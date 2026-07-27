Gianni Infantino îi mustră pe criticii care „urăsc” FIFA și rescrie istoria Cupei Mondiale din 2026

Președintele Federației Internaționale de Fotbal îi acuză, pe contul său de Instagram, pe criticii organizației sale și ai Cupei Mondiale că „răspândesc ura”, scrie Le Monde.

După declarația sa excentrică, de acum patru ani, în care spunea că se simte „qatarez”, „arab”, „african”, „gay”, „persoană cu dizabilități” sau chiar „muncitor migrant” pentru a apăra Qatarul, care era ținta numeroaselor critici în momentul în care urma să găzduiască Cupa Mondială, președintele Federației Internaționale de Fotbal (FIFA), Gianni Infantino, a ripostat vehement, luni, la criticile îndreptate împotriva sa și a organizației sale, acuzându-i de „răspândirea urii” și îndemnându-i să „mediteze, să se roage sau să urmărească un meci de fotbal”, în loc să-și petreacă timpul „urând” FIFA.

Conferințele sale de presă fiind rare, Gianni Infantino s-a limitat la un comunicat pe Instagram, unde are 5,7 milioane de abonați. El îi critică pe cei „roși de ură și critici”, care au ratat „frumusețea jocului, emoțiile, sărbătorile, râsetele, lacrimile, dezamăgirea și bucuria”. „În timp ce voi dezbinați, noi unim”, scrie el, mulțumind guvernelor celor trei țări gazdă (Mexic, Statele Unite și Canada), „populațiilor lor, forțelor de poliție”, lăudându-se cu organizarea „celei mai incredibile Cupe Mondiale” din istorie.

Deși se referă pe bună dreptate la numeroasele succese ale Cupei Mondiale din 2026 – „echipele națiunilor mici care au jucat cu mândrie în cele mai prestigioase meciuri”, orașele „pline de suporteri veniți din întreaga lume”, „miliardele de oameni care au urmărit Cupa Mondială de acasă” – Infantino trece cu vederea numeroase aspecte mai negative și rescrie istoria competiției.

Deși Cupa Mondială s-a desfășurat în general fără probleme, au existat câteva incidente în afara stadioanelor. Patru persoane au murit în Mexic, în urma unor aglomerații, după victoria echipei El Tricolor împotriva Ecuadorului. Președintele FIFA își exprimase totuși condoleanțele, reamintește The Athletic.

Cazul iranian revizuit

În diatriba sa, Gianni Infantino afirmă că echipa iraniană a putut intra în Statele Unite „fără incidente sau conflicte”, deși cele două țări se află în război. El omite să menționeze că selecționata iraniană a fost nevoită să-și schimbe baza de pregătire, renunțând la Tucson, în Arizona, pentru a se instala la Tijuana, în Mexic, deși a disputat toate meciurile pe teritoriul american.

Infantino uită, de asemenea, să menționeze că echipa națională a Iranului a fost autorizată să intre în Statele Unite abia cu o zi înainte de primele sale meciuri. Un tratament „nedrept”, denunțat de selecționerul iranian, Amir Ghalenoei.

În timp ce problema vizelor pentru Statele Unite a animat Cupa Mondială, președintele FIFA se felicită că „țările care se confruntă cu probleme sanitare grave sau de altă natură au putut obține vize”. Și mustră criticile, concentrate, în viziunea sa, asupra „celor câteva persoane cărora li s-au refuzat vizele”, „ignorând milioanele care au fost aprobate”.

Însă Gianni Infantino nu menționează suporterii obligați să depună garanții de până la 15.000 de dolari (13.000 de euro) pentru a ajunge pe teritoriul american sau care, pur și simplu, nu au putut veni din cauza țării lor de origine. Nici nu a spus vreun cuvânt despre Omar Abdulkadir Artan, arbitrul somalez, deși selectat de FIFA, căruia i s-a refuzat intrarea pe teritoriul american. „Este regretabil ce i s-a întâmplat, dar nu controlăm totul”, s-a apărat atunci șeful FIFA. Încercăm mereu să găsim soluții, dar trebuie să respectăm faptul că nu suntem regii lumii care pot domina guvernele și forțele de poliție.”

Dintre cele 48 de echipe participante la Cupa Mondială, Gianni Infantino a ales să pună în evidență Haiti, „pe care fotbalul l-a făcut cunoscut lumii”, în timp ce „puțini oameni pot sau decid să-l viziteze”. Președintele FIFA uită să menționeze că echipa națională a Haiti a fost nevoită să-și schimbe de urgență tricourile pe care se putea vedea o reprezentare a bătăliei de la Vertières, care a marcat încheierea războiului de independență, în 1803, și este considerată prima revoltă reușită a sclavilor din lumea modernă. Interpretate ca „un mesaj politic”, aceste tricouri au fost refuzate.

În schimb, mai mulți jucători argentinieni au desfășurat o banderolă prin care revendicau suveranitatea asupra Insulelor Falkland la finalul semifinalei împotriva Angliei, fără a fi deranjați de organizatori, în ciuda anunțului privind deschiderea unei anchete. Acest lucru nu face decât să alimenteze și mai mult teoriile conspirației privind parcursul echipei Albiceleste în competiție.

„Să găsim iubirea și pacea”

Deși menționează „decizii arbitrale discutabile” sau „decizii disciplinare ciudate”, citând „erori legate de cartonașele roșii sau galbene sau deciziile de a nu suspenda jucători în anumite situații”, președintele FIFA asigură că acestea sunt obișnuite „în unele dintre cele mai mari ligi din lume”. Fără a-l numi, el se referă evident la cazul Folarin Balogun. Atacantul american fusese eliminat pentru joc periculos în meciul din șaisprezecimile de finală dintre Statele Unite și Bosnia-Herțegovina. Președintele american, Donald Trump, a dezvăluit ulterior că l-a sunat pe Gianni Infantino pentru a anula suspendarea. Fără a-și contrazice vreodată arbitrul și decizia acestuia, comisia de disciplină a FIFA a transformat suspendarea automată într-una cu suspendare, permițându-i atacantului să joace în optimile de finală, în ciuda numeroaselor reacții indignate.

Dar lui Gianni Infantino nu-i pasă. La fel cum nu-i pasă nici de numeroasele critici aduse „pauzelor de hidratare” obligatorii introduse la acest Campionat Mondial, care au devenit pauze publicitare pentru posturile de televiziune și sunt în mod regulat huiduite în stadioane sau criticate pentru impactul lor asupra jocului.

Postarea sa de pe Instagram nu menționează nici numeroasele reproșuri privind prețurile exorbitante ale biletelor, care, este adevărat, nu au împiedicat stadioanele să fie aproape toate pline.

Gianni Infantino își încheie postarea cu noi manifestări de indignare împotriva celor care l-au criticat pe el și organizația sa, urându-le să „găsească iubirea și pacea”, asigurându-i că el deja se bucură de acestea, înainte de a se declara „incredibil de mândru” să fie președintele FIFA și că a contribuit „măcar puțin la spectacol”.

Gianni Infantino se arată ferm pe poziții. Și nu contează că, în realitate, șeful FIFA a fost huiduit în timpul mai multor apariții pe ecranele mari și la coborârea sa pe teren alături de Donald Trump în timpul finalei, scrie Le Monde.

Editor : M.C