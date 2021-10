Nu este despre cum îți joci cărțile, ci despre cum te joacă ele în bătăliile personale, mai ales când se văd la Film Now

În luna octombrie, Film Now dedică a treia săptămână pasionaților de acțiune.

Joi, 21 octombrie, de la ora 21:35, Film Now prezintă Spy Game/ Spioni de elită. Producția surprinde povestea agentului CIA, Nathan Muir (interpretat de Robert Redford), aflat pe punctul de a se retrage din meserie, gând care îi dispare în momentul în care află că protejatul său, Tom Bishop (interpretat de Brad Pitt), a fost arestat în China pentru spionaj. Muir își lansează o nouă provocare la finalul carierei, aceea de a-l salva pe Bishop. Își perfecționează abilitățile pentru a descoperi o modalitate de a-l elibera pe Bishop, timp în care protagonistul își amintește cum l-a recrutat și instruit pe tânărul debutant, pe atunci sergent în Vietnam. Vremurile tulburi petrecute împreună ca agenți îi amintesc și de femeia care le-a amenințat prietenia. Află dacă a reușit Muir să își salveze prietenul și să ierte trecutul doar la Film Now!

Vineri, 22 octombrie, de la ora 21:50, Film Now duce acțiunea la un alt nivel, pentru care parcă ai avea nevoi de un Vin...Diesel: Bloodshot. Totul se petrece în jurul personajului Ray Garrison, un soldat de elită care a fost ucis în luptă, dar care odată readus la viață, printr-o tehnologie avansată, deține superputeri și darul vindecării rapide. Cu noile sale abilități, pornește în căutarea bărbatului care i-a ucis soția sau, cel puțin, despre care crede că i-a ucis-o. Problema apare când își dă seama că nu poate avea încredere în noile sale puteri. Descoperă cum va reuși Ray să-și recapete încrederea în propriul corp doar la Film Now!

Duminică, 24 octombrie, Film Now îți dă întâlnire, de la ora 20:00, la The Expendables 3/ Eroi de sacrificiu 3. Producția prezintă noua eră a echipei Expendables condusă de Barney (interpretat de Sylvester Stallone), care își mărește „trupa” cu sânge nou pentru o bătălie personală: să-l doboare pe Conrad Stonebanks, cofondatorul Expendables și notoriu comerciant de arme care plănuiește să-l distrugă pe Barney și pe fiecare dintre asociații săi. În trecutul lor, Barney a fost forțat să-și omoare partenerul - sau cel puțin așa a crezut - anume Stonebanks, iar acum e momentul în care se anunță răzbunarea. Barney decide că trebuie să lupte împotriva sângelui vechi cu sânge nou și recrutează persoane mai tinere, mai rapide și mai pricepute în tehnologie, astfel că noua misiune devine o ciocnire a generațiilor. Descoperă la Film Now deznodământul celei mai personale bătălii într-o producție de acțiune care te va ține cu sufletul la gură!

Producțiile de acțiune ale lunii octombrie, dar și multe alte filme îndrăgite de public și premiate de juriile unor festivaluri de renume, sunt disponibile abonaților Digi TV care au pachetul Digital și aleg să își „amenajeze” acasă propriul cinematograf, activând extraopțiunea Film Now, cu doar 3 lei/ lună. Mai mult, odată activată extraopțiunea, programul Film Now poate fi urmărit și în platforma Digi Online.