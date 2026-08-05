Din ce în ce mai încolțit, Gianni Infantino a fost abandonat și de secretarul general al FIFA

Secretarul general al FIFA, Mattias Grafström, a trimis pe 4 august 2026 o scrisoare internă angajaților organizației. În acest mesaj, el a catalogat planul eșuat al lui Gianni Infantino privind privatizarea și vânzarea participațiilor la Cupa Mondială (FIFA Forward Enterprise ) drept o „serie de evenimente triste și reprobabile”.

Este aceasta lovitura de grație pentru Gianni Infantino? Într-un e-mail lung trimis în dimineața zilei de 4 august angajaților Federației Internaționale de Fotbal (FIFA), la care a avut acces Le Monde, secretarul general al forului mondial, suedezul Mattias Grafström, s-a distanțat clar de controversatul său președinte, Gianni Infantino, aflat într-o situație delicată de când acesta din urmă a fost nevoit să renunțe, la 1 august, la proiectul său de înființare a unei societăți comerciale.

Grafström a descris situația prin care trece instituția drept „o agitație greu de înțeles și de acceptat”, distanțându-se astfel de proiectul controversat al președintelui FIFA.

Referitor la polemica declanșată de acest proiect de deschidere a organizației către investitori privați care au legătură cu familia președintelui american, Donald Trump, numărul doi a vorbit despre o „săptămână atât extraordinară, cât și dificilă pentru toți membrii personalului FIFA”, organizație afundată în cea mai gravă criză politică din istoria sa.

Însă Mattias Grafström merge mai departe și îl contrazice pe Gianni Infantino în legătură cu inițiativa sa, decisă pe ascuns, așa cum a făcut-o marți, într-un comunicat, Arsène Wenger, responsabilul cu dezvoltarea globală al FIFA și fostul antrenor de prestigiu al echipei Arsenal.

Salutând succesul obținut de forul fotbalistic în ceea ce privește Cupa Mondială din 2026, el adaugă: „O serie de evenimente triste și reprobabile – care, din fericire, au dus la abandonarea definitivă a proiectului FIFA Forward Enterprise [FFE] – nu trebuie să ascundă această realitate, oricât de consternante ar fi fost.”

El și-a asigurat colegii că personalul administrativ va fi protejat și pus la adăpost de contextul politic actual.

Suedezul a îndemnat la menținerea profesionalismului și la concentrarea pe misiunea de bază a fotbalului și pe sprijinirea celor 211 asociații membre.

În scrisoare, oficialul suedez a menționat că „persoanele, momentele instabile și episoadele nefericite vin și pleacă, însă instituția și misiunea sa continuă”.

Editor : M.C