Live TV

Fructul care poate elimina mirosurile neplăcute din frigider. Trucul simplu pe care îl poți încerca acasă

Data publicării:
Eliminarea mirosurilor neplăcute din frigider. Sursă Foto Getty Images
Eliminarea mirosurilor neplăcute din frigider. Sursă Foto Getty Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
De ce apar mirosurile neplăcute în frigider Cum menținem frigiderul curat Cum se folosește lămâia

Mirosurile neplăcute pot persista în frigider chiar și atunci când alimentele sunt depozitate corespunzător, iar aparatul este curățat periodic. Pentru împrospătarea interiorului poate fi folosită lămâia, o soluție casnică simplă, care contribuie la atenuarea acestora. Metoda nu înlocuiește însă identificarea sursei și igienizarea temeinică a spațiului frigorific.

Curățarea periodică și depozitarea corectă a produselor sunt esențiale pentru menținerea prospețimii, în timp ce trucurile casnice pot fi folosite doar ca măsuri suplimentare.

De ce apar mirosurile neplăcute în frigider

Problema poate apărea chiar dacă aparatul pare curat la prima vedere. De multe ori, cauza este un produs alterat, un recipient uitat în spatele unui raft sau un lichid vărsat care nu a fost observat la timp. Potrivit Departamentului pentru Agricultură al Statelor Unite (USDA), alimentele se pot deteriora și în condiții de refrigerare, iar procesul poate determina schimbări ale mirosului, gustului și texturii.

Printre sursele frecvente se numără resturile de mâncare păstrate prea mult timp, brânzeturile cu aromă puternică, ceapa și usturoiul, precum și sosurile ori alte lichide scurse pe rafturi sau în sertare. Produsele depozitate fără capac pot răspândi arome în întregul compartiment, iar murdăria acumulată în zonele greu accesibile favorizează persistența acestora. Înaintea folosirii oricărei metode de împrospătare, cauza trebuie identificată și eliminată.

Cum menținem frigiderul curat

Întreținerea corespunzătoare nu presupune doar îndepărtarea petelor de pe rafturi, ci și depozitarea alimentelor în recipiente închise și menținerea unei temperaturi constante. Igienizarea periodică poate preveni atât apariția mirosurilor, cât și contaminarea produselor.

Un prim pas este verificarea regulată a conținutului. Alimentele care și-au modificat aspectul, textura sau mirosul și nu mai sunt sigure pentru consum trebuie aruncate. USDA recomandă eliminarea produselor perisabile deteriorate, iar resturile preparatelor gătite ar trebui consumate, în general, în aproximativ trei-patru zile.

Recipientele închise sau acoperite limitează răspândirea aromelor și reduc riscul contaminării încrucișate. Carnea crudă, peștele și carnea de pasăre trebuie ambalate corespunzător, astfel încât lichidele să nu intre în contact cu celelalte produse.

Scurgerile de lapte, sosuri, sucuri alimentare ori lichide provenite din dezghețarea cărnii trebuie șterse imediat. USDA recomandă spălarea suprafețelor cu apă caldă și detergent, urmată de clătire.

Rafturile și sertarele necesită o igienizare periodică, inclusiv în zonele mai puțin accesibile, unde se pot acumula resturi. Totodată, verificarea frecventă a conținutului împiedică păstrarea produselor până la alterare.

Temperatura are, de asemenea, un rol important. FDA și USDA recomandă ca aceasta să nu depășească 4°C. Un termometru special poate fi util în cazul aparatelor al căror afișaj nu indică valoarea reală din interior. Nici supraaglomerarea nu este indicată, deoarece aerul rece trebuie să circule printre produse.

Preparatele perisabile și resturile de mâncare trebuie introduse la rece la timp, fără a fi lăsate prea mult la temperatura camerei. Mâncarea gătită poate fi împărțită în recipiente mici și puțin adânci, pentru a se răci mai repede.

Cum se folosește lămâia

Fructul poate fi tăiat în jumătate sau în felii și așezat într-un vas curat, pe unul dintre rafturi. O altă variantă presupune folosirea cojilor, păstrate într-un recipient deschis, astfel încât aroma să se răspândească mai ușor. Lămâia trebuie verificată periodic și înlocuită dacă începe să se usuce ori să se deterioreze. Trucul se aplică numai după îndepărtarea sursei și igienizarea spațiului.

Bicarbonatul de sodiu, o alternativă pentru interiorul frigiderului

Bicarbonatul de sodiu reprezintă o altă soluție casnică folosită pentru diminuarea anumitor mirosuri. Câteva linguri pot fi puse într-un vas deschis și așezate pe unul dintre rafturi. Lăsat în contact cu aerul din interior, acesta poate contribui la diminuarea anumitor mirosuri.

