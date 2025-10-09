Live TV

Video Un deputat cere arestarea preventivă a lui Călin Georgescu: „A executat din nou, public, salutul legionar”

Data actualizării: Data publicării:
INSTANT_CG_PARCHET_IESIRE_032_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Calin Georgescu pleaca de la sediul Parchetului General, in Bucuresti, 26 februarie 2025. Foto Inquam Photos / Octav Ganea
Din articol
Salutul reclamat de Alexandru Muraru Deputat: „Legionarismul nu este o opinie”

Deputatul liberal Alexandru Muraru a anunțat că a depus o plângere penală la Parchetul General și cere arestarea preventivă a lui Călin Georgescu, acuzându-l că a făcut un nou salut legionar de pe treptele unei biserici. Gestul reclamat de Muraru este similar cu salutul pe care Georgescu l-a făcut pe treptele Parchetului General, în februarie

„În calitate de vicepreședinte al Partidului Național Liberal și deputat în Parlamentul României, condamn în cei mai fermi termeni gestul sfidător și ilegal al inculpatului Călin Georgescu, care a executat din nou, public, salutul legionar. Acest act nu este o simplă provocare, ci un atac direct la adresa democrației și a statului de drept din România”, potrivit unei declarații de presă transmise de deputatul PNL Alexandru Muraru.

Salutul reclamat de Alexandru Muraru

Este vorba de un gest făcut de Călin Georgescu, în urmă cu două zile, la o biserică din Buftea, Ilfov. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost nevoit să se prezinte la la poliție, fiind plasat de mai multe luni sub control judiciar.

„Ceea ce a făcut ieri Călin Georgescu la Buftea, pe scările unei biserici, nu este o rătăcire, ci o declarație de război simbolică împotriva valorilor noastre democratice (...) A permite acestui personaj să continue să propage public simbolurile unei ideologii criminale, în timp ce se află sub control judiciar, este o vulnerabilitate pe care statul român nu și-o mai poate permite”, a mai subliniat Alexandru Muraru.

Gestul lui Călin Georgescu este similar cu un alt salut controversat, făcut de fostul candidat la alegerile prezidențiale în februarie, după ce a ieșit de la audierile cu procurorii Parchetului General. Trei experți indicau atunci că salutul este specific extremei dreapta. 

CITEȘTE ȘI: Ce spun experții despre gestul controversat făcut de Georgescu pe treptele Parchetului General: „Imposibil să nu fi știut ce semn face”

Deputat: „Legionarismul nu este o opinie”

„Locul celor care glorifică o mișcare fascistă ce a ucis, torturat și trădat România este după gratii, nu în spațiul public, de unde continuă să otrăvească minți. Justiția trebuie să acționeze acum, cu fermitate și fără echivoc. Este un gest firesc într-o zi cu puternică simbolistică istorică pentru comemorarea Holocaustului.Legionarismul nu este o opinie, este o infracțiune. Nu este patriotism, ci un cult al morții și al trădării naționale”, a mai subliniat Alexandru Muraru.

Reamintim că Georgescu este trimis în judecată în două dosare penale. Unul dintre aceste dosare este construit în jurul acuzațiilor de propagandă legionară făcută de Călin Georgescu, iar celălalt vizează acuzații legate de tentativă la lovitură de stat.

