CM 2026. Aranjamente la Cupa Mondială: Un organism de supraveghere semnalează șapte cazuri suspecte de pariuri

Un organism internațional de supraveghere a semnalat șapte cazuri de activitate neobișnuită în domeniul pariurilor în timpul Cupei Mondiale FIFA din 2026, stârnind îngrijorări cu privire la posibile aranjamente de meciuri la cel mai mare turneu de fotbal din lume.

Grupul de la Copenhaga, o rețea de autorități publice care monitorizează pariurile suspecte și manipularea rezultatelor sportive, a emis șapte „avertismente galbene” după ce a analizat toate cele 104 de meciuri ale turneului, potrivit unui rezumat publicat miercuri de organismul de supraveghere, scrie TVP World.

Cincisprezece meciuri au fost supuse unei monitorizări sporite, iar organismul de supraveghere a evaluat, de asemenea, 12 controverse majore pentru a identifica posibile riscuri la adresa integrității. Activitatea sa a inclus monitorizarea piețelor de pariuri, modificările neobișnuite ale cotelor de pariuri și retragerea ofertelor de pariuri.

„Avertismentele galbene” semnalează activități care necesită o analiză mai atentă, dar nu dovedesc că vreun meci a fost aranjat.

Cartonașe roșii, drame legate de VAR și un pariu de 4,8 milioane de dolari

Publicația de știri sportive The Athletic a relatat detalii despre patru dintre cele șapte alerte. Una dintre ele a vizat cartonașul roșu primit de mijlocașul sud-african Themba Zwane în meciul de deschidere al turneului împotriva Mexicului. Acesta a fost eliminat după ce a lovit un adversar în ceafă în timp ce încerca să pătrundă în atac.

O altă alertă a vizat tranzacții în valoare de 4,8 milioane de dolari pe platforma de predicții Polymarket, privind posibilitatea ca Spania să nu reușească să învingă Capul Verde. Spaniei i se acordase o șansă de 91% de victorie, dar echipa clasată pe locul 67 în lume a reușit să țină la egalitate, fără goluri, pe viitoarele campioane.

Spania a câștigat în cele din urmă turneul, învingând-o pe Argentina, campioana en titre, cu 1-0 în prelungiri, în finala.

O a treia sesizare a vizat o revizuire video de trei minute și jumătate, care a dus la anularea unui gol marcat de Ferran Torres în timpul victoriei Spaniei cu 4-0 împotriva Arabiei Saudite.

De ce a fost anulată o suspendare pentru cartonaș roșu?

Autoritatea de supraveghere a examinat, de asemenea, o piață de predicții privind posibilitatea ca atacantul american Folarin Balogun să poată juca împotriva Belgiei după ce a primit un cartonaș roșu în meciul cu Bosnia și Herțegovina.

Suspendarea lui Balogun pentru un meci a fost suspendată după ce președintele SUA, Donald Trump, l-a sunat personal pe președintele FIFA, Gianni Infantino, și i-a cerut să revizuiască decizia. Intervenția a stârnit critici privind influența politică asupra FIFA și independența procesului său disciplinar.

Balogun a fost absolvit de vină la trei zile după deschiderea pieței, devenind astfel al doilea jucător din istoria Cupei Mondiale căruia i-a fost anulată suspendarea pentru cartonaș roșu.

Nu au fost create piețe similare pentru ceilalți 14 jucători eliminați în timpul turneului, niciunul dintre aceștia neavând suspendarea ridicată.

FIFA nu a constatat „nicio activitate de pariuri suspectă”

Grupul de lucru pentru integritate al FIFA declarase anterior că nu a constatat nicio activitate de pariuri suspectă sau semne de manipulare a meciurilor în timpul turneului, care a fost găzduit de Statele Unite, Canada și Mexic.

Întrebată de The Athletic cu privire la concluziile Grupului de la Copenhaga, FIFA și-a menținut această evaluare, afirmând că „nu s-au identificat activități suspecte de pariuri sau indicii de manipulare a meciurilor în legătură cu vreo partidă”.

Grupul de la Copenhaga a estimat că în timpul Cupei Mondiale s-au pariat 240 de miliarde de dolari, aproximativ dublul sumei înregistrate în timpul turneului din 2022 din Qatar.

Editor : Sebastian Eduard