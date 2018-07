REPORTAJ. Femeia care, de 15 ani, este o apariţie surprinzătoare pe străzile Bucureştiului

La mai bine de un secol de la naşterea sa, Regina Maria încă inspiră ţinute şi doamne. Iulia Gorneanu este una dintre femeile care duc mai departe „stilul Regina Maria". Îmbină cu măiestrie ia ţărănească şi ţinutele urbane şi promovează în ţară şi în străinătate valorile unui trecut autentic românesc.

Iulia Gorneanu este o apariţie surprinzătoare pe străzile Bucureştiului, de mai bine de 15 ani. A fost prima femeie din oras care a purtat paftale şi, totodată, cea care a reînviat un stil vestimentar demult uitat: stilul Regina Maria.

Iulia Gorneanu: „Am avut norocul să o descopăr pe Regina Maria a României încă de foarte tânără şi de atunci mi-a fost cumva model. Poate înainte de a fi modelul meu, Regina Maria ca regină a României şi înfăptuitoare a Marii Uniri, mi-a fost model ca femeie puternică, excepţional diplomat, promotor al straielor ţărăneşti, ceea ce pentru mine a fost fundamental.

Practic ea, Regina Maria a României, a transformat veşmântul ţărănesc în veşmânt regal, a fost cea care a dăruit aripi iei, sigur că nu este prima regină care a purtat ie, însă ea a fost ambasadorul iei româneşti peste hotare.

Astăzi, Iulia Gorneanu duce mai departe o misiune de suflet: colecţionează obiecte care i-au aparţinut Reginei Maria sau care provin din acea epocă. Organizează expoziţii în ţară şi în străinătate şi le spune tuturor povestea femeii care a inspirat o lume întreagă.

„Reclame la ciocolată, fabrica de ciocolată, la unt, industria laptelui Regina Maria, parfumul Regina Maria - sunt tare bucuroasă de sticluţa de parfum, am expus şi două fotografii salvate de un prieten, chiar dacă multă lume ar spune că nu sunt de expus, faptul că domnul Partenie le-a salvat şi mi le-a dăruit, pentru mine sunt extrem de importante.

Este o carte cu autograful reginei, o piesă rară...

A fost prima femeie, prima regină care a făcut un interviu de radio, care uitaţi, a făcut lreclamă în epocă, avea un spirit deschis, extrem de în avangardă tot timpul”.

În vremuri în care doamnele îşi doreau ţinute din revistele de modă pariziene, Regina Maria şi-a îndreptat atenţia spre ia ţărănească. A devenit, în acest fel, modelul generaţiilor care au urmat. Iulia Gorneanu, născută în Ţara Făgăraşului, a venit la Bucureşti îmbrăcată în cămaşă populară. De atunci a îmbinat tradiţia cu ţinutele urbane. Este curator de artă, a lucrat în mediul academic, a trecut pe la diferite ambasade, iar astăzi este, la rândul ei, ambasador al iei româneşti. Are în colecţia personală peste 100 de ii, marame, fote, pălării şi alte obiecte vechi.

Iulia Gorneanu: „Am făcut tot ce am putut, poate nu suficient, dar cât am putut eu, pentru a demonstra că dincolo de o personalitate excepţională, a fost o femeie care a inspirat enorm, o femeie care prin curajul de a combina eclectic anumite elemente, nu numai in arhitectura, ci şi în vestimentaţie, a creat o modă în epocă despre care nu se vorbeşte cât ar trebui să se vorbească. Există un stil Regina Maria absolut bine delimitat, care ar trebui studiat în şcolile de specialitate.

De câte ori îmi achiziţionez o piesă nouă, o fac gândindu-mă cumva dacă i-ar fi plăcut şi ei.

Sunt foarte fericită că în ultimul timp s-a creat cumva o modă, am reuşit să inspir mai multe femei şi mai ales să le dăruiesc la rândul meu curaj...”

Unele piese din colecţia Iuliei Gorneanu şi-au găsit locul la Muzeul Micului Paris, unde Eugen Ciocan, prieten vechi al colecţionarei, a reuşit să recreeze atmosfera anilor interbelici.

Există români care apreciază valorile trecutului în fiecare zi, nu doar în anul centenar. Ei sunt cei care duc mai departe cele mai de preţ moşteniri ale Romaniei.

Iulia Gorneanu: „E dureros să spun, dar în loc să sărbătorim o lecţie de unitate, suntem pe cale de a celebra una de dezbinare la absolut toate nivelele”.

Eugen Ciocan: „Nu ar strica la şcoală copiii să ia notă că există şi exemple vii, nu doar concepte abstracte în manuale. Şi cred că încă ceva, asta în general a fost lecţia Casei Regale: cum e, nefiind român, să iubeşti ţara asta mai mult decât o fac românii?”

