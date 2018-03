Gest emoţionant al episcopului romano-catolic de Oradea. Böcskei László a felicitat în persoană o enoriaşă din satul Făgetu, care a împlinit, marţi, 103 ani.

Ierarhul a mers pe jos până la locuinţa greu accesibilă a femeii, aflată la limita judeţelor Bihor, Sălaj şi Cluj, într-o zonă locuită de etnici slovaci.

"Am felicitat-o, am împărtășit bucuria zilei de naștere și am încredințat-o în grija lui Dumnezeu", a afirmat episcopul, care a fost impresionat de această poveste.

Cu o stare de sănătate șubredă la cei 103 ani ai săi, Iuliana Mihalcsak este înconjurată de familie şi s-a bucurat de vizita înaltului prelat

Redactor: Adrian Ciucuriţă