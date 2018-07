Antreprenorul din spatele restaurantelor City Grill: „La început aveam două reguli: Nu primeam pe nimeni în pantaloni scurţi şi în pantaloni de trening”

În România tranziţiei, ieşitul la restaurant era un lux. Un antreprenor român ambiţios a văzut asta ca o aberaţie şi a realizat că e o oportunitate mare de afaceri în a face masa în oraş accesibilă omului obişnuit. Cu acest gând a plecat la drum Dragoş Petrescu şi a ajuns la unul din cele mai mari lanţuri de restaurante şi cafenele, reunite sub umbrela City Grill.

Sergiu Voicu, jurnalist Digi24: „Cunoaştem astăzi povestea celui mai mare grup românesc de restaurante, dar şi paşii pe care i-a făcut Dragos Petrescu pentru a ajunge la succes şi la acest nivel.”

Dragoş Petrescu, antreprenor: „Astăzi suntem la 19 restaurante, în diverse branduri. Toate situate în Bucureşti. Avem o echipă fantastică de 1.500 de oameni. Şi Servim 11.600 de clienţi pe zi. Vindem mai bine de 34 de milioane de euro anual, pornind de la nimic. Îmi aduc aminte în primele săptămâni vindeam de 1.500 de lei pe zi şi masa personalului era de până în 2.000 de lei pe zi. Ca orice start-up se porneşte cu dificultate. Vii cu bani de acasă, atunci când investeşti într-un proiect nou şi trebuie să ai răbdare, pasiune, noroc”.

Antreprenorul Dragoş Petrescu le-a avut pe toate. Şi mai mult de atât, a avut viziune şi a simţit la începutul crizei că există un potențial care trebuie valorificat.

Daniel Mischie, director al grupului: „Nici nu ştiam atunci ce înseamnă o criză. Ne-a zis haideţi să ne pregătim, să vedem ce strategie facem”.

Dragoş Petrescu, antreprenor: „Clienţii erau foarte pretenţioşi şi dispuşi să plătească. Şi totuşi ceva plutea în aer. Aveam toate informaţiile astea din lumea internaţională. Şi am decis să introducem meniul de prânz de 19 lei şi acest meniu de prânz a fost primul din Bucureşti, primul de pe piaţa restaurantelor din România.”

Daniel Mischie director al grupului: „Mi s-a părut un pic dubios. După nici 6 luni, realitatea a fost că România a trecut printr-o perioadă foarte grea, iar meniul de 19 lei a devenit emblema tuturor restaurantelor.”

Dragoş Petrescu, antreprenor: „Într-o economie în criză apar oportunităţile. Poţi folosi criza ca o platformă de lansare şi de dezvoltare.

Sergiu Voicu, jurnalist Digi24: „Iar voi asta aţi făcut? V-aţi folosit de criză să ajungeţi sus?”

Dragoş Petrescu, antreprenor: „Da. Iar obiectivul nostru s-a îndeplinit. Concurenţa s-a golit de clienţi şi la noi a fost plin. Primul City Grill s-a deschis acum 14 ani într-un loc plin de verdeaţă, în Primăverii, într-o casă normală de locuit.”

Daniel Mischie director al grupului: „ Într-o dimineaţă, când am venit cu colegul Cristi Bazac, cu care am construit restaurantul respectiv, am constatat că nu era nimeni în restaurant. Uşile erau deschise, banii erau în casa de marcat, toate produsele în bucătărie, dar nu mai era nimeni. Ulterior făcând cercetări am descoperit că la 3 noaptea colegii noştri s-au hotărât să plece la distracţie.”

Sergiu Voicu, jurnalist Digi24: „Aţi încercat să luaţi clădiri vechi, istorice , să le reabilitaţi şi să le transformaţi în locuri în care oamenii să vină să se simtă bine şi să mânânce. Cu ce clădiri monument aţi început?”

Dragoş Petrescu, antreprenor: „Caru cu bere, în 2005. Am reuşit să restaurăm această clădire în aproape 10 luni de muncă. Pornind de la 30 de angajaţi pe care îi avea societatea de stat Trocadero, iar cei 30 de angajati se uitau la tv toată ziua, până la cei 240 de angajati de astăzi şi mii de clienţi.”

Sergiu Voicu, jurnalist Digi24: „De altfel „Caru cu bere” a ajuns şi cel mai profitabil restaurant din România?”

Dragoş Petrescu, antreprenor: „Caru cu bere este în fruntea listei noastre ca şi nivel de încasări.”

