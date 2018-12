Ca-n filme. Magia animației stop motion

Marjolaine Parot este expertă în stop motion, o tehnică de animaţie ce face obiectele să pară că se deplasează singure. Trucul este descompunerea foarte măruntă a mişcării în cadre fotografice, iar munca, extrem de migăloasă. Unul din ultimele filme la care a lucrat este Insula Câinilor, nominalizat la Globurile de Aur, pentru care Wes Anderson a primit anul acesta premiul de regie la Festivalul de la Berlin. Despre magia animaţiei stop motion aflaţi duminică de la Marjolaine Parot, invitată a emisiunii Ca-n filme, de la ora 16:30.

Marjolaine Parlot, key animator Isle of Dogs: Îmi place mult că îţi poţi folosi mâinile şi poţi să dai viaţă unei marionete, iar asta este destul de magic. Fiecare animator filmează câte două secunde pe zi practic. Câteodată filmarea unei scene durează o săptămână, alteori trei săptămâni. Secvenţa la care am lucrat cel mai mult, adică trei săptămâni şi jumătate, este în care personajele înoată în tunel. A durat mult timp, pentru că tunelul se mişca pe fundalul animaţiei. Probabil erau cam 10-15 feţe realizate manual pentru fiecare personaj, iar pentru fiecare din aceste chipuri aveam alegeri diferite de gură, de asemenea. Putea fi închisă, deschisă, potrivită pentru ceea ce rostea vocea. Pentru câini nu am folosit substituţia chipurilor, ci animam. Deschideam şi închideam fizic gura personajului, folosind mici pedale amplasate în jurul buzelor cu care puteam să animăm foarte precis. Poţi face multe lucruri prin tehnica stop motion pe care nu le poţi face în filmările de tip live action. Poţi lejer să-ţi faci marioneta să zboare, şi asta este mult mai dificil de realizat cu un actor. Dar în stop motion, scara cu care lucrăm este mult mai mică. marionetele sunt aşa de mici, că poţi inventa o lume uriaşă şi poţi crea fără limite.

Etichete:

,

,

,