Cum arată după 50 de ani actorii din „Love Story”, cea mai cunoscută poveste de dragoste a cinematografiei

Cea mai frumoasă și mai tristă poveste de dragoste din cinematografia americană, „Love Story”, este cu adevărat nemuritoare. La 50 de ani de la premiera filmului și în onoarea sărbătorii de Sfântul Valentin, ocrotitorul dragostei, eroii peliculei au primit câte o stea pe Bulevardul Celebrităților de la Hollywood. Mai mult decât atât, ei s-au revăzut după foarte multă vreme, la fel de emoționați ca atunci când împărțeau platoul de filmare.

Nominalizat la șapte premii Oscar, inclusiv pentru cel mai bun film, „Love Story” este un film din 1970, în regia lui Arthur Hiller, avându-i ca protagoniști Ali MacGraw și Ryan O'Neal. Povestea a avut un impact enorm, filmul a avut succes ani de zile, coloana sonoră a rămas celebră până astăzi, iar în epocă s-a impus chiar o modă a căciulilor tricotate, după modelul celei purtate de protagonistă, care au primit numele de „Love Story”.

La jumătate de secol de când imaginile filmului făceau istorie la Hollywood și în toată lumea, inclusiv în țările comuniste, Camera de Comerț de la Hollywood i-a reuniți pe cei doi protagoniști, online, din cauza pandemiei. Asta nu a însemnat că emoțiile lor au fost mai mici, dimpotrivă, mai ales că alături de ei au fost și fiii lor.

„Este o onoare să-i urez bun venit tatălui meu pe Bulevardul Celebrităților din Hollywood, Ryan O'Neal. Fie ca steaua ta să lumineze bulevardul pentru vecie!”, a declarat Patrick O'Neal - fiul lui Ryan O'Neal.

„Mulțumesc, Patrick. Ce ți-a luat atât?” - i-a replicat în glumă actorul Ryan O'Neal, tatăl său.

„Sunt atât de onorat să fiu aici, cu mama mea. Sunt atât de mândru de ea. Poate nu spun asta suficient pentru că, pur și simplu, este mama mea”, a declarat și Josh Evans - fiul lui Ali MacGraw.

„Faptul că am avut ocazia de a fi aici cu Ryan și cu fiul lui chipeș, și cu fiul meu... am fost așa de intimidată de toate aceste lucruri, dar acum nu mai sunt pentru că, iată, sunt împreună cu familia mea lărgită și sunt recunoscătoare fiecăruia. Vă iubesc”, a spus actrița Ali MacGraw .

„Cine s-ar fi gândit că voi ajunge să am steaua mea pe Bulevardul Celebrităților? Am fost convins că voi sfârși în închisoare și uite unde sunt acum. Deci, e foarte bine. Am un fiu care îmi anunță numele... Sunt foarte emoționat și tocmai ce am văzut-o pe Ali și mă bucur atât de mult să o văd, chiar dacă sunt atâtea state între noi. Iată-te!”, a mărturisit Ryan O'Neal.

„Ryan și Ali, haideți să vedem cum au fost făcute stelele voastre...”, i-a invitat Rana Ghadban - președintele Camerei de Comerț.

Iată cum au reacționat actorii:

Editor : Luana Pavaluca