CM 2026. „Ne-am chinuit cu ei”. Dembele are o singură echipă de care se teme la Cupa Mondială

Ousmane Dembele, câștigătorul Balonului de Aur în 2025, a vorbit despre presiunea uriașă care apasă pe umerii Franței, vicecampioană mondială, și a recunoscut că există o națională pe care o privește cu respect, scrie Digi Sport.

Dembele consideră că Franța - care a jucat ultimele două finale de Campionat Mondial - trebuie să rămână cu picioarele pe pământ și să nu privească prea departe în competiție. Atacantul a subliniat că primul obiectiv este depășirea fazei grupelor, înainte de a se gândi la optimile sau sferturile de finală.

Întrebat despre naționala Spaniei, fotbalistul lui PSG nu a ezitat nicio clipă și a recunoscut că ibericii reprezintă una dintre cele mai puternice echipe ale momentului.

„Da, am avut multe probleme cu această echipă. Ne-am chinuit cu ei. Este o formaţie excepţională când vine vorba despre munca în echipă şi au câţiva jucători foarte buni. O cunoaştem bine şi va fi o echipă de urmărit la această Cupă Mondială. Va fi printre favoritele competiţiei”, a spus Ousmane Dembele, în cadrul unei conferințe de presă, potrivit Digi Sport.

Campioana Europei din 2024 a avut rezultate excelente în ultimii ani și a pus probleme serioase Franței în confruntările directe.

În ultimele zece confruntări directe, Spania a câștigat șapte, Franța a triumfat în două meciuri, iar o partidă s-a încheiat la egalitate.

Editor : B.P.