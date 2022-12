Țeapă de Revelion. Cum au rămas peste 50 de tineri și fără bani, și fără petrecere: „A fost OK până când ne-a căutat să ceară în plus”

Petrecerea de Revelion s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru zeci de tineri care, deși au plătit pentru închirierea unei cabane la munte, au rămas și fără bani, dar și fără petrecere. Entuziasmați că au găsit oferta cea mai bună, tinerii au trimis banii fără să ceară prea multe detalii, iar presupusul proprietar al cabanei nu a mai răspuns la telefon după ce s-a văzut cu banii în cont. În total, peste 50 de tineri au fost păcăliți.

Alexandru plănuia să plece de Revelion la munte împreună cu cei 11 prieteni. A găsit pe un site de socializare o cabană disponibilă. Locația era ideală: la 12 km de Brașov și la un preț de 7.000 de lei pentru trei nopți de cazare. Încântat de ofertă, a luat repede legătura cu "proprietarul" cabanei și a plătit un avans.

Alexandru Drăguț - păgubit: Ne-a spus să dăm cât vrem, noi am zis să dam 200 de lei de persoană. Fiind 11 persoane, s-au strâns 2.200 de lei. A fost totul ok până în urmă cu o săptămână când ne-a căutat să ne ceară în plus până la suma de 3.500 de lei, folosind pretextul că multă lume renunță la avans și nu vine lumea să își ia rezervarea.

După ce au plătit avansul, proprietarul cabanei nu a mai răspuns la telefon, moment în care tinerii și-au dat seama că au fost înșelați.

Alexandru Drăguț - păgubit: Am reușit să contactăm familia, cineva din grup a vorbit cu fata lui și ne-a redirecționat niște vocale când el îi spunea că nu vă interesează pe voi cui îi dau eu țeapă, că mie îmi merge treaba, ăștia sunt fraieri care vin și plătesc.

Însă nu au fost singurii care au fost înșelați. În total, peste 50 de tineri din București, Iași și Breaza au plătit un avans total de 12.300 de lei pentru aceeași cabană.

Ștefan Popa - păgubit din Breaza: Ne spunea că ar trebui să plătim mai mult și mai mult pentru că au apărut mici reparații la casă. Noi ne-am gândit că e ceva în neregulă. Am încercat să reluăm contactul cu dânsul, nu am mai reușit, nu a mai răspuns la telefon, ne-a blocat pe Facebook, WhatsApp. Petrecerea de Revelion este absolut pierdută.

Jurnaliștii Digi24 au încercat să ia legătura cu presupusul proprietar al cabanei, însă încercările au fost în zadar.

Tinerii au depus plângere la poliție și speră să își recupereze banii.

