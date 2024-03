Candidatul PSD-PNL pentru Primăria Capitalei, Cătălin Cîrstoiu, se declară extrem de mulțumit de progresul pe care l-a făcut în ultima săptămână, de când alianța a anunțat intrarea sa în cursa pentru București. Chiar dacă rezultatele unui sondaj Avangarde realizat la comanda Digi24 îl plasează pe locul 3 în preferințele bucureștenilor, după Cristian Popescu Piedone și Nicușor Dan, Cîrstoiu e încrezător că până la alegeri se vor schimba multe. „Eu nu mă retrag din cursă, sunt un competitor, un om care își câștigă luptele pe care le începe”, a afirmat el, la Jurnalul de seară de la Digi24.

Cătălin Cîrstoiu, candidatul Alianței PSD-PNL la Primăria Capitalei: Când intri în sala de operații, se întâmplă ca ceea ce vezi în fața ta să fie total diferit de planul tău și atunci faci ceva, schimbi ceva și ieși învingător, pentru că în lupta cu viața nu îți permiți altă atitudine. Așa e și cu sondajele. Cine decide un conducător? Electoratul, oamenii care au încredere într-o opinie și votează asta. Eu am concepția mea, gândurile mele, mesajele mele de schimbare pe care le transmit. Ce e decisiv în astfel de competiție e votul, ce crede fiecare cetățean dincolo de vot. Dacă ne-am lua după sondaje, nu ar mai trebui să avem un proces electoral. Am pune oameni în funcție de conducere după sondaje, ceea ce nu pot să admit.

E ceva în dinamică, lucrurile se pot schimba. Eu sunt extrem de mulțumit, pentru că acum o săptămână eu nu eram în acest tablou. Eu nu am făcut politică, mi-am făcut meseria. Acum am intrat în această cursă drept candidat PNL-PSD, mai mult mânat de dorința liderilor acestei alianțe de a avea stabilitate.

Eu cred în proiectul acesta. Aș face o glumă: să zicem că pe 9 iunie vine apocalipsa, iar dvs. întrebați cetătenii în ce oraș ar vrea să fie? Și un tânar ar zice București. De ce? Pentru că Bucureștiul este în urmă cu zece ani față de restul țării, iar apocalipsa vine mai greu. Tocmai asta vreau să învingem, să aducem orașul ăsta unde îi e locul. (...)

Cu siguranță voi ajunge să am un scor similar cu cel al Alianței PSD-PNL, poate chiar mai mult. Eu cred că într-un oraș în care 48% dintre cetățeni nu merg la vot, e o mare problemă. Oamenii aceștia trebuie convinși să se implice în decizia orașului în care trăiesc. Eu le ofer altă imagine, alt stil de muncă, alt stil de viață.

Puțin important ce face un contracandidat. Eu îmi transmit mesajul meu: un alt Bucuresti. Eu îmi prezint de o săptămână cum pot mesajul meu către cetățenii acestui oras. Eu trăiesc într-un film cu actori cunoscuți și cu ce trebuie să însemne un mesaj spus cinstit. Eu nu mă retrag din cursa, sunt un competitor, un om care își câștigă luptele pe care le incepe. E exclus ca eu să mă retrag din această competiție. Cred în ceea ce este ca opinie în mintea lui Ciolacu și Ciuca și din programele celor două mari partide pentru București. Și PSD are idei bune și PNL are idei bune și eu am ideile mele.

Nu sunt un candidat de sacrificiu. Eu nu îmbrac aceasta haină niciodată. Eu sunt exponentul alianței PSD-PNL și cred că prin mesajul meu mă regăsesc în dorinta oricăruia dintre oamenii din Capitală care simpatizează si cu PSD și cu PNL si nu numai, pentru că îmi place să traiesc într-un oras cochet. Eu am un mesaj foarte clar pentru oameni: un oraș mai bun.

