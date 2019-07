Wimbledon 2019 | Simona Halep și Victoria Azarenka joacă în turul 3, de la ora 17:30

Wimbledon 2019 | Meciul dintre Simona Halep şi Victoria Azarenka va avea loc vineri, în turul 3 de la Wimbledon, de la ora 17:30. Jucătoarea din Belarus născută în Scottsdale, SUA, s-a impus mult mai clar în turul secund decât Simona Halep, care a trecut de Mihaela Buzărnescu în trei seturi, scor 6-3, 4-6, 6-2. Azarenka nu a avut probleme în faţa lui Tomljanovic, pe care a învins-o cu 6-2, 6-0.

Simona Halep - Viktoria Azarenka, în turul 3 la Wimbledon

Azarenka şi-a făcut temele pentru meciul cu Simona Halep şi ştie că nu trebuie să o lase pe adversara sa să dicteze jocul: „Halep este constantă. Este foarte puternică, am avut câteva meciuri antrenante. Este o adversară dificilă şi a avut un joc consistent în ultimii doi ani. Ştie cum să joace în meciurile importante, are un Grand Slam în palmares, va fi captivant. Ultima dată când am jucat aici împotriva ei am avut ceva şanse în acel meci. Va fi o provocare bună pentru mine. Cheia va fi să îmi fac jocul, aceasta este cea mai bună abordare pentru mine, să îmi creez şanse şi să profit de ele, indiferent de adversară”, a spus Azarenka.

Simona ştie cum să abordeze întâlnirea cu Viktoria Azarenka: „Va fi un mare challenge pentru mine, va fi o partidă foarte grea. Ea nu joacă foarte plat, dar e extrem de agresivă. Vreau să câştig, cum vreau să câştig orice partidă. Partea mentală va fi decisivă, dar e important să fiu tare pe picioare. Pentru că ea loveşte foarte tare. Trebuie să fiu agresivă. Dacă voi face un pas înapoi, nu am nicio şansă. Trebuie să mixez jocul şi să fiu agresivă", a declarat românca în conferinţa de presă de după victoria cu Mihaela Buzărnescu.

La meciurile directe este egalitate în acest moment. Fiecare dintre cele două a câştigat de două ori. În primele două întâlniri directe, din 2012, de la Link şi Doha, s-a impus Azarenka, în timp ce ultimele două, de la US Open 2015 şi Wimbledon 2017, au fost câștigate de Halep.

Wimbledon 2019 | Reuters, despre Simona Halep - Victoria Azarenka: Coșmarul va continua

Agenția de presă Reuters a prefațat întâlnirea din turul 3 de la Wimbledon dintre Simona Halep (27 de ani, nr. 7 WTA) și Victoria Azarenka (29 de ani, nr. 40 WTA). Cele două vor juca vineri, 5 iulie, de la ora 17:30.

„În ultimii ani, Wimbledon nu a fost chiar tărâmul de vis pentru Simona Halep și Victoria Azarenka, iar coșmarul va continua pentru una dintre ele după duelul fostelor lidere mondiale. Favorita numărul 7, Halep a părut că se îndreptă spre o victorie ușoară când a avut un set și 2-0 în fața lui Buzărnescu, înainte ca a sa compatrioată să revină și să câștige setul secund.

Dar Halep a fost mai puțin darnică și a eliminat-o pe compatrioata sa. Cu 12 luni în urmă, Halep a fost eliminată în turul 3 deși era favorita numărul 1 și va spera să aibă mai mult noroc vineri", a scris Reuters, în prefața întâlnirii.

Simona Halep s-a calificat în turul 3 la Wimbledon, după ce a trecut în trei seturi de Mihaela Buzărnescu, scor 6-3, 4-6, 6-2.

