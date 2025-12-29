Live TV

Un susținător al lui Călin Georgescu a fost condamnat pentru instigare publică după apeluri la violență împotriva Guvernului

Data publicării:
PWQwMDBhNWY2YzU1YzlhYjI0NGZlYjcxMTNmNzQ0ZGZk.thumb
Susținători ai lui Călin Georgescu participă la un miting de protest în dreptul sediului Curții Constituționale din București, 10 ianuarie 2025. Inquam Photos / George Călin
Din articol
Ce fapte au stat la baza condamnării pentru instigare publică

Un bărbat din București, susținător al lui Călin Georgescu și al lui George Simion, a fost condamnat de Judecătoria Sectorului 6 la plata unei amenzi penale de 8.400 de lei, pentru instigare publică. Decizia vine după ce, în luna mai, bărbatul a publicat pe rețelele de socializare un videoclip în care îi îndemna pe foști deținuți și pe rezerviști din armată să ia cu asalt clădirea Guvernului, vorbind despre o „nouă revoluție”, în contextul alegerilor prezidențiale.

Instanța a stabilit o amendă penală de 8.400 de lei, echivalentul a 210 zile-amendă a câte 40 de lei pe zi.

Pe lângă această sancțiune, bărbatului i-au fost interzise, timp de doi ani, mai multe drepturi civile, printre care dreptul de a candida la funcții publice și dreptul de a ocupa funcții care implică exercitarea autorității de stat.

Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicarea hotărârii.

Ce fapte au stat la baza condamnării pentru instigare publică

Potrivit Agerpres, în luna mai, bărbatul a fost plasat sub control judiciar de procurori, fiind acuzat că a publicat un videoclip prin care chema la violență, pe fondul tensiunilor apărute în perioada alegerilor prezidențiale.

Pe 8 mai, acesta a postat pe Facebook un videoclip de puțin peste două minute, intitulat „Facem revoluție”. Nemulțumit de posibilitatea anulării alegerilor sau de un rezultat pe care îl considera trucat, el a cerut deschis declanșarea unei „noi revoluții”.

În mesajul video, bărbatul îi îndemna pe cei care au făcut armata, pe rezerviști și pe foști deținuți să îl contacteze în privat, susținând că există persoane care pot organiza acțiuni violente.

Acesta a vorbit inclusiv despre ieșirea în stradă, în Piața Victoriei, spargerea cordoanelor de jandarmi și intrarea cu forța în clădirea Guvernului, unde spunea că „îi vor aresta pe toți”.

A doua zi, același videoclip a fost publicat și pe contul său de TikTok.

Potrivit legii, instigarea publică, mai ales atunci când vizează violențe sau atacuri asupra instituțiilor statului, reprezintă infracțiune și se pedepsește penal, chiar dacă faptele la care se face apel nu ajung să fie puse în practică.

Vezi decizia instanței aici.

Editor : A.D.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Russia Ukraine War
1
„Să vă amintiți cuvintele generalisimului”. De ce a ajuns șeful unei fabrici ruse de...
mirabela gradinaru
2
Care este mâncarea preferată a lui Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru: „Nu ajung să ating...
Digi 24_2025_12_27_10_22_11
3
Mirabela Grădinaru, despre cum i s-a schimbat viața de când Nicușor Dan e președinte...
Donald Trump și Steve Witkoff
4
Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează...
ooo
5
Denis Kapustin, liderul neonazist al grupării paramilitare Corpul Voluntarilor Ruși, a...
"Ruptură" totală la Inter! Cristi Chivu: "Nu pot să vă spun mai multe"
Digi Sport
"Ruptură" totală la Inter! Cristi Chivu: "Nu pot să vă spun mai multe"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Radar din cadrul sistemului e-Sigur.
Schimbări importante pentru șoferi în 2026. Cum funcționează radarele inteligente care vor fi montate pe șosele
PROTEST_PRO_GEORGESCU_005_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Condamnare definitivă pentru un susținător al lui Călin Georgescu care a lovit un jandarm în timpul unui protest
profimedia-1061242809
Nereguli la târgurile de Crăciun. ANPC a dat amenzi de 231.000 de lei
ARH N17 REVOLUTIE TIMISOARA VO 161223_00178
Ion Iliescu și anturajul lui au confiscat revoluția și au executat eficient o lovitură militară, spune procurorul Dosarului Revoluției
anpc
ANPC a făcut controale în zone turistice și a dat amenzi de 1,6 milioane de lei. Ce nereguli au fost descoperite
Recomandările redacţiei
SEP_CCR_ILUSTRATIE_14_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
CCR amână pentru 16 ianuarie decizia privind pensiile magistraților...
Petre Lazaroiu ID45936_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
„Este fără precedent”. Ce spune un fost judecător CCR despre cererea...
Cod galben de vânt puternic la munte și temperaturi record de 18 grade în sud-estul țării. Cum va fi vremea în weekend
Cod galben după alertele de vreme severă din țară. Ce temperaturi...
intrarea in sala CCR
De ce a fost suspendată ședința CCR privind pensiile speciale ale...
Ultimele știri
Putin reînvie „poporul sovietic”. România vizată de o nouă lege promulgată de către dictatorul de la Kremlin
Mimica lui Zelenski când Trump a spus că Putin vrea să ajute Ucraina să reușească
Preţurile petrolului au crescut după discuțiile dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski. Pacea între Rusia şi Ucraina rămâne incertă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna în Taur aduce un semn decisiv pe 29 decembrie pentru patru zodii. Pentru ele, amânarea nu mai este o...
Cancan
Vlăduța Lupău, vizată într-un dosar penal internațional. Autoritățile din două țări, în alertă
Fanatik.ro
Ionel Dănciulescu a plonjat cu Jeep-ul în Lacul Morii: “M-a salvat maşina! Am sărit 50 de metri în aer”
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Cel mai tare președinte din fotbal a povestit cum a ascuns valuta pe vremea comuniștilor: „Unde sunt banii...
Adevărul
Surpriza unor vloggeri care au comparat prețurile din România cu cele din 11 țări. „Acum îmi dau seama cât de...
Playtech
Asigurarea obligatorie a locuinței se schimbă: apare un nou risc inclus
Digi FM
Durere de nedescris pentru o creatoare de conținut. Două dintre fiicele ei au murit subit, la un an distanță...
Digi Sport
Legendarul Cristian Gațu s-a recăsătorit la 80 de ani! Fosta soție l-a pus să plătească 100.000 de euro
Pro FM
Dr. Dre, tatăl a zece copii. Cine sunt fiii și fiicele rapperului. Unul dintre băieții lui a murit la doar 20...
Film Now
James Cameron, la 12 ani de la gluma actriței Amy Poehler despre căsnicia lui cu Kathryn Bigelow: „A mers...
Adevarul
Primul Revelion fără petarde? Efecte vizibile ale unei legi care te amendează cu 7.500 de lei
Newsweek
1.000.000 noi pensionari pot prăbuși sistemul de pensii. Ce soluție are ministrul Muncii la acest dezastru?
Digi FM
Mirabela Grădinaru, în lacrimi, în emisiunea „La Cină”, după ce a fost întrebată despre cel mai greu moment...
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Top 5 rase de câini care nu năpârlesc și nu miros. Recomandările unui dresor cu 30 de ani de experiență
Film Now
Ultima apariție publică a lui Brigitte Bardot înainte de moarte. Cum și-a sărbătorit aniversarea de 90 de ani...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...