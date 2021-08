(P) Cum arată piața saloanelor din România la un an de la declanșarea pandemiei. Interviu cu Sorin Stratulat, fondator Beauty District

Odată cu declanșarea pandemiei și instaurarea stării de urgență, majoritatea companiilor – printre care și saloanele de înfrumusețare – au fost nevoite să își oprească temporar activitatea sau să o reducă la minimum. Atât profesioniștii, cât și consumatorii s-au confruntat cu o situație fără precedent care s-a manifestat foarte puternic. Modelele de business și de consum au fost afectate radical, ceea ce înseamnă că au trebuit să dea dovadă de creativitate și flexibilitate pentru a continua.

Vizitele la salon au fost planificate cu mai multă rigurozitate, iar consumatorii au analizat cu și mai multă atenție în ce saloane vor merge și dacă acestea respectă măsurile de siguranță și regulile de distanțare. Care este impactul pandemiei asupra saloanelor de beauty și în ce fel au reușit acestea să se adapteze la condițiile și restricțiile din ultimul an aflăm de la Sorin Stratulat, fondator Beauty District.

Cum s-a adaptat Beauty District la restricțiile impuse de autorități

Procesul de adaptare și de planificare strategică în cazul Beauty District a fost unul rapid. În prima săptămână de lock-down am început consultanța video și comercializarea de kit-uri personalizate pentru acasă. Kit-urile au fost gândite astfel încât să se poată realiza acasa un vopsit de rădăcină, o manichiură sau un tratament facial beneficiind nu doar de produse, cât și de expertiza noastră oferită de la distanță.

Apoi am facut diverse scenarii pentru redeschidere ca să vedem cum putem relua activitatea în condiții de siguranță, atât pentru colaboratori, cât și pentru clienți. Am inclus aici modificări ale fluxului, ale orarului de muncă, testări și proceduri clare de interacțiune.

La nivel de comunicare am continuat pe linia care ne-a permis să ne dezvoltăm așa cum am făcut-o până acum: a face lucrurile bine și corect nu trebuie să fie un lucru „special”. Nu am descoperit sterilizarea spațiilor și a instrumentelor odată cu pandemia și nu ne spălăm mai mult pe mâini decât e firesc să o faci atunci când lucrezi în servicii de frumusețe. Aceste lucruri sunt normale și decente, indiferent de contextul pandemic.

Unul dintre lucrurile pe care noi le-am promovat încă de la deschiderea din urmă cu 11 ani este, de exemplu, posibilitatea alcătuirii și folosirii trusei individuale de instrumente pentru manichiură-pedichiură-coafat, tocmai pentru a preveni orice fel de contact cu instrumentarul comun.

Adaptarea generală a saloanelor de înfrumusețare la noile condiții de funcționare

Cred că în România, la nivel de industrie, lucrurile sunt eterogene. Avem pe de-o parte saloane care au implementat măsuri concrete și proceduri clare de interacțiune în această perioadă – de la frecvența nebulizării spațiilor, la program de lucru pe ture fără contact între ele, la testarea frecventă a angajaților etc – dar și saloane unde lucrurile se desfășoară cu aceeași relaxare ante Covid-19. Pe termen lung cred că vor rezista și înflori saloanele care au înțeles că este important să te adaptezi indiferent cât de greu este acest lucru.

Schimbările apărute în comportamentul clienților

La nivel de comportament, suntem norocoși să lucrăm cu oameni care înțeleg necesitatea noilor măsuri apărute și cred că suntem cu toții bucuroși că ne putem desfășura activitatea în condiții de siguranță. Spre exemplu: nu mai servim cafea decât to go, apa este oferită în doze individuale, masca este obligatorie pe tot parcursul șederii în salon, iar clienții nu mai pot veni însoțiți de alte persoane pentru a limita interacțiunile și pentru a păstra distanțarea fizică.

Au apărut modificări de preferințe și la nivelul serviciilor și cred că vor continua să evolueze. Lucratul de acasă, călătoriile în anumite condiții și alte aspecte asemănătoare au pus o amprentă asupra consumului de servicii, atât în sens pozitiv, cât și în sens negativ. Dacă înainte de pandemie coafatul de ocazie în weekend-uri era rege, acum în weekend se fac mai multe tratamente și tunsori.

Revenirea la normal în perioada următoare

Suntem în normal, doar că normalul de ieri nu este normalul de azi, la fel cum normalul de acum 50 de ani nu este normalul de acum 20 ani. Diferența este legată de viteza cu care normalurile se petrec, dar asta nu este dată de pandemie decât într-o oarecare măsură. Mai degrabă este dată de tehnologie și de etapa de evoluție în care ne aflăm ca umanitate. Normalul este o noțiune flexibilă și stă în natura noastră să ne adaptăm. Dacă vorbim de cifre, cred că 2021 este un an în care cifrele vor semăna cu cele din 2019, însă modul în care ajungem la ele este diferit.

Cred că fiecare business trebuie să analizeze portofoliul propriu, să își cunoască foarte bine clienții și să schimbe serviciile în funcție de acest lucru.