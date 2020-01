Premiile Grammy 2020: Billie Eilish, artista cu cele mai multe trofee. Lista câștigătorilor

Billie Eilish a triumfat la premiile Grammy adunând cinci trofee din şase nominalizări şi nu a fost singura membră a familiei sale premiată duminică, la cea de-a 62-a ediţie a premiilor Grammy, la Los Angeles.

Billie Eilish, care a adunat şase nominalizări la actuala ediţie a premiilor Grammy, a câştigat premiul pentru piesa anului cu ”Bad Guy”. Era al doilea premiu ridicat de Eilish la această ediţie a premiilor, după cel primit pentru Cel mai bun album vocal pop pentru ”When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”. Finalul serii i-a aparţinut în întregime, ridicând şi trofeele pentru cel mai bun artist nou, înregistrarea anului şi distincţia albumul anului.

Totuşi familia cântăreţei a plecat acasă cu şase trofee, fratele acesteia Finneas, a primind duminică premiul Grammy pentru producătorul anului, categoria dedicată muzicii non-clasice.

A 62-a ediţie a premiilor Grammy a avut loc duminică noapte la Staples Center în Los Angeles. S-au acordat premii la 84 de categorii, nominalizările fiind selectate din peste 20.000 de candidaturi.

Spectacolul a fost deschis cu un recital susţinut de artista cu cele mai multe nominalizări, Lizo. Un moment special a fost dedicat baschetbalistului Kobe Bryant, decedat în cursul zilei de duminică. Alicia Keys şi Boyz II Men au interpretat piesa "It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday" ca un omagiu adus sportivului dispărut în urma unui accident de elicopter.

Lizzo a şi deschis seria premiilor decernate în transmisiune directă, ridicând trofeul pentru cea mai bună interpretare pop, pentru ”Truth Hurts”.

Artista a fost nominalizată la opt categorii. A câştigat în total trei premii, fiind laureată în prima parte a zilei şi pentru cea mai bună interpretare R&B tradiţional, ca şi pentru cel mai bun album urban contemporan.

După ce au câştigat premiul Grammy pentru cea mai bună interpretare a unui duo/grup country şi în 2019, cu ”Tequila”, Dan+Shay au repetat isprava şi duminică, revenind pe scenă pentru a ridica trofeul pentru ”Speachless”

La a treia nominalizare, Tyler, The Creator a câştigat primul Grammy din carieră pentru ”Igor”, cel mai bun album rap.

Înaintea galei principale s-au acordat 75 de distincţii într-o ceremonie organizată separat. Printre cei premiaţi în avans s-au numărat Lizzo, Eilish, Lil Nas X, Lady Gaga şi Beyoncé.

Lizzo a primit trofee pentru urban contemporary album, pentru “Cuz I Love You” şi interpretare R&B traditional, pentru piesa “Jerome”. Lil Nas X, cu “Old Town Road” a câştigat pentru cea mai bună interpretare pop/duo group pentru varianta remix cu Billy Ray Cyrus. Piesa a primit şi trofeul pentru cel mai bun video muzical. Beyoncé a câştigat pentru “Homecoming” trofeul pentru cel mai bun film muzical. Michelle Obama a fost premiată cu distincţia pentru cel mai bun album spoken word pentru versiunea audio a volumului său “Becomin”. Premiul a fost ridicat de muziciana de jazz Esperanza Spalding în numele fostei prime doamne.

Elvis Costello & The Imposters au câştigat, pentru ”Look Now”, premiul pentru cel mai bun album pop tradiţional, printre cei nominalizaţi la acest trofeu fiind Andrea Bocelli, Michael Buble, John Legend şi Barbra Streisand. Pentru Cea mai bună înregistrare dance, premianţii au gost The Chemical Brothers pentru ”Got To Keep On”, tot ei plecând şi cu trofeul pentru cel mai bun album dance/electronic, pentru ”No Geography”.

Chitaristul Gary Clark Jr. a câştigat trei trofee, albumul său “This Land” fiind premiat drept cel mai bun album contemporan de blues, în timp ce piesa care a dat titlul albumului i-a adus premiile pentru cel mai bun cântec rock şi cea mai bună interpretare rock.

Printre momentele speciale ale primei părţi a zilei de duminică, premiile Grammy au prilejuit şi revenirea legendarei Gloria Gaynor, vedeta muzicii disco premiată în 1980 pentru “I Will Survive”. Cântăreaţa a fost premiată pentru prima dată din 1980 pentru cel mai bun album gospel, “Testimony”. O premieră a fost triumful lui Tracy Young, care a devenit prima femeie premiată pentru cel mai bun remix, pentru varianta oferită piesei Madonnei, “I Rise.”

Tanya Tucker, a câştigat la 61 de ani primul trofeu Grammys din carieră pentru cel mai bun album country, “While I’m Livin” . Tot ea a câştigat şi premiul pentru cea mai bună piesă country pentru “Bring My Flowers Now”. Willie Nelson a primit la 86 de ani premiul pentru cea mai bună interpretare country pentru "Ride Me Back Home".

Pentru cel mai bun album de comedie a fost premiat ”Sticks&Stones”, cu David Chapelle, fiind al treilea an în care actorul este premiantul categoriei.

Nipsey Hussle, rapperul care a murit în luna martie la 33 de ani, a câştigat un premiu pentru “Racks in the Middle”, pentru cea mai bună interpretare rap.

Anul trecut, vedeta premiilor Grammy a fost Childish Gambino, care a obţinut patru trofee pentru piesa "This is America".