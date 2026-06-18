CM 2026. Anglia - Croația, meci spectaculos cu șase goluri, în grupa L a turneului final

Selecţionata Angliei a debutat cu o victorie spectaculoasă, 4-2 (2-2) cu Croaţia, în Grupa L a Cupei Mondiale de fotbal 2026, din Statele Unite, Mexic şi Canada, miercuri, pe Dallas Stadium.

La Dallas, croaţii au avut prima ocazie, prin Sutalo, în minutul 3, dar cei care au concretizat au fost englezii. Modric l-a lovit pe Madueke în careu, arbitrul a dictat penalti şi Livakovic a apărat şutul lui Harry Kane. Cum portarul croat nu a avut un picior pe linia porţii când atacantul lui Bayern a executat lovitura de pedeapsă, iar un jucător croat a intrat prea devreme în careu, s-a decis repetarea penalti-ului şi Kane nu a mai greşit, deschizând scorul în minutul 11.

Elevii lui Zlatko Dalic au egalat în minutul 36, când Sucic i-a pasat lui Baturina, iar acesta a înscris superb.

Englezii au trecut din nou la conducere, în minutul 42, la un corner al lui Declan Rice, Kane, liber în careu, marcând cu capul. Însă la pauză s-a intrat cu scor egal, veteranul Perisic i-a pasat cu capul lui Petar Musa şi acesta l-a învins pe Pickford pentru 2-2.

Echipa lui Tuchel a revenit în avantaj în minutul 47, cu o bară-gol a lui Bellingham, apoi Livakovic a respins la Bellingham, în minutul 48, şi Declan Rice, minutul 52, pentru ca în minutul 55 goalkeeperul croat să apere incredibil la tripla ocazie engleză, scoţând fantastic la James, Gordon şi Konsa.

La poarta cealaltă, Pickford a respins şutul din careu al lui Pasalic, în minutul 76, dar englezii vor rezolva problema învingătoarei în minutul 85. Bukayo Saka l-a găsit perfect pe Rashford în careul advers, iar acesta a înscris cu siguranţă, cu un şut plasat.

Anglia s-a impus cu 4-2 în faţa Croaţiei şi debutează cu victorie la Mondial pentru al treilea turneu final consecutiv, după 2018 şi 2022.

ANGLIA: Pickford – R. James, Konsa, Stones (M. Guehi 87), O’Reilly – E. Anderson, D. Rice (M. Rogers 72) – Madueke (B. Saka 72), Bellingham (D. Spence 79), A. Gordon (Rashford 72) – Kane.

Selecționer: Thomas Tuchel

CROAŢIA: Livakovic – Sutalo, Vuskovic (Pasalic 66), Gvardiol – Stanisic, Modric (Kovacic 58), Sucic, Perisic – Pasalic (Kramaric 78), Baturina (Vlasic 78) – P. Musa (Matanovic 66).

Selecționer: Zlatko Dalic

Arbitru: Clement Turpin (Franţa)

Editor : Liviu Cojan