Tarantino: Leonardo DiCaprio - Brad Pitt va fi cel mai dinamic duo

Regizorul Quentin Tarantino, care încă nu a filmat niciun cadru al viitorului său proiect - “Once Upon a Time in Hollywood” - a declarat luni seară, în Las Vegas, că Leonardo DiCaprio şi Brad Pitt, cei doi protagonişti ai filmului, vor forma "cel mai dinamic duo de la Paul Newman şi Robert Redford încoace", scrie News.ro.

Pitt nu a fost prezent în Las Vegas, dar Di Caprio s-a aflat pe scena CinemaCon, Convenţia naţională a proprietarilor de săli de cinema, de la Caesars Palace, spunând audienţei că filmul se laudă cu "unul dintre cele mai uimitoare scenarii are au fost scrise vreodată".

“Once Upon a Time in Hollywood” este învăluit în mister, însă Tarantino a spus că acţiunea are loc în 1969. "Se petrece în perioada de vârf a exploziei contraculturii. Are loc în perioada revoluţiei hippie, când Hollywood-ul se schimba", a afirmat regizorul.

El a mai precizat că producţia va fi realizată similar cu “Pulp Fiction” din 1994.

Tarantino, care deţine New Beverly Cinema, un cinematograf din Los Angeles, a adăugat: "Iubesc filmele şi iubesc filmele văzute în cinematografe. Sunt locurile mele preferate".

“Once Upon a Time in Hollywood” va rula în cinematografe din 9 august 2019. Ziua în care actriţa Sharon Tate a fost ucisă de adepţii lui Charles Manson.

Tarantino a câştigat două premii Oscar pentru scenariile filmelor "Django Unchained" şi "Pulp Fiction", producţii pe care le-a şi regizat.