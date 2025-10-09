Deputatul liberal Alexandru Muraru a anunțat că a depus o plângere penală la Parchetul General și cere arestarea preventivă a lui Călin Georgescu, acuzându-l că a făcut un nou salut legionar de pe treptele unei biserici. Gestul reclamat de Muraru este similar cu salutul pe care Georgescu l-a făcut pe treptele Parchetului General, în februarie.

„În calitate de vicepreședinte al Partidului Național Liberal și deputat în Parlamentul României, condamn în cei mai fermi termeni gestul sfidător și ilegal al inculpatului Călin Georgescu, care a executat din nou, public, salutul legionar. Acest act nu este o simplă provocare, ci un atac direct la adresa democrației și a statului de drept din România”, potrivit unei declarații de presă transmise de deputatul PNL Alexandru Muraru.

Salutul reclamat de Alexandru Muraru

Este vorba de un gest făcut de Călin Georgescu, în urmă cu două zile, la o biserică din Buftea, Ilfov. Fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost nevoit să se prezinte la la poliție, fiind plasat de mai multe luni sub control judiciar.

„Ceea ce a făcut ieri Călin Georgescu la Buftea, pe scările unei biserici, nu este o rătăcire, ci o declarație de război simbolică împotriva valorilor noastre democratice (...) A permite acestui personaj să continue să propage public simbolurile unei ideologii criminale, în timp ce se află sub control judiciar, este o vulnerabilitate pe care statul român nu și-o mai poate permite”, a mai subliniat Alexandru Muraru.

Gestul lui Călin Georgescu este similar cu un alt salut controversat, făcut de fostul candidat la alegerile prezidențiale în februarie, după ce a ieșit de la audierile cu procurorii Parchetului General. Trei experți indicau atunci că salutul este specific extremei dreapta.

CITEȘTE ȘI: Ce spun experții despre gestul controversat făcut de Georgescu pe treptele Parchetului General: „Imposibil să nu fi știut ce semn face”

Deputat: „Legionarismul nu este o opinie”

„Locul celor care glorifică o mișcare fascistă ce a ucis, torturat și trădat România este după gratii, nu în spațiul public, de unde continuă să otrăvească minți. Justiția trebuie să acționeze acum, cu fermitate și fără echivoc. Este un gest firesc într-o zi cu puternică simbolistică istorică pentru comemorarea Holocaustului.Legionarismul nu este o opinie, este o infracțiune. Nu este patriotism, ci un cult al morții și al trădării naționale”, a mai subliniat Alexandru Muraru.

Reamintim că Georgescu este trimis în judecată în două dosare penale. Unul dintre aceste dosare este construit în jurul acuzațiilor de propagandă legionară făcută de Călin Georgescu, iar celălalt vizează acuzații legate de tentativă la lovitură de stat.

