VIDEO. Prima berărie subacvatică din Europa se află în Covasna. Turiștii pot face scufundări și pot bea bere la 3 metri sub apă

O bere rece pare o idee foarte bună în zilele călduroase, însă ce-ați zice de una savurată sub apă? Prima berărie subacvatică din Europa se află în județul Covasna. Acolo turiștii pot face scufundări sau pot sta la o bere cu prietenii, la 3 metri adâncime, sub apă.

Berăria subacvatică din Dalnic, județul Covasna, a apărut în 2018. La 3 metri sub apă, scafandrii au amenajat un bar cu scaune, din care nu lipsesc frigiderul plin cu bere rece și nici desfăcătorul de sticle.

Szabò Kolos - instructor de scafandri: Orice facem la suprafață, 95-96% putem să facem și sub apă și efectiv, doar combinăm două lucruri, două hobby-uri.

În berăria de sub apă nu ai acces dacă nu ai trecut, mai întâi, de instructajul pe uscat, care ține aproximativ o oră. O scufundare costă 350 de lei de persoană, iar berea e din partea casei.

-Am încercat să beau bere. E foarte interesant, că nu e același lucru când bei bere afară sau sub apă. Are o tehnică interesantă.

Szabò Kolos - instructor de scafandri: E o tehnică mai complicată. Se scoate furtunul de aer din gură și se deschide sticla. Acesta nu trebuie să fie alcool neapărat, poate să fie orice băutură din sticlă, se apropie de gură și după aia se suflă aer în sticlă și așa vine înapoi orice lichid ar fi acela.

Terapie subacvatică pentru copiii cu autism

Tot în Dalnic, copiii cu autism pot face terapie prin muzică subacvatică. O astfel de ședință durează două ore și costă 150 de lei.

Szabò Jenő - președinte Centrul de Cercetări Subacvatice: În aceste terapii practic stau pe spate în aceste cădițe și aceste unde sonore și nesonore, să spun așa, care vin din apă antrenează craniul, care devine într-o cutie de rezonanță și tot ce este înăuntrul cutiei, practic este supus unei accelerării a neuroplasticității.

-E foarte, foarte liniștit și stă foarte bine în apa asta. Am mai fost la bazine, la piscine, la diferite chestii și nu prea suporta apa, în schimb, aici văd că e super fain.

-Îl ajută foarte mult, am continuat să venim. Deci deja e al treilea an de terapie și sunt semne clare de îmbunătățire.

Camping cu stil pentru nopți în natură

Cei care ajung în Dalnic și vor să rămână peste noapte se pot caza în regim de glamping.

Turiștii se pot caza în cele șapte corturi. Un cort pentru trei persoane ajunge la 280 de lei pe noapte, unul pentru două persoane este 210 lei, iar un cort mic de o persoană ajunge 150 de lei pe noapte.

Comuna Dalnic este situată la 17 kilometri de Târgu Secuiesc, respectiv 47 de kilometri de municipiul Brașov.

