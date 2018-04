FOTBAL. Doi foşti căpitani şi un fundaş, în afara lotului pentru meciul cu Baloteşti

A zecea victorie a Luceafărului Oradea în actuala stagiune a ligii secunde a găsit în lotul echipei un singur bihorean: portarul Alin Goia. Foştii căpitani Adrian Balea şi Claudiu Codoban şi fundaşul Ionuţ Ban au fost lăsaţi în afara lotului lărgit.

Cei trei (foto sus) au privit din tribună partida de sâmbătă, de la Sînmartin.

„Nu au prins lotul de 18 pentru jocul de astăzi. Nu au fost excluşi. Drept dovadă înaintea jocului s-au plătit salariile, suntem cu drepturile la zi. Deci, nici nu încape în discuţie că au fost excluşi", a explicat Cristian Lupuţ, antrenorul Luceafărului Oradea.

În schimb, a surprins reapariţia în echipa orădeană a lui Antohi, jucător care a fost exclus din lot nu cu mult timp în urmă.

„Decizia îmi aparţine mie în totalitate. Am stat săptămâna aceasta, înainte de joc, am studiat jocul de la Sibiu, am analizat jocul de la Mioveni şi asta a fost hotărârea mea", a declarat Lupuţ.

Luceafărul nu a ajuns la o înţelegere cu portarii Marko Jovanovski şi Justin Dautzenberg, astfel că buturile orădene sunt apărate de Alin Goia şi Alex Gudea.

Reporter: Nicolae Mihalcea

Operator: Gabor Szilagyi