Scandal pentru gala Oscar 2019. Kevin Hart renunţă la rolul de gazdă: Îmi pare rău că am rănit oameni

Actorul Kevin Hart a renunţat la rolul de gazdă a ceremoniei galei Oscar 2019, după ce, în urma unor mesaje anti-gay publicate pe conturile sale online în urmă cu mai mulţi ani, Academia Americană de Film i-a dat un ulimatum pentru a se scuza.

Foto: Gulliver/Getty Images

Miercuri după-amiază a fost anunţat că Hart va găzdui a 91-a gală Oscar, iar joi noapte el a anunţat că renunţă la asta.

Întreaga situaţie a avut la bază mesaje online şi comentarii făcute de Hart la adresa homosexualilor în timpul unor numere de stand up comedy în urmă cu 10 ani.

Unele mesaje au fost şterse joi, iar Kevin Hart a publicat un videoclip pe Instagram: „Echipa mea mi-a spus: «O, Doamne, Kevin, toată lumea este supărată pentru mesajele publicate acum mai mulţi ani». Am aproape 40 de ani. Dacă nu credeţi că oamenii se schimbă, cresc, evoluează pe măsură ce îmbătrânesc, nu ştiu ce să vă spun. Dacă vreţi să ţineţi oamenii într-un loc în care tot timpul trebuie să justifice trecutul, faceţi-o. Sunt omul greşit”, scrie News.ro.

După mai multe ore, Hart a revenit cu un alt video în care spunea că Academia Americană i-a dat un ultimatum: cere-ţi scuze sau găsim o nouă gazdă.

„Am decis să trec peste partea cu scuzele”, a spus actorul. „Motivul este acela că am făcut asta de mai multe ori. Nu este prima dată când a venit vorba despre asta. Am discutat. Am explicat. Am spus cine sunt acum faţă de cine eram. Nu voi continua să mă întorc şi sunt într-un loc complet diferit în viaţa mea”.

La mai puţin de două ore distanţă, Hart a anunţat printr-un mesaj publicat pe Twitter că renunţă la a prezenta gala şi a oferit scuzele pe care le dorea toată lumea: „Am ales să renunţ la rolul de gazdă a galei premiilor Oscar. Nu doresc să distrag atenţia într-o noapte în care ar trebui să fie sărbătorite atâtea talente. Îmi cer iertare faţă de comunitatea LGBTQ pentru cuvintele mele lipsite de sensibilitate din trecut. Îmi pare rău că am rănit oameni. Evoluez şi vreau să continui să fac asta. Scopul meu este să aduc oamenii laolaltă, nu să îi despart. Transmit multă dragoste şi aprecierea mea Academiei. Sper să ne vedem din nou”.

Academia Americană de Film este acum într-o poziţie inedită - de a găsi o nouă gazdă pentru show-ul de anul viitor. Anunţul privindu-l pe Hart a fost făcut târziu, pe 5 decembrie, şi, scrie presa americană, este clar că nimeni nu îşi dorea iniţial această poziţie.

Hart, în vârstă de 39 de ani, care a jucat, în 2017, în producţia „Jumanji: Welcome to the Jungle" i-ar fi urmat lui Jimmy Kimmel, care a prezentat ceremoniile din 2017 şi 2018.

Nominalizările pentru toate categoriile premiilor Oscar vor fi anunţate pe 22 ianuarie 2019, iar cea de-a 91-a gală va avea loc pe 24 februarie 2019, la Los Angeles.

