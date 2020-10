Imaginile difuzate de PSD dintr-o încăpere a Biroului Electoral al Sectorului 1 în care au fost depozitați sacii cu buletine de vot nu indică nimic ilegal. Asta susține Biroul Electoral al Sectorului 1. Daniel Tudorache, primarul în funcție spune că simplul acces al celor de la USR acolo e dovadă de fraudă. Două persoane din imagini au ieșit în evidență. Una care caută în saci și iese din încăpere cu unul dintre saci, alta care lasă un sac în încăperea supravegheată video. A doua persoană, Mihai Gâlcă, reprezentant al PPUSL în biroul electoral, nu crede că au existat fraude la alegerile locale pentru funcția de primar al Sectorului 1.

“Datorită faptului că sunt reprezentantul PPUSL în BES1, membru chiar, sarcinile au fost procedurale și legale. Nu este nimic ilegal în a intra în zona de depozitare a sacilor sosiți și care aveau nereguli constatate în noaptea respectivă, mai degrabă în dimineața respectivă.

În imaginile care sunt prezentate sunt singur, dar vă spun că imaginea a fost trunchiată. Mai există și anterior o înregistrare în care am fost insoțit chiar și de președintele BES pentru o perioadă scurtă de timp, după care am urcat pe maldărul de saci, depozitând în zona indicată pe care am stabilit-o împreună cu secțiile de vot care efectiv nu s-au închis și care aveau probleme în calcule, în fond.

În toți sacii depozitați în colțul respectiv bănuiesc că erau aceleași documente ca și în sacul pe care l-am depozitat eu cu dosarele, cele 4 dosare și ștampila secției de vot.

Conform articolului 97, la litera 4, la lucrările efectuate de Biroul Electoral de circumscripție pot asista candidații și persoanele acreditate în acesta, precum și persoanele prevăzute de articolul 93 alineatul 1.

Nu știu ce susține domnul Tudorache, dar totul a decurs procedural legal din punct de vedere al procedurilor, asigurând o transparență pe imaginile care sunt prezentate în momentul de față, precum ați spus și dumneavoastră, că eu sunt în calitate de martor, am mai fost martor și la circa de poliție din Sectorul 4. Am fost ieri acolo în plângerea penală sau la sesizarea organelor de cercetare penală și totul a decurs conform legii și din punct de vedere procedural.

Accesul în încăpere, ca și membru în BES, n-am făcut decât să depun actele care nu erau concludente și care urmau să se reverifice ulterior a doua zi. Bănuiesc că se și vede că era o oră târzie în condițiile în care activitatea noastră în birou a început duminică dimineață la ora 6.00 și s-a finalizat în data de 29 la orele 3 spre 3 dimineața.

Acesta nu consideră că accesul celor de la USR în încăpere a fost ilegal, “pentru că pot asista candidații și persoanele acreditate, dacă solicită acest lucru”, a afirmat Mihai Valentin Gâlcă.

„Presupun că permițându-le accesul, totul a fost legal”, a spus acesta.

“Din câte știu eu, nu (cred că s-a comis o fraudă – n.red.). Sub nicio formă. Toată echipa a acționat conform legislației și... nu”, a conchis reprezentantul PPUSL în BES1.

Editor : A.C.