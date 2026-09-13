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Digistoria - cele mai importante evenimente petrecute pe 13 septembrie

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1913 - AUREL VLAICU, ULTIMUL ZBOR

Aurel Vlaicu s-a prăbușit cu avionul Vlaicu II, creat de el, în apropiere de Câmpina. Pionierul aviației românești încerca să traverseze Munţii Carpaţi cu aeronava sa.

Multă vreme s-a crezut că motivul accidentului a fost o manevră nereușită. Ulterior, medicii au dat verdictul: atac de cord. Aurel Vlaicu a murit la vârsta de 30 de ani.

Cu un an înainte, aviatorul român câştigase, cu Vlaicu II, cinci premii la mitingul aerian de la Aspern, Austria. Era cel mai important eveniment aviatic al vremii.

1985 - SUPER MARIO

Compania japoneză Nintendo a lansat, pentru consola sa NES, jocul Super Mario Bros. Jucătorii îi puteau controla pe Mario sau Luigi, doi frați instalatori de origine italiană.

Jocul a fost lansat mai întâi în Japonia și a fost un hit. Super Mario Bros. a fost primul din seria Super Mario, care a ajuns acum la peste 20 de titluri în 41 de ani.

Mario și Luigi apăruseră înainte și în alte jocuri, dar Super Mario Bros. i-a făcut cunoscuți pe tot globul. Sunt unele dintre cele mai populare personaje din lume.

2007 - SPIONAJ ÎN FORMULA 1

Echipa de Formula 1 McLaren-Mercedes a pierdut toate punctele strânse în clasamentul constructorilor în acel an și a primit 100 milioane $ amendă din partea FIA.

Este cea mai mare amendă din istoria sportului. Echipa McLaren a fost prinsă având informații confidențiale de la rivalii de la Ferrari, obținute în mod fraudulos.

Secretele veneau de la un fost inginer Ferrari, care le furase când a plecat de la echipă. Acest scandal, numit Spygate, este unul dintre cele mai grave din istoria F1.

Editor : Ș.A.

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