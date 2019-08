Dieta cretană, secretul longevității. Proprietarul care a transformat o tragedie într-un vis frumos

Grădina Botanică din Creta s-a născut din cenuşă, la propriu. În 2004, un incendiu puternic a distrus pe această insulă zeci de hectare de livezi de măslini. Una dintre familiile cărora le-a ars livada şi-a dorit să transforme această tragedie într-un vis frumos. Iar visul a devenit realitate. Iată povestea unui om care știe secretul longevității: dieta cretană.

Peste 45.000 de oameni vizitează anual Grădina Botanică din Creta. Iar numărul lor creşte de la an la an. Este unică în Europa şi poate chiar în lume, în special datorită poveştii din spatele proiectului, dar şi a diversităţii vegetaţiei. Pomi fructiferi, plante medicinale, flori, ierburi, toate cresc aici şi sunt favorizate de cele trei tipuri de climă întâlnite în acest loc.

Fenomenul rar de pe Insula Creta

Petros Marinakis – proprietar: „Cred că scopul nostru este acela de a crea ceva unic, pentru a ajuta sectorul turistic, dar şi economia locală, mediul şi societatea. Ca să înţelegeţi ceea ce spun, o să v-arăt ceva.

În valea oraşului Chania, în ultimii 30-40 de ani, s-a cultivat avocado. În ultimii ani am cultivat, pe plantaţii mai mici, mango... Ce înseamnă asta? Înseamnă un mediu tropical, o zonă tropicală, în valea Chaniei.

Şi apoi un pic mai sus vedem zona mediteraneană. Măslini... şi dacă vă uitaţi mai sus vedeţi o zonă alpină, nimic nu creşte acolo.

Trei climate diferite, într-un singur loc: tropical, subtropical şi alpin. Ceea ce se întâmplă pe această insulă este un fenomen destul de rar.

Are legătură cu poziţia geografică a insulei, care se află între trei continente: Africa, Europa şi Asia. Noi suntem exact în mijloc”.

Grădina care a renăscut din propria cenușă

S-ar putea spune că Grădina Botanică din Creta a renăscut din propria-i cenuşă. Pentru că exact în acest loc, cu aproape 15 ani în urmă, a izbucnit un incendiu care a distrus zeci de hectare de livezi, unii dintre cei mai vechi măslini din Europa, îngrijiţi din generaţie în generaţie. Petros Marinakis, actualul proprietar al locului, împreună cu cei trei fraţi ai săi, a făcut totul pentru a salva tradiţia familiei sale.

Petros Marinakis – proprietar: „După această catastrofă eu mă tot întrebam ce am putea face în acest loc. Familia mea avea o bucată de pământ, aproximativ 20 de hectare, unde se află grădina acum şi în mintea mea erau multe gânduri. Mă tot întrebam cum am putea să facem ceva bun după această catastrofă. Şi mă tot gândeam la modul în care trăim noi, oamenii, pe această planetă.

În ultimii 50-60 de ani, oamenii au trăi total diferit faţă de strămoşii lor. De exemplu, nu mai suntem conectaţi deloc cu natura, aşa cum era pe vremuri. Obişnuim să trăim în realitate virtuală, în nişte bule, ne gândim doar la case, maşini, computere, telefoane, televizoare, peste tot.

Oamenii nu mai ştiu cum arată un măslin sau un portocal, oamenii nu ştiu dacă roşiile vin din copaci sau din plante mai mici. Am văzut de multe ori asta la copiii care vin din oraşele mari. Aşa că am decis să creez o grădină prin care oamenii să se plimbe şi de unde să înveţe cum sunt făcute legumele, fructele”.

Petros Marinakis promovează un turism altfel. A înţeles importanţa naturii şi îşi doreşte, cu orice preţ, să păstreze echilibrul pe care a reuşit să-l creeze în marea sa grădină. Plantele nu sunt tratate chimic, iar o parte din ingrediente sunt folosite chiar în bucătărie.

Dieta cretană, secretul longevităţii

Petros Marinakis, proprietarul Grădinii Botanice din Creta

Petros Marinakis - proprietarul Grădinii Botanice: „Încercăm să promovăm filozofia dietei cretane. Pentru că pentru noi şi nu numai pentru noi, dieta noastră este o filosofie în sine.

Gastronomia noastră este una dintre cele mai bune din lume, a fost dovedit că oamenii de aici trăiesc mai mult decât ceilalţi europeni. Mâncarea noastră aparţine zonei mediteranene, dar este total diferită. Reţetele vechi s-au păstrat mai bine la ţară decât la oraş.

Avem cinci feluri importante de mâncare, cinci feluri pe care dacă oamenii le respectă, au o viaţă bună şi sănătoasă.

Primul lucru şi cel mai important este uleiul de măsline, consumăm cantităţi mari de ulei de măsline. Mulţi turişti când pleacă din Creta spun că noi înotăm în ulei. Şi asta este adevărat. Jumătate din energia zilnică ne-o luăm din uleiul de măsline.

Al doilea lucru: legumele.

Creta este o insulă, dar a fost sub ocupaţie sute de ani... Am fost ocupaţi de turci, arabi şi veneţieni. În ultimii 100 de ani am fost independenţi şi am aparţinut Greciei. Înainte, însă, eram un popor foarte sărac. Trebuia să supravieţuim şi pentru asta ne-am obişnuit să mâncăm tot ceea ce ne-a oferit natura.

Numărul trei: noi nu avem reţete în Creta, în realitate. Oamenii care gândesc ca noi, lor nu le pasă de reţete. Pentru că vreme de sute de ani, nu ne-a păsat de reţete. Voiam doar să găsim ingrediente în natură şi să mâncăm şi noi ceva. De aceea, în realitate, putem să combinăm orice şi să creăm un nou preparat, de fiecare dată.

Numărul patru: ingrediente locale şi de sezon. Sunt foarte importante pentru noi. În zilele noastre, mergem în supermarketuri şi nu mai ştim ce este local şi ce este de sezon. Nu ştim dacă roşiile provin din zona noastră sau de la sute de kilometri depărtare. Nu ştiu dacă roşia este o legumă de vară sau de iarnă. Oamenii de aici nu vor mănâncă roşii pe timp de iarnă.

Şi numărul cinci, care este la fel important, oamenii care trăiesc după regulile astea beau câte un pahar de vin. Doar un pahar, nici mai mult, nici mai puţin. Avem multe varietăţi unice, aproximativ 25 de tipuri de struguri care cresc numai aici pe insulă. Şi avem vinuri unice şi speciale.

Aceste cinci lucruri formează dieta noastră zilnică. Repet, ulei de măsline, legumele, fără reţete, produsele locale şi de sezon şi un pahar de vin. Asta facem noi în acest restaurant, care sprijină şi economia locală, nu folosim deloc ingrediente internaţionale şi totul provine din împrejurimi, din grădină şi din zonă”.

La Grădina Botanică din Creta, natura este cel mai atractiv obiectiv turistic. Iar pe lângă rolul educativ pe care îl are, pentru că toate plantele au plăcuţe cu denumiri în engleză, latină şi greacă, este şi locul în care descoperi că reîntoarcerea la traiul simplu este şi mai sănătos şi mai gustos. Totul, datorită unor oameni care ştiu să aprecieze ceea ce le oferă pământul.

Reporter: Dana Gonţ /Imagine: Gabriel Necşulescu

Editor web: Luana Păvălucă