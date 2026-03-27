Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro, externat din spital și plasat în arest la domiciliu

Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro a fost externat, vineri, dintr-un spital și transferat la domiciliul său, unde va petrece cel puțin trei luni sub ceea ce autoritățile au descris drept „arest la domiciliu umanitar”, scrie Reuters.

Bolsonaro, în vârstă de 71 de ani, își ispășește o sentință de 27 de ani de închisoare din noiembrie pentru plănuirea unei lovituri de stat după ce a pierdut alegerile din 2022 în fața actualului președinte Luiz Inacio Lula da Silva.

Judecătorul Curții Supreme, Alexandre de Moraes, i-a permis anterior să efectueze arestul la domiciliu pentru 90 de zile din motive medicale.

Fostul președinte de extremă dreapta va fi reevaluat după această perioadă pentru a se stabili dacă măsura trebuie prelungită.

Citește și: Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro, internat la terapie intensivă după ce i s-a făcut rău în penitenciar

Bolsonaro, care a condus Brazilia între 2019 și 2022, a fost internat la începutul acestei luni în secția de terapie intensivă a unui spital din Brazilia cu o formă acută de pneumonie și a fost tratat cu antibiotice.

„Evoluția sa în ultimele două zile a fost cea așteptată – fără complicații”, a declarat medicul său, Brasil Caiado, pentru jurnaliști.

Bolsonaro are un istoric de internări și operații medicale încă de când a fost înjunghiat în abdomen în timpul unei acțiuni electorale în 2018.

Medicul său, Caiado a spus că fostul președinte urmează să revină la spital pentru o operație la umăr la sfârșitul lunii aprilie.

Editor : Ana Petrescu