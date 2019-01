Halep, după victoria superbă în fața lui Williams: „A fost cel mai bun tenis al meu”. Anunț despre antrenor

Simona Halep a declarat că a jucat cel mai bun tenis al ei, după victoria împotriva lui Venus Williams. Halep o va întâlni pe sora mai mică a americancei în optimi, Serena Williams. „Va fi meciul secolului”, a spus Cristian Tudor Popescu, încântat și el de victoria superbă a Simonei.

Foto: Agerpres

„Mulțumesc! A fost un meci foarte bun. Am jucat cel mai bun tenis al meu din acest an și am încercat să mă motivez psihic. Încerc să rămân concentrată. Trebuie să dau totul cu Serena. Este greu să joci contra surorilor Williams. Voi lupta. Am nevoie de antrenor. Mă voi gândi la antrenor după acest turneu. Încerc să dau tot ce e mai bun la fiecare meci”, a spus Simona Halep la finalul partidei.

CITEȘTE ȘI: Halep - Williams, 6-2, 6-3, la Australian Open. Halep va juca cu Serena în optimi

Etichete:

,

,

,