Conținutul recipientului trebuie verificat și înlocuit periodic. La fel ca lămâia, bicarbonatul poate fi utilizat doar ca măsură suplimentară, după eliminarea cauzei și curățarea aparatului.

Editor : M.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
20260421_N_Ionita
1
General al Armatei Române, găsit împuşcat în cap. Anchetatorii au descoperit un pistol...
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
2
Traian Băsescu: Tandemul PSD-AUR se va instala la un moment dat la putere. Chiar Ilie...
nicusor dan la cotroceni
3
„Asta ne mai lipsește ca să fim de un ridicol total”. Traian Băsescu, despre anticipate...
2026-09-01-0784
4
Scenariu discutat în PNL: Ilie Bolojan și-ar putea anunța demisia (surse). Reacția...
nazare nunta miri
5
Nuntă mare în politică: Alexandru Nazare s-a căsătorit astăzi. La eveniment au participat...
Și-a înșelat soția, după 9 ani de căsnicie și 3 copii, iar amanta l-a convins să-i mai dea o lovitură! ”A fost șocată”
Digi Sport
Și-a înșelat soția, după 9 ani de căsnicie și 3 copii, iar amanta l-a convins să-i mai dea o lovitură! ”A fost șocată”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
De ce se formează gheață în frigider. Foto Getty Images
De ce se formează gheață în frigider: Greșelile care pot crește consumul de energie și când trebuie verificat aparatul
Temperatura frigiderului. Foto Getty Images
La câte grade trebuie setat frigiderul. Temperatura care păstrează alimentele în siguranță și poate reduce consumul de energie
Recomandările redacţiei
conducta gaze
„Griji peste griji”: Europa se pregătește pentru o iarnă dificilă în...
umbrela si soare
Meteorologii anunță o încălzire a vremii, după episodul cu ploi și...
nicusor dan inquam
Mesajul lui Nicușor Dan pentru ministrul Nazare și noua lui soție...
o mana robotica apasa pe un buton din care ies circuite
Un alt atac „ascuns” OpenAI iese la iveală. Șeful Anthropic cere...
Ultimele știri
Când se pun murăturile pentru a rezista toată iarna. Perioada potrivită pentru varză, castraveți și gogonele
Înălțarea Sfintei Cruci 2026: Ce duc credincioșii la biserică pentru sfințire și ce tradiții se respectă pe 14 septembrie
Când începe Postul Crăciunului 2026 și cât durează. Semnificația uneia dintre cele mai importante perioade din calendarul ortodox
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cele 3 zodii care își schimbă radical viața din 12 septembrie. Scapă de îndoieli sub influența Lunii în...
Cancan
Adevărul despre soția generalului Dorin Ioniță. Fostul comandant al Forțelor Întrunite avea o pensie uriașă
Fanatik.ro
Motive de îngrijorare în Giulești după Rapid – Voluntari 2-1: „Da, suntem în top, dar nu suntem chiar top!”...
editiadedimineata.ro
Meta testează Community Notes în America Latină. Cine va mai verifica dezinformarea?
Fanatik.ro
Rapid, acord cu Genoa! Daniel Pancu a confirmat: „E foarte benefic”
Adevărul
Portul Constanța, nod strategic pentru cerealele din regiunea Mării Negre. Avertismentul unui analist: „Poate...
Playtech
Carrefour își schimbă numele în România. Decizia luată de frații Pavăl pentru cele aproape 500 de magazine
Digi FM
„Parisul este pentru îndrăgostiți”. Jessica Biel și Justin Timberlake, escapadă romantică în Franța...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
La 21 de ani, s-a însurat cu o femeie de 31 și a ajuns să câștige 3.250.000 € pe an! + Anunțul care i-a lăsat...
Pro FM
Billy Ray Cyrus, prima reacție după ce Miley a renunțat la numele „Cyrus”: „Familia înseamnă mai mult ca...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Filmul „Eu contez”, regizat de Alina Şerban, a câștigat Premiul publicului la Veneția
Adevarul
Case și biserici din Țara Hațegului, ridicate cu vestigii de la Sarmizegetusa: „O piatră se vindea cu cinci...
Newsweek
Ai muncit, dar vechimea nu apare în contul CNPP? Ce trebuie să faci pentru a nu pierde bani la pensie
Digi FM
Katy Perry, îndrăgostită până peste cap de Justin Trudeau. Ce a găsit solista la fostul premier și nu a avut...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Descoperire surprinzătoare despre Mercur. Planeta a pierdut aproape 19 kilometri din diametrul său total de...
Digi Animal World
Avertismentul cercetătorilor. Fluturele morpho, care a inspirat un emoji, își pierde albastrul strălucitor
Film Now
Pamela Anderson, dezvăluire cutremurătoare despre diagnosticul care i-a schimbat viața: „A fost o condamnare...
UTV
Smiley o ține pe Josephine departe de rețelele sociale. Cum s-a adaptat fetița la noua grădiniță