Motivul pentru care William şi Harry nu au mai apărut în Star Wars

Prinţii William şi Harry nu au apărut în cel mai recent film Star Wars, deşi au participat la filmări.

Cei doi fraţi au făcut figuraţie şi ai filmat o scenă îmbrăcaţi în uniformele albe ale trupelor imperiale. Deşi s-a vorbit foarte mult despre apariţia celor doi în film, cadrele respective au căzut la montaj şi nu au mai făcut parte din pelicula proiectată în cinematografele din toată lumea.

Motivul este cât se poate de simplu: fiii Prinţului Charles sunt prea înalţi. Soldaţii imperiali trebuie să aibă fix un metru 80 înălţime, iar ambii prinţi depăşesc această limită.

Vestea că fraţii nu au mai apărut, de fapt, în Star Wars a fost dată chiar de unul dintre actorii principali ai seriei.

The Last Jedi a avut cel mai mare succes de box office in anul 2017. A avut încasări peste 1,3 miliarde de dolari.