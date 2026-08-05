Live TV

Din ce în ce mai încolțit, Gianni Infantino a fost abandonat și de secretarul general al FIFA

Data actualizării: Data publicării:
gianni infantino
Gianni Infantino. Fotomontaj: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Secretarul general al FIFA, Mattias Grafström, a trimis pe 4 august 2026 o scrisoare internă angajaților organizației. În acest mesaj, el a catalogat planul eșuat al lui Gianni Infantino privind privatizarea și vânzarea participațiilor la Cupa Mondială (FIFA Forward Enterprise) drept o „serie de evenimente triste și reprobabile”.

Este aceasta lovitura de grație pentru Gianni Infantino? Într-un e-mail lung trimis în dimineața zilei de 4 august angajaților Federației Internaționale de Fotbal (FIFA), la care a avut acces Le Monde, secretarul general al forului mondial, suedezul Mattias Grafström, s-a distanțat clar de controversatul său președinte, Gianni Infantino, aflat într-o situație delicată de când acesta din urmă a fost nevoit să renunțe, la 1 august, la proiectul său de înființare a unei societăți comerciale.

Grafström a descris situația prin care trece instituția drept „o agitație greu de înțeles și de acceptat”, distanțându-se astfel de proiectul controversat al președintelui FIFA.

Referitor la polemica declanșată de acest proiect de deschidere a organizației către investitori privați care au legătură cu familia președintelui american, Donald Trump, numărul doi a vorbit despre o „săptămână atât extraordinară, cât și dificilă pentru toți membrii personalului FIFA”, organizație afundată în cea mai gravă criză politică din istoria sa.

Însă Mattias Grafström merge mai departe și îl contrazice pe Gianni Infantino în legătură cu inițiativa sa, decisă pe ascuns, așa cum a făcut-o marți, într-un comunicat, Arsène Wenger, responsabilul cu dezvoltarea globală al FIFA și fostul antrenor de prestigiu al echipei Arsenal.

Salutând succesul obținut de forul fotbalistic în ceea ce privește Cupa Mondială din 2026, el adaugă: „O serie de evenimente triste și reprobabile – care, din fericire, au dus la abandonarea definitivă a proiectului FIFA Forward Enterprise [FFE] – nu trebuie să ascundă această realitate, oricât de consternante ar fi fost.”

El și-a asigurat colegii că personalul administrativ va fi protejat și pus la adăpost de contextul politic actual.

Suedezul a îndemnat la menținerea profesionalismului și la concentrarea pe misiunea de bază a fotbalului și pe sprijinirea celor 211 asociații membre.

În scrisoare, oficialul suedez a menționat că „persoanele, momentele instabile și episoadele nefericite vin și pleacă, însă instituția și misiunea sa continuă”.

