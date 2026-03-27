Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro, externat din spital și plasat în arest la domiciliu

Former Brazilian President Jair Bolsonaro Leaves DF Star Hospital
Fostul președinte al Braziliei, Jair Bolsonaro. Foto: Getty Images

Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro a fost externat, vineri, dintr-un spital și transferat la domiciliul său, unde va petrece cel puțin trei luni sub ceea ce autoritățile au descris drept „arest la domiciliu umanitar”, scrie Reuters.

Bolsonaro, în vârstă de 71 de ani, își ispășește o sentință de 27 de ani de închisoare din noiembrie pentru plănuirea unei lovituri de stat după ce a pierdut alegerile din 2022 în fața actualului președinte Luiz Inacio Lula da Silva.

Judecătorul Curții Supreme, Alexandre de Moraes, i-a permis anterior să efectueze arestul la domiciliu pentru 90 de zile din motive medicale.

Fostul președinte de extremă dreapta va fi reevaluat după această perioadă pentru a se stabili dacă măsura trebuie prelungită.

Citește și: Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro, internat la terapie intensivă după ce i s-a făcut rău în penitenciar

Bolsonaro, care a condus Brazilia între 2019 și 2022, a fost internat la începutul acestei luni în secția de terapie intensivă a unui spital din Brazilia cu o formă acută de pneumonie și a fost tratat cu antibiotice.

„Evoluția sa în ultimele două zile a fost cea așteptată – fără complicații”, a declarat medicul său, Brasil Caiado, pentru jurnaliști.

Bolsonaro are un istoric de internări și operații medicale încă de când a fost înjunghiat în abdomen în timpul unei acțiuni electorale în 2018.

Medicul său, Caiado a spus că fostul președinte urmează să revină la spital pentru o operație la umăr la sfârșitul lunii aprilie.

Editor : Ana Petrescu

Top Citite
photo-collage.png - 2026-03-27T103137.762
1
Decizie fără precedent în SUA: semnătura lui Donald Trump va apărea pe bancnotele...
robinet de apa
2
Alimentarea cu apă va fi sistată, timp de două zile, în opt localităţi din judeţul...
mirabela gradinaru
3
Mirabela Grădinaru, după summitul din SUA: Primele-doamne sunt reale, autentice. Am găsit...
pompa carburanti
4
După ordonanța carburanților, Bolojan anunță că „foarte probabil” guvernul va scădea și...
Strâmtoarea Ormuz vazuta din satelit
5
Comandantul iranian responsabil pentru blocarea Strâmtorii Ormuz a fost ucis de către...
Te-ar putea interesa și:
rechini care inoata
Zeci de rechini din Bahamas, depistați pozitiv la cocaină, cafeină și analgezice. Cercetătorii trag un semnal de alarmă
jair bolsonaro la tribunal
Curtea Supremă a Braziliei i-a dat voie lui Jair Bolsonaro să iasă temporar din închisoare
jair bolsonaro la tribunal
Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro, internat la terapie intensivă după ce i s-a făcut rău în penitenciar
profimedia-1078526915
Unul dintre fiii președintelui brazilian Lula da Silva, anchetat într-un dosar de fraudă a pensiilor
profimedia-1077958422
Ploi devastatoare în Brazilia: 30 de morţi şi 39 de dispăruţi după inundaţii şi alunecări de teren
Recomandările redacţiei
marco rubio si volodimir zelenski in biroul oval
Marco Rubio îl acuză pe Volodimir Zelenski că a „minţit” în legătură...
nicusor dan
Nicușor Dan a promulgat legea bugetului și cea a bugetului...
fum dupa lovituri in liban
Război în Orientul Mijlociu, ziua 28. Marco Rubio spune că SUA îşi...
BUCURESTI - ALEGERI 2024 - ICCJ - TRAGERE LA SORTI JUDECATORI B
Înalta Curte de Casație și Justiție amenință că dă Guvernul în...
Ultimele știri
Criza energetică ar putea obliga Germania să menţină centralele pe cărbune în funcțiune mai mult timp, afirmă cancelarul Merz
Senatul SUA aprobă bani pentru Departamentul pentru Securitate Internă ca să rezolve criza din aeroporturi, dar agenția ICE e exclusă
Metoda ingenioasă prin care sute de litri de motorină erau furați săptămânal de pe un șantier de modernizare a căii ferate
Citește mai multe
