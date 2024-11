Alegeri prezidențiale 2024: Cine este Marcel Ciolacu, candidatul cu cele mai mari șanse să intre în turul al doilea

Marcel Ciolacu are cele mai mari șanse să intre în turul al doilea al alegerilor prezidențiale, după cum arată sondajele publicate în ultima perioadă. Candidatul Partidului Social Democrat (PSD) se confruntă, însă, și cu mai multe controverse, legate de educație, activitate profesională sau performanța în afaceri a apropiaților săi. Cu o carieră politică începută în Buzău în urmă cu aproape 30 de ani, Ciolacu a intrat în cursa pentru Palatul Cotroceni din postura de prim-ministru.

Digi24.ro va publica, în următoarea perioadă, portretele primilor opt candidați (conform sondajelor) la alegerile prezidențiale din acest an. Ne-am concentrat pe cinci mari capitole: avere, studii, experiența profesională, experiența politică și controverse.

Averea lui Ciolacu

Potrivit declarației de avere, Marcel Ciolacu deține 2 terenuri în municipiul Buzău, de 387 de metri pătrați, respectiv 61.79 de metri pătrați, și două case de locuit, de 281 de metri pătrați și 43 de metri pătrați. Terenurile și casele au fost cumpărate între 1999 și 2005.

Premierul are 7 conturi bancare cu aproximativ 23.000 de euro în total. A acordat două împrumuturi, unul nepotului său Mihai-Cristian Ciolacu (informația reiese din declarația de avere depusă în calitate de prim-ministru, în vara anului 2024) - de 490.000 de lei și altul firmei Alcom SRL (firmă la care este asociat), de 3.010 lei.

Marcel Ciolacu are și trei credite bancare, în valoare totală de 35.000 de lei, scadente cel târziu în 2028. Pe parcursul anului 2024, Marcel Ciolacu a avut un venit de 177.531 de lei, din indemnizațiile de prim-ministru și deputat. Soția lui a obținut 54.739 de lei anul trecut, de la Lucia Com 94 SRL, o firmă pe care inclusiv premierul a deținut-o în trecut.

Din declarația de interese reiese că Marcel Ciolacu este asociat la Alcom SRL și președinte la Asociația Lumina 1879. Firma Alcom SRL are ca obiect de activitate „Activități de consultanță pentru afaceri și management”.

Educația și trecutul lui Ciolacu

Potrivit CV-ului de pe site-ul Camerei Deputaților, acesta susține că a terminat Liceul de Filologie-Istorie „Mihai Eminescu” din Buzău în anul 1986, studiile de licență la Facultatea de Drept a Universității Ecologice din București în 1995 și un master în managementul finanțelor publice la SNSPA, în 2012.

În primul CV publicat, însă, Marcel Ciolacu nu a menționat liceul absolvit, ceea ce a generat discuții în spațiul public. Liderul PSD susține, însă, că și-a luat diploma de BAC imediat după absolvirea liceului și că a început să muncească, fiind dat afară din casă de tatăl său.

Tot din CV reiese că între 1988 și 1990 a lucrat la Întreprinderea Electronică Industrială din București, între 1992 și 1998 a fost „antreprenor, administrator și asociat la mai multe companii private” și între 1998 și 2007 consilier juridic la SC Alcom SRL.

„Nu mi-e rusine de nimic din ce am facut. Am avut un magazin, apoi 6-7, am cumparat toata concurenta si m-am plictisit si le-am inchiriat si m-am apucat din politica. Da, am trait din chirii, dar ce este rau? Nu imi e rusine de nimic (...) Am muncit de la 19 ani. Eu si familia mea avem din ce trăi. Nu suntem nici bogati, nici saraci, ne permitem un concediu, un costum. Nu am ceas de 30 de mii de euro, nimeni din familia mea nu are ceas de 30 de mii. Dar nu-mi trebuie, ce să fac cu el?”, spunea Ciolacu, în 2023, la România TV.

Cariera politică

Marcel Ciolacu a devenit președinte PSD în anul 2020, preluând partidul într-un moment în care își revenea după era Dragnea-Dăncilă. Ciolacu a fost printre social-democrații care au semnat scrisoarea anti-Dragnea, în 2017.

Prima funcție publică deținută de Marcel Ciolacu a fost cea de consilier local în municipiul Buzău - între 1998 și 2007. Între 2000 și 2004 a fost consilier județean în Buzău, între 2004 și 2008 prefect interimar al județului și ulterior viceprimar în municipiul Buzău.

