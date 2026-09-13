Fructul care poate elimina mirosurile neplăcute din frigider. Trucul simplu pe care îl poți încerca acasă

Mirosurile neplăcute pot persista în frigider chiar și atunci când alimentele sunt depozitate corespunzător, iar aparatul este curățat periodic. Pentru împrospătarea interiorului poate fi folosită lămâia, o soluție casnică simplă, care contribuie la atenuarea acestora. Metoda nu înlocuiește însă identificarea sursei și igienizarea temeinică a spațiului frigorific.

Curățarea periodică și depozitarea corectă a produselor sunt esențiale pentru menținerea prospețimii, în timp ce trucurile casnice pot fi folosite doar ca măsuri suplimentare.

De ce apar mirosurile neplăcute în frigider

Problema poate apărea chiar dacă aparatul pare curat la prima vedere. De multe ori, cauza este un produs alterat, un recipient uitat în spatele unui raft sau un lichid vărsat care nu a fost observat la timp. Potrivit Departamentului pentru Agricultură al Statelor Unite (USDA), alimentele se pot deteriora și în condiții de refrigerare, iar procesul poate determina schimbări ale mirosului, gustului și texturii.

Printre sursele frecvente se numără resturile de mâncare păstrate prea mult timp, brânzeturile cu aromă puternică, ceapa și usturoiul, precum și sosurile ori alte lichide scurse pe rafturi sau în sertare. Produsele depozitate fără capac pot răspândi arome în întregul compartiment, iar murdăria acumulată în zonele greu accesibile favorizează persistența acestora. Înaintea folosirii oricărei metode de împrospătare, cauza trebuie identificată și eliminată.

Cum menținem frigiderul curat

Întreținerea corespunzătoare nu presupune doar îndepărtarea petelor de pe rafturi, ci și depozitarea alimentelor în recipiente închise și menținerea unei temperaturi constante. Igienizarea periodică poate preveni atât apariția mirosurilor, cât și contaminarea produselor.

Un prim pas este verificarea regulată a conținutului. Alimentele care și-au modificat aspectul, textura sau mirosul și nu mai sunt sigure pentru consum trebuie aruncate. USDA recomandă eliminarea produselor perisabile deteriorate, iar resturile preparatelor gătite ar trebui consumate, în general, în aproximativ trei-patru zile.

Recipientele închise sau acoperite limitează răspândirea aromelor și reduc riscul contaminării încrucișate. Carnea crudă, peștele și carnea de pasăre trebuie ambalate corespunzător, astfel încât lichidele să nu intre în contact cu celelalte produse.

Scurgerile de lapte, sosuri, sucuri alimentare ori lichide provenite din dezghețarea cărnii trebuie șterse imediat. USDA recomandă spălarea suprafețelor cu apă caldă și detergent, urmată de clătire.

Rafturile și sertarele necesită o igienizare periodică, inclusiv în zonele mai puțin accesibile, unde se pot acumula resturi. Totodată, verificarea frecventă a conținutului împiedică păstrarea produselor până la alterare.

Temperatura are, de asemenea, un rol important. FDA și USDA recomandă ca aceasta să nu depășească 4°C. Un termometru special poate fi util în cazul aparatelor al căror afișaj nu indică valoarea reală din interior. Nici supraaglomerarea nu este indicată, deoarece aerul rece trebuie să circule printre produse.

Preparatele perisabile și resturile de mâncare trebuie introduse la rece la timp, fără a fi lăsate prea mult la temperatura camerei. Mâncarea gătită poate fi împărțită în recipiente mici și puțin adânci, pentru a se răci mai repede.

Cum se folosește lămâia

Fructul poate fi tăiat în jumătate sau în felii și așezat într-un vas curat, pe unul dintre rafturi. O altă variantă presupune folosirea cojilor, păstrate într-un recipient deschis, astfel încât aroma să se răspândească mai ușor. Lămâia trebuie verificată periodic și înlocuită dacă începe să se usuce ori să se deterioreze. Trucul se aplică numai după îndepărtarea sursei și igienizarea spațiului.

Bicarbonatul de sodiu, o alternativă pentru interiorul frigiderului

Bicarbonatul de sodiu reprezintă o altă soluție casnică folosită pentru diminuarea anumitor mirosuri. Câteva linguri pot fi puse într-un vas deschis și așezate pe unul dintre rafturi. Lăsat în contact cu aerul din interior, acesta poate contribui la diminuarea anumitor mirosuri.

Conținutul recipientului trebuie verificat și înlocuit periodic. La fel ca lămâia, bicarbonatul poate fi utilizat doar ca măsură suplimentară, după eliminarea cauzei și curățarea aparatului.

Editor : M.C.