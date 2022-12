Numeroase personalități ne-au părăsit în 2022, printre ele aflându-se actori, sportivi, muzicieni și politicieni.

Cântărețul rock Meatloaf, pe numele lui adevărat Marvin Lee Aday, a murit pe 20 ianuarie 2022, la vârsta de 74 de ani.

Madeleine K. Albright, diplomată americană și prima femeie care a deținut funcția de secretar de stat al SUA, a murit pe 23 martie, la vârsta de 85 de ani.

Fostul Papă Benedict al XVI-lea a murit pe 31 decembrie, la vârsta de 95 de ani.

Actrița americană Anne Heche a murit pe 11 august, la 53 de ani, la o săptămână după ce fusese grav rănită într-un accident de mașină.

Andrew John Leonard Fletcher, muzician britanic și co-fondator al trupei Depeche Mode, a murit pe 26 mai 2022, la vârsta de 60 de ani.

Mihail Gorbaciov, ultimul lider al Uniunii Sovietice și câștigător al premiului Nobel pentru Pace, a murit pe 30 august, la vârsta de 91 de ani.

Actriţa americană de film şi televiziune Estelle Harris, cunoscută pentru rolul Estelle Costanza din serialul Seinfeld, dar și pentru alte producții, a murit pe 2 aprilie, la vârsta de 94 de ani.

Elisabeta a II-a a fost regina Marii Britanii și a Irlandei de Nord din 1952 până la decesul acesteia în data de 8 septembrie 2022, la vârsta de 96 de ani.

Vivienne Isabel Westwood a fost o creatoare de modă și o femeie de afaceri engleză, în mare măsură responsabilă pentru aducerea modei moderne punk și new wave în mainstream. Ea a murit pe 29 decembrie, la vârsta de 81 de ani.

Artis Leon Ivey Jr., cunoscut după numele de scenă Coolio, a fost un rapper, chef, actor și producător muzical american. El a murit pe 28 septembrie, la vârsta de 50 de ani.

Kirstie Louise Alley a fost o actriță americană, câștigătoare de Emmy, cunoscută datorită rolului său din serialul de televiziune Cheers, dar și pentru alte producții. Ea a murit pe 5 decembrie, la vârsta de 71 de ani.

Clarence Alfred Gilyard Jr. a fost un profesor universitar, actor și autor american. A apărut în producții de film (Greu de Ucis) și televiziune (Walker, polițist texan). A murit pe 28 noiembrie, la vârsta de 67 de ani.

Robbie Coltrane a fost un actor, comediant și autor scoțian. El este cunoscut pentru rolurile din Harry Potter, GoldenEye, World Is Not Enough și în seria britanică Cracker. A murit pe 14 octombrie, la vârsta de 72 de ani.

Sally Clare Kellerman a fost o actriță americană, activistă, autoare, producătoare și cântăreață. Cariera de actriță a lui Kellerman s-a întins peste 60 de ani. Ea a fost cunoscută mai ales pentru serialul M.A.S.H. A murit pe 24 februarie, la vârsta de 85 de ani.

Angela Lansbury a fost o actriță engleză de teatru, televiziune și film, faimoasă mai ales pentru serialul "Verdict, crimă". Ea a murit pe 11 octombrie, la vârsta de 96 de ani.

Shinzo Abe a fost un politician japonez și al 57 -lea prim-ministru al Japoniei. A fost asasinat pe 8 iulie, la vârsta de 66 de ani.

James Edmund Caan a fost un actor american. Este cunoscut pentru rolul lui Sonny Corleone din seria Nașul, dar și pentru alte numeroase producții cinematografice. A murit pe 6 iulie, la vârsta de 82 de ani.

Louie Perry Anderson a fost un regizor, comedian și actor american de origini scandinave. A devenit cunoscut în urma regizării serialului animat "Viața cu Louie". A murit pe 21 ianuarie, la vârsta de 68 de ani.

Oliver Taylor Hawkins a fost un muzician american, cunoscut ca bateristul trupei rock Foo Fighters, cu care a înregistrat opt ​​albume de studio între 1999 și 2021. A murit pe 25 martie, la vârsta de 50 de ani.

Raymond Allen „Ray” Liotta a fost un actor american. A câștigat Premiul Emmy și a fost nominalizat la Globul de Aur. A murit pe 26 mai, la vârsta de 67 de ani.

Olivia Newton-John a fost o cântăreață pop, compozitoare și actriță australiană originară din Anglia, câștigătoare a patru premii Grammy și nominalizată la premiile Globul de Aur. A murit pe 8 august, la 74 de ani.

Edson Arantes do Nascimento, cunoscut ca Pelé, a fost un fotbalist profesionist brazilian, care este considerat a fi cel mai mare jucător din toate timpurile. A murit pe 29 decembrie, la 82 de ani.

