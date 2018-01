VIDEO. Echipament „Made in China” pentru Simona Halep

Simona Halep negociază cu mai multe firme de echipament sportiv, dar nu a ajuns încă la nicio înţelegere. Liderul mondial va juca la Australian Open în aceleaşi haine pe care le-a îmbrăcat şi la Shenzhen. Halep a explicat cum a găsit echipamentul roşu care i-a purtat noroc în China, acolo unde a câştigat trofeul atât la simplu, cât şi la dublu.

Simona Halep: Am făcut o comandă. Cum li se zice doamnelor care fac haine? Le-am trimis o poză... Este vorba de un site din China. M-a ajutat şi unul dintre managerii mei, iar în 24 de ore am avut echipamentul. Mi s-a potrivit perfect, am fost norocoasă. Eu am ales modelul, este într-o singură culoare, nimic special. Mi se pare că arată bine, chiar îmi place.