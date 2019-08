Simona Halep ratează calificarea în turul al treilea la US Open 2019. Sorana Cîrstea merge mai departe

Simona Halep, nr. 4 WTA, a pierdut în mod neașteptat, joi seara, meciul împotriva americancei Taylor Townsend, nr. 116 WTA, și a ratat calificarea în turul al treilea la US Open 2019. Partida a fost câștigată de americancă în decisiv, încheiat la tie-break, deși românca își adjudecase ușor primul set al partidei. A fost 2-6, 6-3, 7-6 (7-4) pentru Taylor Townsend, la capătul a puțin peste două ore de joc.

Cu Taylor Townsend, Simona Halep jucase de trei ori până acum şi câştigase de fiecare dată în două seturi, ultima oară la Miami, în acest an, în turul al doilea: scor 6-1, 6-3.

Simona Halep ajunsese în faza a doua a turneului US Open 2019, după un meci cu americanca Nicole Gibbs, nr. 135 WTA, în care a avut evoluții oscilante, victoria venind după set decisiv. A fost 6-3, 3-6, 6-2 pentru sportiva din România, la capătul a două ore fără zece minute de joc.

Eliminată anul trecut încă din primul tur de către Kaia Kanepi, 2-6, 4-6, Simona Halep nu are puncte de apărat la US Open, iar de acum până la finalul anului tot ce i se poate întâmpla nu poate fi decât un plus. În septembrie 2018, Simona Halep a avut probleme cu spatele şi nu a mai putut juca mai mult de patru luni.

Sorana Cîrstea, singura româncă rămasă în competiție la simplu

În turul al treilea de la US Open, Taylor Townsend, va juca cu Sorana Cîrstea, nr. 105 WTA, care a reușit, joi seara, să treacă de turul al doilea de la Flushing Meadows învingând-o pe Aliona Bolșova Zadoinov, nr. 100 WTA, o jucătoare originară din Republica Moldova, dar care reprezintă Spania. Cîrstea a învins-o pe adversara ei de 21 de ani cu set decisiv, 3-6, 6-4, 6-2, după două ore și 15 minute.

Sorana Cîrstea rămâne singura reprezentantă a României la US Open, în competiția de simplu, după ce și Ana Bogdan a fost eliminată, joi, de croata Petra Martic (6-2, 6-4). După turul 1 părăsiseră deja competiția Mihaela Buzărnescu și Monica Niculescu.

Mai departe la US Open merge și Bianca Andreescu, canadianca de origine română aflată pe locul 15 WTA, care a trecut în două seturi de belgianca Kirsten Flipkens, nr. 110 WTA, cu 6-3, 7-5.