Mihaela Boşneag director de operaţiuni: „În primul an la Caru' cu bere, primul restaurant de anvergura pentru noi. S-a întâmplat într-o seară în care restaurantul era plin şi aşteptam şi înca 140 de turiști şi era o vijelie foarte mare, apa a început să intre peste tot în bucatărie. În salon nu părea să se întâmple nimic, în schimb în bucătărie, tavanul a căzut peste cele 140 de farfurii pregătite pentru turişti. Toată lumea s-a mobilizat atunci şi am pregătit cele 140 de farfurii.”

Amintirile, poveştile şi istoria sunt atât de atractive pentru clienţii de restaurante încât antreprenorul a simţit nisa care avea sa îi aduca faima în domeniul horeca.

Sergiu Voicu, jurnalist Digi24: „Iar după „Caru' cu bere” v-aţi îndreptat către ce?”

Dragoș Petrescu, antreprenor: „După au venit la rând, Hanul Berarilor - Casa Soare, apoi Hanul berarilor - Elena Lupescu. Aici a trăit Elena Lupescu”.

Din vara lui 2015 Dragoş Petrescu a decis să ia în grup şi restaurantul Hanu' lui Manuc, o clădire emblematica a Bucureștiului.

Construcţia ce datează din 1806 şi odinioară făcea parte din tot ansamblul Curții Domnești, reprezintă acum nu doar un loc în care se poate mânca, dar şi un punct de atracţie pentru toţi turiştii care ajung în Capitală.

Mihaela Boşneag director de operaţiuni: „Per total grup, pe medie, avem pe zi cam 10 mii de clienţi. Undeva la 40% sunt străini și 60% sunt români.”

Sergiu Voicu, jurnalist Digi24: „Ce avem acolo ? Ciorbă de perişoare?”

Dan Ţonescu, Training and Development Chef la City Grill: „Da, la meniul de prânz. Un rasol de văcuţă. Mici. Avem în jur la 80 de mii de km de mici pe an. 80 de mii de km de mici pe an ? Da, de exemplu de 1 mai vindem cam o tonă şi jumătate de mici, doar într-o singură zi, în toate restaurantele grupului. Aici o specialitate, pulpele de raţă pe varză călită. Mulţi clienţi vor şi mămăligă şi ardei iute. Este unul dintre cele mai vândute produse, alături de papanaşi.”

Sergiu Voicu, jurnalist Digi24: „Cât de des schimbaţi meniul?”

Dan Ţonescu, Training and Development Chef la City Grill: „De 2 ori pe an. Absolut totul se face în restaurant. Inclusiv pâinea, deserturile, mâncarea gătită se face în restaurant. Fiecare restaurant are specific”.

Sergiu Voicu, jurnalist Digi24: Care este mâncarea ta preferata?

Dragoş Petrescu, antreprenor: Una foarte simpla, iahnia de fasole, simplă, fără carne, cu ardei murați iuți.

Sergiu Voicu, jurnalist Digi24: Ai creat vreo reţetă pe care o ai şi în restaurante?

Dragoş Petrescu, antreprenor: „Sunt multe reţete pe care le-am creat”.

Sergiu Voicu: „Câți bucătari sunt?”

Dragoş Petrescu, antreprenor: „Cam în jur de 650 de colegi.”

Nevoia de personal a ajuns atât de mare şi grupul s-a dezvoltat atât de mult încât sunt nevoiţi să aducă oameni din alte oraşe, dar şi să îşi creeze proprii specialişti.

Zoe Dobre, director de resurse umane: „Avem aproximativ 200 de angajaţi pe care îi aducem din zonele limitrofe ale Bucureştiului, vorbim de Giurgiu, Urziceni, Videle. Anul acesta începem cu clasa a 8-a. Deschidem prima clasă de învăţământ dual pentru viitorii bucătari. Liceeni deja avem în restaurantele noastre, câteva sute anual. Încercăm să le povestim lucruri frumoase şi interesante, şi să şi facă munca de restaurant, astfel încât să îi atragem către noi şi poate să fie viitorii noştri angajaţi după ce termină practică”.

Sergiu Voicu, jurnalist Digi24: „Cum a fost drumul spre succes pe aceasta latura a restaurantelor?”

