Când două cisterne cu GPL au explodat la Crevedia, omorând trei oameni și rănind alți 55, presa a aflat rapid că afacerea era a primarului PSD din Caracal. Prin fiul său, primarul Ion Dordulea făcea mulți bani, sub ochii ocrotitori ai autorităților locale. Nu doar la Crevedia avea Dordulea protecție, ci și la București. Primarul nu era oricine, ci unul dintre sponsorii partidului, pentru care răsplata vine întotdeauna din bani publici: contracte bănoase cu statul, firme fantomă și ochi închiși la ilegalități. Dordulea a păstrat totuși aparența de legalitate, punând afacerile pe numele fiului.

Relațiile erau însă ale lui. Relații de 10 milioane de euro, profitul din 2020 al baronului GPL. Sprijinul politic venea chiar de unul dintre cei mai grei pesediști, jupânul Olteniei, Paul Stănescu.

Familia politică a lui Dordulea a vegheat ca familia biologică a primarului să se îmbogățească – milioane de euro doar din afaceri directe cu primării majoritar pesediste. E de înțeles că Marcel Ciolacu, președintele PSD și prim-ministru în funcție, s-a enervat când a fost întrebat ce știa de afacerile familiei Dordulea. Primarul din Caracal e unul dintre mulții edili care prosperă pe baza frăției de partid.

Când Vlad Pascu, șoferul de 19 ani, a condus sub influența drogurilor și a omorât doi ani, polițiștii l-au făcut scăpat. De mai multe ori. Cine scapă repetat din astfel de situații n-are doar noroc, are și relații. Cum e greu de crezut că un băiat de 19 ani are, prin forțe proprii, legături atât de importante, presa s-a uitat spre familie.

Cei doi soți Pascu dețin peste 300 de proprietăți imobiliare în zone foarte bune din București și din județul Constanța. La afaceri de zeci de milioane de euro, conexiunile sunt pe măsură.

N-ai spate politic, statul îți pune piedici din toate pozițiile; ai – lucrurile merg ca unse. Potentă financiar, familia Pascu avea legături cu clanuri de interlopi și cu lideri politici de la București și Constanța, după cum a dezvăluit presa. Se poate intui că Pascu-tatăl a apelat la relațiile lui pentru a-și scăpa băiatul de anchetele DIICOT, condamnări judecătorești și de polițiști. Interlopi, politicieni locali sau șefi din poliție - cineva a dat telefonul salvator pentru tânărul Pascu și criminal pentru victimele lui.

Când Alexandra Ivanov, tânara de 25 de ani, s-a internat la Maternitatea din Botoșani, familia a crezut că o lasă în grija medicilor. Însărcinată în luna a treia, avea dureri mari și sângera, însă, din punct de vedere medical, lucrurile puteau fi rapid rezolvate de specialiștii din spital.

Șapte ore s-a rugat de medici și asistente să o ajute, în timp ce starea ei se înrăutățea. Un telefon “de sus” ar fi salvat-o. Poate chiar de la șefa organizației PSD, care e și președintele Consiliului Județean și care l-a susținut pe managerul-contabil al spitalului. Doar că Alexandra și familia ei nu aveau relațiile necesare.

Și-au pus încrederea într-un sistem medical putred și Alexandra a murit în chinuri.

“Și eu sunt fiul cuiva, fiecare dintre noi e fiul cuiva”, a spus Marcel Ciolacu, imediat după tragedia de la Crevedia, exasperat de jurnaliștii care-l chestionat cu privire la afacerile primarului Dordulea. Domnul Ciolacu are dreptate, fiecare dintre noi e fiul cuiva, dar asta nu contează decât dacă suntem înrudiți cu cine trebuie. Acel “Cuiva” salvator, care să ne îmbogățească, să ne absolve de răspundere sau să ne salveze de la moarte.