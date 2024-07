Țepe cu apartamente în Popești-Leordeni. Cum au rămas zeci de oameni cu banii dați și fără locuințe: „Pare totul un dezastru”

Ceea ce părea a fi o locuință de vis lângă București a ajuns să fie un coșmar între patru pereți. Zeci de oameni au plătit câte 30.000 de euro pe garsoniere care ar fi trebuit să fie gata de mult, dar nu vor fi niciodată. Au crezut promisiunea unui dezvoltator imobiliar, care între timp a rămas fără bani și nu a mai terminat apartamentele. Cu banii dați și fără locuințe, oamenii se uită la șantier și așteaptă o minune.

Cornelia s-a decis în urmă cu 3 ani să își cumpere o garsonieră în Popești-Leordeni. Când a plătit aproape 32.000 de euro, blocul arăta exact cum arată și acum: fără ferestre, uși sau finisaje. După ce a văzut că lucrările nu înaintează, a intrat la bănuieli. Așa a aflat că imobilul este sub sechestru, la fel și toate bunurile dezvoltatorului.

Cornelia - păgubită: Acum am dus informațiile la două cabinete de avocatură. Urmează să dea curs, să verifice informațiile pe care le-am dat și să dea drumul la proces. Într-un caz fericit obțin... ceva bani, nu banii. Casa în niciun caz nu. Procesul este de durată. Din câte am înțeles durează 3-4 ani.

Și Ana-Maria și-a dat toate economiile pe apartamentul mult visat. Și a rămas... doar cu banii dați.

Ana-Maria - păgubită: Deja erau în litigiu, iar notarul trebuia să ne specifice asta în promisiunea de vânzare pe care ne-a făcut-o.

Pentru că dezvoltatorul nu le spunea nimic, păgubiții și-au unit forțele pentru a înțelege de ce apartamentele deja plătite nu au fost gata la termen.

Persoană păgubită: Am descoperit că sunt 38 de procese pe rol la judecătoria sectorului 3. Am descoperit o mulțime de executări silite și foarte multe persoane implicate la fiecare executare și pare totul un dezastru, iar eu am tot fost la construcție și niciodată nu a fost nimic, nu era nimic mișcat.

Dezvoltatorul spune că din cauza datoriilor adunate la furnizorii de materiale de construcție i s-a pus sechestru pe toate proprietățile. Bărbatul susține că le-ar da oamenilor banii înapoi, dar nu îi mai are.

Bogdan Răducan - dezvoltator imobiliar: Aș vedea următoarea soluție: păstrați sechestrul de două ori, de trei ori contravaloarea datoriilor și deblocați-mi și mie o locație, două ca să pot să mă descurc. Eu sunt la mâna executorilor, ei să se ducă, ei să vândă, dar aș avea o rugăminte dacă tot nu mi le deblochează să le vândă la un preț corect ca să își ia oamenii banii.

Cu alte cuvinte, păgubiții nu au șanse să își recupereze banii decât atunci când bunurile dezvoltatorului vor fi vândute la licitație. Cât va dura asta, nimeni nu știe acum.

