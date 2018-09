Nr. 1 ATP, Rafael Nadal, ratează finala US Open

Finala US Open 2018 se va disputa între sârbul Novak Djokovici și argentinianul Juan Martin del Potro, adică între nr. 6, respectiv nr. 3 mondial, după ce liderul clasamentului în tenisul masculin, Rafel Nadal, a abandonat în semifinale din cauza unei accidentări.

Foto: Guliver/Getty Images

Semifinala dintre Rafel Nadal și Juan Martin del Potro s-a oprit după două ore, în momentul în care argentinianul câștigase primele două seturi cu 7-6, 6-2.

Rafael Nadal a făcut o tendinită la genunchi, care l-a împiedicat să continue. A fost efectul cumulat a două săptămâni intense în care spaniolul a jucat nu numai cele mai lungi două meciuri din istoria participărilor sale la US Open, dar a avut de luptat și cu excesiva căldură și umiditate care le-au pus serioase dificultăți anul acesta jucătorilor de la Flushing Meadows.

„Nu-mi place deloc că mă retrag, dar să mai fi jucat încă un set ar fi fost prea mult pentru mine. Am avut unele probleme în timpul acestui turneu. Azi le-am simțit din nou. Am simțit ceva la genunchi încă din primul set. Am încercat să văd dacă trece pe măsură ce joc, dar nu, n-a fost să fie. Vă imaginați că mi-e foarte greu să renunț. Dar la un moment dat, trebuie să iei decizia. Mi-era greu să joc în starea aceea, cu dureri. N-ar fi fost un meci de tenis, până la urmă. Ar fi jucat doar un jucător, iar celălalt ar fi stat pur și simplu de partea cealaltă a fileului”, a explicat Nadal.

Campion în 2009 la Flushing Meadows, Juan Martin del Potro ajunge pentru a doua oară într-o finală de Grand Slam, la Flushing Meadows.

El îl va întâlni în finală pe Novak Djokovic, nr. 6 ATP, care a trecut fără probleme în semifinale de japonezul Kei Nishikori, nr. 19 ATP, pe care l-a învins în două ore și 2o de minute, în trei seturi: 6-3, 6-4, 6-2. Pentru Novak Djokovic, fost lider ATP, este a opta finală în care ajunge la US Open, egalându-i astfel pe legendarii Ivan Lendl și Pete Sampras.

Del Potro și Novak Djokovic se întâlnesc pentru prima dată într-o finală de Grand Slam. Meciul va avea loc duminică seara, de la ora 23:00, ora României.

Sârbul de 31 de ani este în căutarea celui de-al 14-lea trofeu de Mare Şlem din carieră, iar dacă îl va obţine îl va egala pe americanul Pete Sampras, la două luni după ce a câştigat titlul la Wimbledon. Djokovic a fost campion la Flushing Meadows în 2011 şi 2015.

