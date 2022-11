În România, sportul de performanță este doar pentru copiii susținuți financiar de familie sau de sponsori. Cine nu are bani, rămâne cu visul. Antrenorii povestesc cum cel puțin jumătate dintre copiii care se apucă de sport renunță repede din cauza lipsurilor. Parlamentarii își închipuie că dacă fiecare copil legitimat la un club sportiv va primi din ianuarie 150 de lei pe lună, banii îi vor ajunge pentru nutriție, transport și echipament.

Sunt frânturi de vise mari. Visuri de copii care-și doresc să ajungă ca Messi, Halep, Popovici și ceilalți idoli descoperiți la televizor. Teoretic, șanse au toți. Practic, performanța depinde de bani, bani mulți, care lasă gol adânc în bugetul unei familii cu venituri medii.

Ilinca, de exemplu, este vicecampioană națională la lupte. Are 12 ani, trăiește în comuna Frăsinet din Călărași și este legitimată la un club din Pantelimon, lângă București. Ca să participe la antrenamente, familia cheltuie lunar o mică avere doar pe transport.

Reporter Digi24: Cât vă costă transportul de aici din Călărași, Frăsinet, până la București?

Florin Manta, părinte: „În jur de 240 pe săptămână. În jur de o mie de lei pe lună”.

Ilinca e singurul copil din comuna Frăsinet care practică sport la nivel înalt. Primăria a înființat un club de fotbal pentru elevii comunei, pentru mișcare și sănătate. Majoritatea provin din familii care nu-și permit să-i susțină pentru performanță.

Florina Daniela Anghel, directoarea Școlii Generale Frăsinet: „Avem 25 de elevi care sunt legitimați la echipa de fotbal Unirea Frăsinet. Dar mai departe nu știu dacă au posibilitatea să meargă. Chiar am avut un caz, o elevă care acum este clasa a șasea, a făcut canotaj și a renunțat la acest sport din lipsa susținerii financiare. Părinții nu și-au permis să o susțină în continuare să practice acest sport”.

Povestea elevei căreia sărăcia i-a frânt visul de campioană la canoe ne-o spune pe scurt chiar mama sa.

Nicoleta Ion, părinte: „Eu cu 390 de lei, pensia mea de handicap, că nu am o mână, n-am putut s-o întrețin. Am încercat din răsputeri, dar n-am putut s-o întrețin. Le trebuiau foarte multe echipamente. Și pentru chestia asta n-am mai putut s-o țin”.

Nu-i singurul copil cu visul spulberat de bani. Din cauza sărăciei, sportul pierde o sumedenie de talente, mai ales din mediul rural.

Felix Vernescu, antrenor Lehliu Gară: „Jumătate renunță pentru că nu au sprijinul familiei, nu au posibilitatea de a-și întreține activitatea sportivă pe care o fac. Sportul de performanță este costisitor, pentru că necesită echipament, dacă sunt din alte localități și nu sunt din Lehliu Gară trebuie să facă naveta pe mijloace de transport în comun, abonamentele fiind decontate doar la liceu și la școală, nu sunt decontate și pentru sport. Și copiii se descurcă care cum pot. Unii vin cu ocazie”.

Situația s-ar putea schimba. Parlamentul a votat ca din ianuarie încolo fiecare copil care practică sport de performanță să primească lunar câte 150 de lei sub formă de voucher. Pentru transport al competiții, nutriție sau echipament. Legea așteaptă promulgarea.

Ilinca Manta: „Păi mă ajută să-mi cumpăr și haine și ce am nevoie”.

Florin Manta: „Echipament, tată. Că ăsta... Cu transportul, cu astea...o rezolvăm noi. E bun ăsta. Mai îți iei o pereche de pantaloni, mai o bluză, mai un tricou, mai...Poți să-i strângi și-ți cumperi o pereche de ghete”.

