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Video Ce cadouri personalizate a oferit Lionel Messi tuturor coechipierilor săi după Cupa Mondială

Data publicării:
Lionel Messi
Foto: Profimedia
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Din articol
O sticlă de apă, un set pentru mate şi un rucsac personalizat

Iubita lui Marcos Senesi, fotbalist al Argentinei, a arătat, într-un videoclip publicat pe reţelele sociale, toate cadourile oferite de Lionel Messi coechipierilor săi după Cupa Mondială.

Un căpitan care are grijă de echipa sa. Chiar dacă rezultatul finalei Cupei Mondiale din 2026 nu a fost cel sperat pentru Argentina împotriva Spaniei (0-1 după prelungiri), Lionel Messi a ţinut totuşi să le mulţumească coechipierilor săi pentru ceea ce a fost probabil ultima sa Cupă Mondială. Căpitanul echipei Albiceleste le-a oferit cadouri fiecăruia dintre cei 25 de coechipieri ai săi.

Şi, deşi toată lumea a păstrat discreţia în privinţa conţinutului cadourilor, Kelci-Rose Bowers s-a ocupat să le arate celor 164.000 de abonaţi ai săi de pe TikTok tot ce a primit iubitul ei, Marcos Senesi.

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O sticlă de apă, un set pentru mate şi un rucsac personalizat

Îmbrăcată cu tricoul Argentinei, jucătoarea engleză trece în revistă cadourile primite de iubitul ei, fundaş al echipei Albiceleste şi, de acum, jucător la Tottenham.

Începând cu rucsacul maro, cu câteva detalii de un albastru deschis, pe care se află numele jucătorului, precum şi logo-urile federaţiei argentiniene şi ale Cupei Mondiale.

Căpitanul argentinian a oferit, de asemenea, un set pentru prepararea mate-ului, băutura sud-americană foarte populară în rândul echipei argentinei: de la calebasă până la plicul cu frunze de yerba, planta care se infuzează, fără a uita de „bombilla”, paiul metalic cu linguriţă încorporată.

Totul însoţit de un bidon Stanley auriu cu logo-ul mărcii lui Lionel Messi pe el. „Sunt nişte cadouri destul de drăguţe”, a concluzionat ea.

Editor : Sebastian Eduard

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