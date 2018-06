"Eșecuri de succes", o carte despre cum au învăţat din greşeli oamenii de afaceri de succes

Poveşti de succes născute din afaceri ratate. Un tânăr din Oradea stă de vorbă cu unii dintre cei mai influenți oameni de afaceri din România ca să afle cum au trecut peste eşecuri şi au construit adevărate imperii financiare. Experienţele a aproape 100 de antreprenori vor fi cuprinse într-o carte. Aceasta este dedicată celor aflaţi la început de drum sau ale căror afaceri sunt în impas.

Conform unei studiu întocmit de o companie de consultanţă din România, nouă din zece antreprenori renunţă la afaceri după primul eşec. Vlad Mocanu, un orădean de 23 de ani, vrea să răstoarne statisticile prin exemplul românilor cu business-uri prospere care au avut probleme, dar au știut să le depășească. Mărturiile lor sunt strânse într-o carte.

"Se adresează atât tinerilor antreprenori la început de drum, dar și celor care se află în impas în afacerile lor în acest moment. Prin această carte vreau să le dau exemple că și alții care au atins succesul au trecut prin ceea ce trec ei acum", susţine Vlad Mocanu, autorul cărții.

Unul dintre antreprenorii care au acceptat provocarea lui Vlad este Andrei Ursachi. A început la 15 ani să vândă produse online, iar acum conduce nouă companii și investește în numeroase start-up-uri. Îşi aminteşte cum a trecut peste eşecul uneia dintre primele campanii de crowdfunding.

"Am scris cum m-a ajutat acel eșec controlat să îmbunătățesc produsul pe care l-am dezvoltat şi a urmat o nouă campanie care a adunat peste 100 de mii de dolari. Între timp am strâns mai bine de un milion de dolari din crowdfunding. Întotdeauna învățăm ceva din eșecuri", spune Andrei Ursachi, antreprenor.

A renunța la un business care nu te mulțumește nu înseamnă neapărat o pierdere. Este ceea ce a învăţat Vlad Sarca din experienţa colaborării cu o companie din Belgia.

"Ei puneau foarte mare accent pe proveniența candidatului, nu pe calitatea pe care o oferă și, din punctul meu de vedere, era o anumită formă de discriminare și am zis că ok, am investit timp, am investit câteva luni și niște resurse în asta și am zis ulterior că o să renunțăm", a precizat Vlad Sarca, antreprenor.

Până acum, Vlad Mocanu a strâns peste 20 de povești care demonstrează că eșecul nu înseamnă un sfârşit de drum. Acestea, dar şi alte câteva zeci vor fi cuprinse în "Eșecuri de succes", cartea pentru publicarea căreia tânărul a strâns bani de la prieteni, pe o platformă de crowdfunding.

"Îmi propun prin această carte să am undeva la 50-100 de antreprenori din domenii cât mai diversificate", spune Vlad Mocanu.

"O carte în care să fie preluate experiențele antreprenorilor locali mi s-a părut o idee foarte, foarte bună, întrucât reflectă experiența pe care au dezvoltat-o antreprenorii pe piața locală", consideră Andrei Ursachi, antreprenor.

Volumul "Eșecuri de succes" va fi lansat în luna octombrie.

Reporter: Bianca Firezar

Operator: Norbert Hegedus