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ODAmaD00NDAmaGFzaD1mNjBmYmJlMmE1MGY5YTUwNTczMmVlZGIyNGMyNmI2Mg==.thumb
1
O țară NATO a introdus începând de azi serviciul militar obligatoriu de 11 luni
Talibani
2
Anchetă în Republica Moldova: nu se știe cine a invitat şi cine a acordat vize unei...
Pintea_Paul-Ciprian senator
3
Senatorul Paul Pintea a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului General...
sorin grindeanu si ilie bolojan
4
Răspunsul lui Ilie Bolojan pentru Sorin Grindeanu, după ce liderul PSD a cerut repornirea...
Nauru Flag
5
A treia cea mai mică țară din lume și-a schimbat numele după mai bine de jumătate de secol
”Nu se suportă!”. Nu s-au mai văzut de 8 ani, dar vor da nas în nas la nunta lui Cristiano Ronaldo: ar putea exista o bătaie
Digi Sport
”Nu se suportă!”. Nu s-au mai văzut de 8 ani, dar vor da nas în nas la nunta lui Cristiano Ronaldo: ar putea exista o bătaie
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump
Libertatea de expresie sub Donald Trump: în campanie promitea că o va proteja, dar sentințele justiției americane arată contrariul
Președintele SUA, Donald Trump.
Modul în care Trump a gestionat economia SUA ar afecta șansele republicanilor la alegerile din noiembrie (Sondaj)
Donald Trump
Donald Trump ar putea „declanșa scânteia celui de-al Treilea Război Mondial”. Ce i-a enervat pe iranieni încât au spus asta
donald trump (1)
„Ne-am obișnuit cu aceste anunțuri zilnice”. Amenințările și declarațiile bombastice ale lui Donald Trump nu mai fac lumea să tremure
Biden Allows Ukraine To Strike Inside Russia With Missiles
Războiul cu Iranul epuizează arsenalul SUA. Armata americană a folosit „practic toate” rachetele de precizie cu rază lungă de acțiune
Recomandările redacţiei
GALATI - ILUSTRATIE - PORT LA DUNARE SI NAVIGATIE - 5 IUL 2023
Patru barje încărcate cu rocă vor fi scufundate astăzi în Dunăre...
femeie cu evantai
Cod portocaliu de caniculă în București și Ilfov, cu temperaturi de...
pompa de benzina motorina
Dumitru Chisăliță: România asistă la un Black Friday al motorinei. Nu...
Serbia Danube Sunken Boats
Nave de război naziste scufundate ies la suprafață pe Dunăre, pe...
Ultimele știri
Buzoianu acuză PSD că riscă să blocheze aproape un miliard de euro din PNRR: „Este complet iresponsabil”
Reducere de 3% la impozit pentru mai multe firme: Ministerul Finanțelor a aprobat procedura. ANAF acordă automat bonificația
Strategia pentru biodiversitate, contestată înaintea votului decisiv. Bogdan Ivan: „Nu voi vota în orb, nici eu și nici PSD”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Nuntă de vis într-o vilă de 64 de milioane $. Cum a arătat „cea mai frumoasă fată din lume” în rochie de...
Cancan
Straniul caz al pacientului Cheloo de la Psihiatrie. De ce afecțiune suferă și cum a ajuns să arate acum
Fanatik.ro
Măsură halucinantă pregătită la FCSB. „Îi pun să filmeze și opresc eu antrenamentele prin telefon”. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Parlamentul European a lansat un joc gratuit în care utilizatorii controlează o campanie de dezinformare
Fanatik.ro
Șeful lui U Cluj, ultimele detalii despre transferul lui Nicolae Stanciu. Ce îl atrage, de fapt, pe...
Adevărul
Culisele planului eșuat al Israelului de a răsturna regimul iranian
Playtech
Cât te costă aerul condiționat al mașinii în timpul caniculei. Calcul pentru drumuri de 300, 500 și 1.000 km
Digi FM
Un fost pilot de Formula 1 face un apel emoționant către familia lui Michael Schumacher: "Indiferent de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO 500.000 €! Vlad Chiricheș a lăsat pe toată lumea ”mască”
Pro FM
Legenda muzicii, mărturisiri dureroase. Boala "dificilă, frustrantă și uneori înfricoșătoare" care a ținut-o...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sebastian Stan a devenit tată. Annabelle Wallis, iubita actorului originar din Constanța, a născut primul...
Adevarul
România, înaintea unor țări nordice în clasamentul global al relocării. Cum este descrisă și ce avantaje și...
Newsweek
Pensionar cu pensie de 6.500 de lei. Pe ce salariu a muncit pe vremea lui Ceaușescu? Câți ani a muncit?
Digi FM
Fiul mai puțin cunoscut al lui Jon Bon Jovi calcă pe urmele tatălui său, dar spune pas celebrității: „Îți...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Poate am dus obsesia pentru longevitate prea departe". Bryan Johnson, omul care dă milioane pentru a învinge...
Digi Animal World
Un arici a declanşat alarma antifurt a unui supermarket din Germania. „E mic, rotund şi nu pare să aibă...
Film Now
Christina Applegate a revenit acasă, după patru luni în spital. Primele informații despre actriță
UTV
Spike și Livia Eftimie s-au împăcat. Cum au fost surprinși pe o plajă din Grecia, după despărțire