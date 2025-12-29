Un susținător al lui Călin Georgescu a fost condamnat pentru instigare publică după apeluri la violență împotriva Guvernului

Un bărbat din București, susținător al lui Călin Georgescu și al lui George Simion, a fost condamnat de Judecătoria Sectorului 6 la plata unei amenzi penale de 8.400 de lei, pentru instigare publică. Decizia vine după ce, în luna mai, bărbatul a publicat pe rețelele de socializare un videoclip în care îi îndemna pe foști deținuți și pe rezerviști din armată să ia cu asalt clădirea Guvernului, vorbind despre o „nouă revoluție”, în contextul alegerilor prezidențiale.

Instanța a stabilit o amendă penală de 8.400 de lei, echivalentul a 210 zile-amendă a câte 40 de lei pe zi.

Pe lângă această sancțiune, bărbatului i-au fost interzise, timp de doi ani, mai multe drepturi civile, printre care dreptul de a candida la funcții publice și dreptul de a ocupa funcții care implică exercitarea autorității de stat.

Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii.

Ce fapte au stat la baza condamnării pentru instigare publică

Potrivit Agerpres, în luna mai, bărbatul a fost plasat sub control judiciar de procurori, fiind acuzat că a publicat un videoclip prin care chema la violență, pe fondul tensiunilor apărute în perioada alegerilor prezidențiale.

Pe 8 mai, acesta a postat pe Facebook un videoclip de puțin peste două minute, intitulat „Facem revoluție”. Nemulțumit de posibilitatea anulării alegerilor sau de un rezultat pe care îl considera trucat, el a cerut deschis declanșarea unei „noi revoluții”.

În mesajul video, bărbatul îi îndemna pe cei care au făcut armata, pe rezerviști și pe foști deținuți să îl contacteze în privat, susținând că există persoane care pot organiza acțiuni violente.

Acesta a vorbit inclusiv despre ieșirea în stradă, în Piața Victoriei, spargerea cordoanelor de jandarmi și intrarea cu forța în clădirea Guvernului, unde spunea că „îi vor aresta pe toți”.

A doua zi, același videoclip a fost publicat și pe contul său de TikTok.

Potrivit legii, instigarea publică, mai ales atunci când vizează violențe sau atacuri asupra instituțiilor statului, reprezintă infracțiune și se pedepsește penal, chiar dacă faptele la care se face apel nu ajung să fie puse în practică.

Vezi decizia instanței aici.