Dragoş Petrescu, antreprenor: „Multe drumuri de succes pleacă întâmplător. Iar povestea mea în industria restaurantelor a început cu restaurantul „La Mama”, în 1999. Restaurantul „La Mama” a fost construit de mine și partenerul meu din acea vreme într-un magazin al meu care nu funcţiona. Era un magazin cum erau în anii '90 de colţul străzii, şi nu reuşeam să ne plătim chiria. Şi la un moment dat proprietarul ne-a spus că poate e bine să faceți și voi aici o pizzerie, o șaorma, să faceți ceva de mâncare pentru că nu avem unde să ieșim în oraș. Și ne-a venit ideea „ce ar fi să facem un restaurant pentru noi”. Şi l-am făcut, cu o investiţie de vreo 11 mii de dolari construcţia de lemn şi încă vreo 7-8 mii. Probabil 20 de mii de dolari toată investiţia în restaurant, cu aragaze de la bunica, nimic profesional. Şi am început acel restaurant cu 60 de locuri în care în mai puţin de 3 săptămâni, era coadă la intrare. Și aveam 2 reguli. Nu primeam pe nimeni în pantaloni scurţi şi în pantaloni de trening.”

Sergiu Voicu, jurnalist Digi24: „V-aţi împrumutat pentru a creşte, aţi făcut împrumuturi la bancă?”

Daniel Mischie director al grupului: „Desigur. Întotdeauna facem împrumuturi la bancă. Viitorul nostru arată exact aşa cum ni-l punem în plan. Intenţionăm să ieşim şi în afara Bucureştiului. De ce nu, poate reuşim la un moment dat să ieşim şi regional, în afara României”.

Sergiu Voicu, jurnalist Digi24: „Înainte să intri în domeniul restaurantelor, ai lucrat chiar într-un restaurant. Ai lucrat la McDonal's.”

Dragoş Petrescu, antreprenor: „A fost cea mai bună școală de management, cel mai bun MBA pe care cineva putea să îl facă. Am urmat programul de aplicare pentru franciză și dura un an, se finaliza în Chicago. Aveam un program de 10 ore oi jumatate în fiecare zi. 8 ore munceam efectiv, 2 ore studiam oi jumatate de ora era pauza de masa. Iar treaba asta am facut-o 11 luni, iar ultima luna a fost cea din Chicago. Am luat licența în Statele Unite. O școală de viață. Dând cu mopul, spălând wc-urile, servind la casa. 8 ore pe zi neplătit, 11 luni. Neplătit pentru că era un curs de perfecționare.”

Sergiu Voicu, jurnalist Digi24: „Cum arată povestea cu Shell România, pentru că ai intrat și acolo ? ”

Dragoş Petrescu, antreprenor: „În '97 a venit Shell în România și a făcut recrutari. Voiam să învăţ de la o companie mare cum se face business”.

Daniel Mischie, director al grupului: „Ne-am cunoscut în momentul în care eu lucram într-o benzinărie, iar Dragoş făcea practică acolo pentru a deveni francizat al acelei benzinării. Eu lucram ca şi pompagiu, puneam benzină.”

Dragoş Petrescu, antreprenor: „În '97 am deschis prima benzinarie Shell în Fundeni. Magazinele Shell pe vremea aia erau cela mai luxoase și bine făcute magazine din România. Dacă voiai o ciocolată Toblerone pe vremea aceea nu aveai unde să te duci, decât la Shell”.

Sergiu Voicu: „Cum era ca şef Dragoş?”

Daniel Mischie, director al grupului: „Era un tip care se implica foarte mult în viața oamenilor și știa foarte multe lucruri despre fiecare dintre noi. De la detalii personale, până la lucruri pe care dorim să ni se întâmple pe viitor.”

Iar visul lui Daniel Mischie de a crește profesional s-a îndeplinit. Dragoş Petrescu l-a luat alături de el în afacerile următoare, ba chiar l-a făcut partener în grupul City Grill.

Daniel Mischie, director al grupului: „Cred că ai şi o soartă pe care cineva acolo sus ţi-o scrie. Și cred că norocul meu în viaţă a fost să îl cunosc pe Dragoş.”

Sergiu Voicu, jurnalist Digi24: „Dar în lumea asta a afacerilor când ai intrat prima oara? Când ai decis ca vrei sa fii patron, pentru ca așa se numea la acea vreme statutul pe care îl ai acum.

