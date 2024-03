Cristian Popescu Piedone a vorbit miercuri seara, la Digi24, despre lansarea candidatului PSD-PNL la Primăria Capitalei, medicul Cătălin Cîrstoiu. „A fost lansat azi de mega-coaliție, de ziua fericirii. Ziua fericirii este pentru mine, nu pentru domnia sa”, a spus edilul Sectorului 5. În ceea ce îl privește, Piedone a spus că nu se va retrage din cursa pentru fotoliul de primar general. „Eu nu mă retrag, repet nu mă retrag. Lupta mea e la baionetă”, a subliniat el.

Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5: Despre Cătălin Cîrstoiu... A fost lansat azi de mega-coaliție, de ziua fericirii. Ziua fericirii este pentru mine, nu pentru domnia sa. Aș cita din nașul lui, pentru finul – „Cătăline, nici nu știi cât de mic începi să devii”. Este nașul lui, domnul Traian Băsescu, respect, președintele României 10 ani. Jocul ăsta după fentă pe care ni-l prezintă fostul președinte al României, declarând că îl susține pe Nicușor Dan, dar îl consiliază pe finul lui, chair nu mă interesează.

Lucrurile se schimbă în gândirea cetățenilor. Ce fac Băsescu și Nicușor Dan că m-au pus cu 40% și au crezut că mă duc să mă culc, nu, poate să mă pună cu -10%, lupta mea e la baionetă. Nu sunt singur la baionetă, ei sunt singuri în combinațiile lor sterile și doar politicianiste în interesul lor și al cancelariilor.

Cu asta dărâm și un mit, sau un zvon – faptul că Piedone se retrage. Nu, am respectat-o și o respect pe doamna Firea, din păcate au umilit-o. Cum să-mi zică mie azi, dacă era vreun blat între mine și Ciolacu... Eu nu mă retrag, repet nu mă retrag. Chiar dacă pe culuarele PSD-ului se retrage Piedone că gata am scăpat de Firea, ne-am făcut culaor. Nu am făcut jocul nimănui, ma vedeți pe mine vreo păpușă?

Ascultam o melodie când eram mic - Cui i-e frică de baubau?. Aceste negocieri corecte la care am plecat eu social liberal, PPSL, am vrut să facem coaliție, au zis că cine-i Piedone. Iată că e rezultatul celor 30 de ani de administrație. Aroganța și discursul pe care-l vedeți, în care subliminal se transmite celor pe care îi consideră inteligenți, dar îi consideră ei proști, pe cei mulți cărora le cerșește votul. M-a făcut prost. Despre mine poți să zici ce vrei, dar... OK, dacă mă consideri prost... Ciolacu n-a fost niciodată votat în direct. Ciolacu este un șef, nu un lider. Șefii sunt vremelnici. I-a jignit pe toți votanții mei azi, prezenți și viitori. Îi mulțumesc pentru campania pe care mi-a făcut-o.

