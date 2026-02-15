Live TV

Un câine care a vegheat timp de 10 ani mormântul stăpânei a schimbat regulile pentru înmormântarea animalelor de companie în São Paulo

Data publicării:
Bob Coveiro groparul
Bob „Groparul” a devenit cunoscut la nivel național pentru că însoțea alte procesiuni funerare. Sursa foto: X
Din articol
Povestea lui Bob „Groparul” Animalul de companie „este familie”

O lege adoptată în statul brazilian São Paulo permite, de acum, înmormântarea animalelor de companie alături de stăpânii lor, fiind inspirată de povestea unui câine care a rămas timp de 10 ani lângă mormântul fostei sale proprietare, relatează The Guardian.

Actul normativ, denumit deja informal „Legea Bob Coveiro (Groparul)”, ca omagiu pentru sursa sa de inspirație, a fost promulgat în această săptămână de guvernatorul statului, Tarcísio de Freitas.

Potrivit guvernului statal, legea „recunoaște legătura emoțională dintre tutori și animalele lor de companie” și autorizează înmormântarea câinilor și pisicilor în morminte sau parcele de familie concesionate familiilor proprietarilor.

Povestea lui Bob „Groparul”

Fosta stăpână a lui Bob a murit în 2011. După înmormântarea acesteia, câinele metis, cu blană lungă și maro, ar fi refuzat să părăsească mormântul dintr-un cimitir din Taboão da Serra, oraș cu aproximativ 285.000 de locuitori situat la circa 20 de kilometri de capitala statului, São Paulo.

Rudele au încercat în repetate rânduri să îl ia de acolo, însă câinele revenea de fiecare dată. În cele din urmă, angajații cimitirului l-au adoptat, oferindu-i un adăpost și îngrijindu-l în mod regulat.

Bob „Groparul” a devenit cunoscut la nivel național pentru că însoțea alte procesiuni funerare, purtând adesea o minge mică în gură și încercând să se joace cu vizitatorii, gest interpretat de mulți drept o formă de consolare în momentele de doliu.

În 2021, după ce a părăsit incinta cimitirului, câinele a fost lovit de o motocicletă și a murit. Moartea sa a provocat emoție în rândul comunității. În lipsa unei prevederi legale la acel moment, consiliul local din Taboão da Serra a făcut o excepție și a permis înmormântarea lui alături de fosta stăpână.

ONG-ul Patre, care se ocupă de animale fără stăpân, a lansat ulterior o campanie de strângere de fonduri pentru ridicarea unei statui în memoria lui Bob, amplasată în cimitir din 2022. Placa de sub statuie menționează: „Omagiu și recunoștință pentru lecțiile tale de iubire și loialitate”, adăugând că, „în fața durerii, [Bob] ne-a învățat să oferim ‘mingiuțe’ și atenție atunci când ceilalți au cea mai mare nevoie”.

Animalul de companie „este familie”

Unul dintre inițiatorii proiectului de lege, deputatul statal conservator Eduardo Nóbrega, a afirmat că „oricine a pierdut un animal de companie știe: nu este doar un animal. Este familie”.

Potrivit acestuia, noua lege oferă o alternativă „demnă și accesibilă” la obligația anterioară de incinerare, ale cărei costuri ridicate determinau uneori familiile să gestioneze necorespunzător rămășițele.

São Paulo nu este primul stat brazilian care permite înmormântarea animalelor alături de proprietari; măsura este deja în vigoare în Rio de Janeiro și Santa Catarina. Un proiect de lege federal în acest sens se află în dezbatere în camera inferioară a Congresului din 2023.

În orașul Apucarana, din statul Paraná, o lege similară a întâmpinat o opoziție puternică în 2024, unii consilieri locali susținând că ar fi „nepotrivită”, întrucât cimitirul este „pământ sacru”. În cele din urmă, actul normativ a fost totuși adoptat.

Editor : M.I.