Între 2012 și 2016 a fost deputat, iar între 2017 și 2018 viceprim-ministru în Guvernul condus de Mihai Tudose. Tot în anul 2017 a devenit lider al grupului PSD din Camera Deputaților, iar în 2019 a preluat șefia Camerei.

A obținut funcția de prim-ministru în anul 2023, în urma rotativei decise de coaliția PSD-PNL. Congresul PSD din august l-a reconfirmat în funcția de președinte al partidului și i-a aprobat, formal, candidatura pentru alegerile prezidențiale.

Controverse

Marcel Ciolacu a mai fost consilier onorific al lui Victor Ponta, între 2013 și 2015, dar a renunțat la funcție după ce în spațiul public au apărut imagini de la o partidă de vânătoare în care apare alături de Omar Hayssam.

Hayssam a fost condamnat la 24 de ani de închisoare, fiind implicat în răpirea unor jurnaliști români în Irak, în anul 2004.

„Nu am avut nicio relaţie, am fost la o vânătoare la care a fost invitat şi Omar Hayssam şi dintr-o poză imensă, cum se face, când se termină vânătoarea, cu vânatul în faţă şi vânătorii în jur, s-a decupat (...) Ştiţi când a fost făcută acea poză? Acum 25 de ani. Dacă mă pot întoarce la 30 de ani, o fac cu plăcere”, a comentat Ciolacu poza controversată cu Hayssam.

În 2017, Liviu Dragnea a postat pe Facebook o poză după o partidă de pescuit la care a participat cu Ciolacu și Grindeanu. „La vâsle, un ecologist: Marcel Ciolacu”, spunea Dragnea.

Trecutul lui Marcel Ciolacu este subiect de controversă. În 2024, Recorder a scos un amplu material despre tinerețea și afacerile lui Marcel Ciolacu. Jurnaliștii au stat de vorbă inclusiv cu o fostă profesoară care și-l amintea ca un elev mediocru și îl descria drept „un șmecheraș”. Totodată, din articolul citat reiese că Ciolacu nu a fost angajat al Întreprinderii Electronice București, ci a lucrat la o cooperativă din Buzău.

Aceeași publicație a scris pe larg și despre certificatul de revoluționar al lui Marcel Ciolacu. El a primit un brevet de luptător pentru victoria Revoluției din Decembrie 1989, ceea ce i-a adus inclusiv beneficii financiare sau spații comerciale în Buzău.

Controversa participării lui Marcel Ciolacu la Revoluția din Buzău a continuat până în 2023, când cererea de a fi declarat Luptător cu Rol Determinant la Revoluție a fost respinsă, iar secretarul de stat care a decis acest lucru a fost demis din ordinul prim-ministrului Ciolacu.DNA a avut în lucru un dosar privind acest aspect, însă a fost clasat.

În ultimii ani, presa din România a scris pe larg despre apropiați ai lui Marcel Ciolacu - cum ar fi nepotul său, Mihai Cristian Ciolacu, afacerista Sorina Stan Docuz sau Mihai Rotaru, un afacerist din Buzău. Informațiile de bază sunt că aceștia obțin milioane de lei din bani publici prin contracte cu statul (Rotaru și Docuz) sau că se folosesc de statutul lui Ciolacu pentru a avea succes în afaceri (nepotul).

„Dacă cineva din statul român, vreun ministru, vine și spune că eu am intervenit, plec a doua zi din politică. E un copil deștept, nu pot eu să-i interzic (...) Îi datorez nepotului meu să spun măcar adevărul prin mine (…) nu a furat nepotul meu, nu a beneficiat de nimic de la mine, poate din experienţa mea, stând cu mine la pescuit”, a declarat Marcel Ciolacu la dezbaterea organizată de Antena 3 CNN. Candidatul PSD la prezidențiale a catalogat informațiile din spațiul legate de apropierea față de Sorina Docuz public drept „mizerii”.

Săptămână trecută, defapt.ro a arătat, citând surse politice, că vila de protocol în care locuiește Ciolacu a fost pregătită pentru Liviu Dragnea și renovată cu șase milioane de euro. „S-a cumpărat doar o centrală termică” în vila în care a locuit, a fost răspunsul lui Marcel Ciolacu.

Despre un alt aspect controversat, anume media obținută la examenul de Bacalaureat, Ciolacu a transmis, printr-un clip postat pe TikTok, că a luat BAC-ul cu 7.03, în timp ce licența a terminat-o cu media 9. În prezent, Ciolacu susține că ia meditații la limba engleză și economie.

Articol realizat cu ajutorul platformei Google Pinpoint.