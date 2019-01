Petra Kvitova, declarație emoționantă și plină de fair-play după finala pierdută la Australian Open

Jucătoarea cehă Petra Kvitova a declarat, sâmbătă, că încă nu-i vine să creadă că a reuşit să ajungă din nou într-o finală de Grand Slam, după ce, în decembrie 2016, a fost atacată de un hoţ în propria locuinţă.

Petra Kvitova a declarat că încă nu-i vine să creadă că a reuşit să ajungă din nou într-o finală de Grand Slam - Foto: GettyImages

„Nu îmi vine să cred că am jucat o finală de Grand Slam din nou... A fost grozav, bravo, Naomi, ţie şi echipei tale. Felicitări că eşti numărul 1 mondial. Pentru mine, să fiu din nou în finală este extraordinar, mulţumesc familiei şi prietenilor mei. Echipei mele, mulţumesc pentru tot, dar mai ales că aţi fost alături de mine atunci când nu ştiam dacă mai pot ţine racheta în mână. Aţi fost alături de mine în fiecare zi, deşi nu a fost deloc uşor, mulţumesc foarte mult. Sper să fiu sănătoasă şi să nevedem anul viitor", a declarat Kvitova.

La rândul său, Naomi Osaka, câştigătoare la Australian Open, a afirmat că este onorată că a jucat cu Kvitova. „Nu e uşor pentru mine să vorbesc în public. Felicitări, Petra, ştiu că ai trecut prin multe, mă bucur că ne-am întâlnit într-o finalp de Grand Slam. Mulţumesc echipei mele, nu cred că aş fi reuşit fără voi, în spatele unui jucător de tenis e mereu o echipă. Am făcut nişte notiţe, dar am uitat ce trebuia să spun. Sunt onorată că am jucat în această finală”.

Japoneza Naomi Osaka, locul 4 WTA şi cap de serie numărul 4, a câştigat Australian Open, primul Grand Slam al anului, iar începând de luni va fi noul număr 1 mondial.

Osaka a învins-o în finală pe sportiva cehă Petra Kvitova, locul 6 WTA şi cap de serie numărul 8, scor 7-6 (7/2), 5-7, 6-4.

Meciul a durat două ore şi 27 de minute.

Pentru japoneza de 21 de ani acesta este al doilea titlu grand slam din carieră, după ce anul trecut s-a impus la US Open.

Kvitova a fost operată la degetele mâinii cu care joacă, după ce un hoț a rănit-o cu cuțitul

Începând de luni, Naomi Osaka îi va lua locul Simonei Halep şi va fi noul număr 1 mondial.

Petra Kvitova a fost atacată, la 20 decembrie 2016, în propria locuinţă de un hoţ, care a rănit-o la mână cu un cuţit. Atacul a avut loc dimineaţa, în jurul orei 08.20, în apartamentul sportivei din apropierea centrului oraşului Prostejov. Atacatorul a rănit-o pe Kvitova la mâna stângă, mâna cu care ea ţine racheta de tenis. Kvitova a fost operată la degetele mâinii stângi şi a revenit pe teren la 28 mai 2017, la turneul de la Roland Garros.

Jucătoarea cehă a câştigat turneul de la Wimbledon, în 2011 şi 2014.

