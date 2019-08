Simona Halep, eliminată de la US Open: „Sunt dezamăgită de jocul meu”

Simona Halep nu a trecut nici în acest an de primele faze ale turneului de Mare Şlem - US Open, iar la conferinţa de presă nu şi-a ascuns dezamăgirea. Fostul lider mondial a recunoscut că este supărată pentru înfrângere, pentru că spera să ajungă în fazele finale ale competiției.

„M-am obişnuit. Este al treilea an, sunt dezamăgită. Aveam aşteptări de la mine, să fiu încrezătoare şi să simt jocul. Dar astăzi a fost diferit. Am fost foarte aproape. Am avut minge de meci. Însă uneori se întâmplă. Trebuie doar să privesc înainte. Sunt campioana de la Wimbledon, aşa că nu voi strica asta”, a spus Simona Halep, potrivit Mediafax.

Ea a evidenţiat jocul bun al adversarei: „Cred că a jucat extraordinar. A fost inspirată la fiecare minge. A venit mult la fileu şi nu a ratat mult. În plus, returul meu a fost slab, pentru că nu am putut simţi ritmul unei stângace. Serviciul nu era foarte puternic, dar mingea se mişca prea mult şi nu o simţeam. Apoi cred că am jucat un pic cu tactica greşită. Ea a fost foarte aproape de fileu. Nu am fost deloc inspirată astăzi, dar am luptat”.

„Sunt un pic supărată din cauza tacticii şi a modului în care am jucat. Dar nu este o dramă. Ea a jucat foarte bine. A meritat victoria pentru că a dat totul şi nu s-a gândit la eşec. A crezut sută la sută. Am jucat de câteva ori împotriva ei şi ştiam cum joacă. Dar astăzi a schimbat. A mers la fileu, aşa că a fost un pic diferit. La un moment dat, am pierdut ritmul în setul doi şi nu ştiam ce trebuie să schimb. La multe mingi ea a fost mult mai ispirată decât mine. Am jucat de fiecare dată acolo unde era ea. Nu am mai jucat niciodată cu cineva care să vină atât de des la fileu”, a mai spus Halep.

Victoria americancei Taylor Townsend în faţa Simonei Halep, cel mai mare şoc pe tabloul feminin la US Open 2019, a venit pe fondul unui cumul de factori. Cu toate acestea, românca a încheiat partida cu mai multe puncte câştigate decât sportiva din SUA: 101 la 97.

Interesant este şi faptul că Taylor Townsend s-a aflat la două mingi de eliminare în runda finală a calificărilor pentru US Open 2019. Nina Stojanovic, din Serbia, locul 165 în clasamentul mondial, câştigase primul set al meciului cu Townsend cu 6-3, apoi s-a desprins la 5-1 în tiebreak-ul manşei secunde. Cu şase puncte consecutive, Townsend a împins partida în decisiv, acolo unde a dominat copios, impunându-se cu 6-1.