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan face declaratii
1
Reacția lui Bolojan după ce CCR a declarat constituționale două legi din pachetul 2 al...
oameni in zapada
2
Meteorologii se așteaptă la o iarnă geroasă, cu temperaturi mai scăzute decât în mod...
Care este temperatura potrivită în locuință toamna. Foto Getty Images
3
Temperatura optimă în casă toamna: La câte grade recomandă medicii specialiști să setezi...
inundatii
4
Ciclonul Barbara a lovit România. Ministrul Energiei: Peste 20.000 de puncte de consum au...
tanczos barna face declaratii
5
Tanczos Barna: „Nu sunt de acord cu desființarea comunelor sau orașelor, de dragul de a...
Cum arată Rafael Nadal, la 10 luni de la retragere. ”Avalanșă” de reacții după o poză: ”Ce Dumnezeu s-a întâmplat cu el?”
Digi Sport
Cum arată Rafael Nadal, la 10 luni de la retragere. ”Avalanșă” de reacții după o poză: ”Ce Dumnezeu s-a întâmplat cu el?”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
ID310051_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ciprian Ciucu: La PSD e o strategie, ca 3 indivizi într-un Muppets...
Laszlo Krasznahorkai Press Conference In Madrid
Scriitorul maghiar László Krasznahorkai a câștigat premiul Nobel...
INSTANT_SMAP_008_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ce va face România dacă Rusia atacă Republica Moldova. Anunțul...
csoma botond
Lider UDMR, despre reducerea numărului de parlamentari: Reprezentarea...
Ultimele știri
Volodimir Zelenski anunță condițiile în care Ucraina va face lobby ca Trump să primească Premiul Nobel pentru Pace
Următoarea țintă ANAF o reprezintă cele 3.700 case de amanet. Ce s-a descoperit în urma analizelor de risc
Primăriile pot garanta împrumuturile companiilor de termoficare din subordine doar pentru combustibilul necesar în această iarnă
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
alexandru muraru
Frontiera dronelor și anatomia securității pe flancul estic. Va putea România să joace un rol cheie în viitorul tehnologiei de apărare?
calin georgescu la tribunal
Traian Băsescu: Anularea alegerilor a fost o afacere dâmbovițeană. Nu mă convinge nimeni că Georgescu e omul rușilor
nicusor dan 1
Nicuşor Dan explică liderilor UE cum a influențat Rusia alegerile. „O să vorbesc despre încercările grupării Potra de destabilizare”
TIMISOARA - CONFERINTA - EUROPA LA RASCRUCE - 30 SEP 2025
Cât a costat campania electorală a lui Călin Georgescu. Președintele Nicușor Dan vorbește de zeci de milioane de euro
Călin Georgescu.
Cum s-a folosit Călin Georgescu de Tik Tok. Nicușor Dan vrea reglementarea rețelelor sociale
Partenerii noștri
Pe Roz
Jennifer Aniston a dus în secret o luptă de 20 de ani pentru a deveni mamă: Oamenii nu știu prin ce am trecut
Cancan
Mădălina, o tânără de 29 de ani din Giurgiu, a murit după ce a născut într-o clinică privată din Constanța...
Fanatik.ro
“Dezertor!” Cum a fost săltat de pe stradă mâna dreaptă a lui Răzvan Burleanu și dus în arest, la carceră...
editiadedimineata.ro
Vioara lui Einstein, vândută cu 860.000 de lire sterline la o licitație
Fanatik.ro
El este fotbalistul de la FCSB, convocat la naționala uneia dintre cele mai sărace țări ale lumii. E aproape...
Adevărul
Cum a reușit Ucraina să schimbe cursul confruntării cu Rusia. „Suntem în război de 300 de ani. Mai putem...
Playtech
Cât pierzi din pensie dacă te retragi anticipat cu 1, 2 sau 5 ani. Exemplu de calcul
Digi FM
De ce a murit Marius Keșeri, toboșarul trupei Direcția 5. Impresara lui a rupt tăcerea: „Boala îl schimbase...
Digi Sport
Putea ajunge ”cel mai bogat din România”, dar l-a lovit pe ”al treilea om al lumii” și a urmat ”coșmarul”: ”A...
Pro FM
Demi Lovato, apariția care a cucerit Parisul. Doar în body strâns pe corp și dresuri, cu o atitudine de...
Film Now
Dwayne Johnson, despre The Smashing Machine, filmul cu cel mai slab debut din cariera sa: "Nu poți controla...
Adevarul
Dezastrul care se profilează pentru România dinspre Franța. „Orice ar face Macron și oricum s-ar opune, nu ar...
Newsweek
Casa de Pensii, mesaj pentru 2.500.000 pensionari. Banii sunt transferați. Când intră vineri pensia?
Digi FM
Cristi Enache și Marian Ionescu, omagiu pentru fostul lor coleg din Direcția 5, Marius Keșeri: "30 de ani de...
Digi World
5 descoperiri științifice care merită un premiu Nobel, dar încă nu l-au primit
Digi Animal World
Gestul inedit făcut de o femeie care a descoperit că o cățelușă din vecini o vizitează în fiecare zi: „Sunt...
Film Now
Charlize Theron l-a ignorat pe Johnny Depp, la Săptămâna Modei de la Paris. Imaginile, intens comentate pe...
UTV
Dan Frînculescu, glume acide la adresa Biancăi Drăgușanu, a Oanei Roman și a lui Cătălin Botezatu: „Am...