Dragoş Petrescu, antreprenor: „Eu am fost patron de la 19 ani. De cum am venit din armata redusă. Şi am fost eliberat cu 3 luni mai devreme. Aveam 6 luni de vacanţă în faţa mea. Şi am zis că nu pot să stau 6 luni în vacanţă. Vreau să fiu pe picioarele mele. Am avut o copilarie destul de dificilă și mi-am dorit să fiu pe picioarele mele. La 19 ani neîmpliniți m-am gândit ce pot să fac eu fără niciun ban. Să vând ziare. Și mă trezeam la 3 jumătate, la 4 și un sfert eram pe banda de ziare, în spate la Casa Presei. Luam cele 2.000 de ziare, le urcam în skoda luată de la bunicul meu şi mergeam în Piaţa Universităţii şi le vindeam acolo. Pe balustrada metroului, nu avem nicio tarabă. La ora 8 era ziua de muncă terminată. Prima mea zi de patron a fost 7 aprilie 1990. Am stat în această afacere câteva luni, pâna în iunie, iulie 1990 când am decis sa ma duc la next level şi atunci am închiriat prima tarabă în Piața Dorobanți. Se vindeau orice în piețele de atunci, mai puțin legume și fructe. Aveam un metru pătrat pe care trebuia să fac ichebana cu spray-uri, săpun, ciocolată Africana, cacao Zan, făină...vindeam orice. Și mergea treaba. Și din o tarabă am facut 6 tarabe. Și am trecut de primii 2 ani de studenţie gestionând tarabe. Am mai experimentat ceva, am importat din Thailanda papuci de plajă. Și asta am mai făcut-o încă vreo 2 ani.

Sergiu Voicu, jurnalist Digi24: „Aş vrea să ajungem la copilărie: Este importantă pentru orice om, poate fi definitorie şi în business”

Dragoș Petrescu: „Îmi aduc aminte cum am crescut şi primele elemente de business. Îmi aduc aminte primele Monopoly, copiat, xerox pentru că nu era în anii 70-80 un astfel de joc în România. Şi cum jucam noi, nu 3, 4 ore, ci noi jucam pe strada 3 zile. Și negociam şi ne luptam pe proprietate”.

Dragoș Petrescu, antreprenor: „Am făcut Liceul de Informatică, dar apoi Facultatea de Transporturi, toate terminate foarte bine şi la timp, dar care nu le-am practicat nicio zi în viaţa mea. Când eram copil şi aveam 7, 8 ani îmi doream să fiu şofer pe un TIR. După pe la 12, 13 ani îmi doream să fiu preşedintele României.”

Sergiu Voicu, jurnalist Digi24: „Ai frici, ai temeri ?”

Dragoș Petrescu, antreprenor: „Când am împlinit 25 de ani am fost şi mi-am cumpărat o maşină din Germania, un Audi 80, vechi de 8 ani, am dat pe el 8000 de mărci. L-am spălat frumos şi l-am aşezat acolo, dar a doua zi nu mai era. Şi de atunci, în fiecare dimineaţă când mă trezesc, eu mă aştept ca maşina mea să nu mai fie în parcare.”

Sergiu Voicu, jurnalist Digi24: „Care sunt atu-urile lui de antreprenor de a ajuns așa sus?”

Mihaela Boşneag director de operaţiuni: „Perseverența și respectul față de oameni.”

Daniel Mischie, director al grupului: „Este un vizionar.”

Sergiu Voicu, jurnalist Digi24: „Care a fost cheia succesului pentru voi ?”

Daniel Mischie, director al grupului: „Încrederea.”

Sergiu Voicu: „Ce pasiuni ai ? Ce faci în timpul liber când nu ești la treaba, la restaurante?

Dragoş Petrescu, antreprenor: „Cea mai mare pasiune a mea este calatoritul, sa explorez. Calatoresc foarte mult. Calatoresc împreuna cu soția mea probabil 3 luni pe an. Și oriunde mergem experimentăm restaurante diverse, meniuri diverse. Cum arată, cum este conceptul. Și le notez. Și orice așa zisă vacanță pentru mine, este o sursă inepuizabilă de idei.”

Sergiu Voicu, jurnalist Digi24: „Cum vezi viitorul? viitorul României, viitorul tau?”

Dragoș Petrescu, antreprenor: „Eu sunt foarte optimist și cred foarte tare în România. Cu o oportunitate imensa de business în multe direcții, dar cu siguranță în industria noastra de ospitalitate este o oportunitate să investești astăzi. Și cred foarte tare în asta. Cred că există șansa să aducem o parte din acești 4 milioane de oameni înapoi. Noi aducem oameni, am prieteni care aduc oameni înapoi și mi se rupe sufletul. Am călătorit în Sicilia și am venit cu un avion Blue Air plin de muncitori români și am petrecut la coadă la check in și la vamă, la toată coada am încercat să îi conving că se poate și în România. Trebuie să vii cu salarii mai mari, dar mai important decât salariile este cum te comporți tu cu el și să fii alături de el în toate etapele vieții. Când are nevoie de casa îl ajuți să își cumpere casă, să își facă credit, sau să îi închiriezi tu o casă, sau să i-o dai pur și simplu, pentru că ai nevoie de el și că merită să faci acest efort pentru el. Realist vor veni o parte din oameni înapoi.”

Etichete:

,

,

,

,