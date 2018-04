Artiști celebri a căror dispariție a marcat lumea muzicii în ultimul an

Lumea muzicii a mai pierdut un star. Dj-ul și producătorul Tim Bergling, cunoscut sub numele Avicii, a murit vineri după amiază în Oman. Muzicianul avea 28 de ani și se retrăsese din showbiz de doi ani.

Foto: Gulliver/Getty Images

În ultimul an, ne-au părăsit mai multe nume importante din lumea muzicii. Dolores O’Riordan, Chester Bennington, Chris Cornell sunt doar câţiva dintre cei a căror dispariţie a provocat tristeţe în sufletele a milioane de fani.

Dolores O’Riordan, solista trupei Cranberries, a murit în luna ianuarie a acestui an, la Londra, în urma unei supradoze de Fentanyl. Artista avea 46 de ani.

Dolores O'Riordan a fost solista trupei The Cranberries, devenită celebră în anii 1990 graţie unor piese precum "Zombie", "Just My Imagination" şi "Linger". Albumele formaţiei irlandeze s-au vândut în peste 40 de milioane de copii pe plan mondial.

Muzicianul Tom Petty, cunoscut ca lider la formaţiei Tom Petty and the Heartbreakers, în vârstă de 66 de ani, a încetat din viaţă pe 2 octombrie 2017. Legendarul cântăreţ rock a suferit un atac de cord. Trupa a fost inclusă în 2002 în Rock and Roll Hall of Fame.

Cunoscut pentru hituri ca 'Learning to Fly', 'I Won't Back Down' sau 'Free Fallin', el tocmai încheiase un turneu pentru a sărbători 40 de ani de la înfiinţarea trupei sale, Heartbreakers.

Chester Bennington, solistul celebrei trupe americane Linkin Park, s-a sinucis în iulie anul trecut. Conform unor surse din poliție, vedeta s-a spânzurat în reședința sa din Palos Verdes, Los Angeles. Cântărețul, în vârstă de 41 de ani, a fost căsătorit de două ori și avea șase copii. În ultima vreme se luptase cu dependența de droguri și alcool.

Chester Bennigton s-a spânzurat în ziua în care prietenul lui, Chris Cornell, de la Soundgarden - care s-a sinucis la rândul lui în luna mai - ar fi împlinit 53 de ani. Solistul trupei Linkin Park i-a scris atunci lui Cornell o scrisoare prin care rememorează ce a însemnat prietenia lor.

Chris Cornell, solistul Soundgarden şi Audioslave, a murit la vârsta de 52 de ani, la puţin timp după ce a susţinut un concert cu trupa Soundgarden în Detroit. Medicii legişti din Wayn County au ajuns la concluzia că moartea artistului a fost o „sinucidere prin spânzurare”. A înfiinţat Soundgarden în 1984. Debutul discografic, „Ultramega OK”, a venit în 1988, însă faima mondială a cunoscut-o odată cu lansarea pieselor „Black Hole Sun” şi „Spoonman”, de pe albumul „Superunknown” (1994).