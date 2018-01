Cum să reușești în afaceri? Sfaturi de la antreprenori de succes din România

Începutul de an este un moment pentru planuri, unele chiar îndrăzneţe, cum ar fi încercarea antreprenoriatului. Digi24 a strâns, din campania România Fast Forward, mai multe sfaturi ale oamenilor de business care au reuşit.

Adrian Băjenaru, antreprenor Tanex: „Aş vrea să conving cât mai mulţi oameni că se poate şi în România, că şi românii pot şi că putem trăi aici în România şi putem face business şi bani în România, la fel cum se face şi afară, şi putem să ducem ţara asta mai departe. Tanex nu înseamnă numai fabrici, înseamnă România”.

***

Reporter: Un sfat pentru cei care ar vrea să pornească un business si să ajungă la nivelul acesta de cei mai buni din piaţă ?

Mircea Turdean, antreprenor Farmec: În primul rând trebuie să te caracterizeze modestia.

- Iar banii pe care i-aţi câştigat nu v-au schimbat acest principiu?

- Nu. Sub nicio formă. Asta am învăţat de la tatăl meu, şi el a făcut la fel. Și asta vreau să implementez şi copiilor mei.

***

Alexandru Manda, antreprenor Pegas: Dacă nu te gândesti la bani, banii vin de la sine.

- Cum este sa fi antreprenor?

- Nu știu. Nu este un job, este un stil de viață.

***

- Te consideri un om norocos?

Horaţiu Ţepeş antreprenor Bilka: Aş merge pe ideea că norocul şi-l face fiecare cu mâna lui. (...) Gândurile mele au fost de la început pentru o companie mare. Nu am inventat mare lucru, doar m-am adaptat vremurilor.

- Ai pornit în afaceri la 27 de ani, foarte tânăr pentru un antreprenor. Ai reuşit în 10 ani să aduci compania pe locul 1 în ţară pentru această nişă. Cum traduci succesul?

- A fost foarte importanta echipa. Și ambiția este foarte importantă. Cred ca am prins și vremuri bune.

- Care sunt piedicile în afaceri în România?

- Aş spune că văd un mare avantaj să nu lucrăm cu statul. Nu am lucrat niciodată cu statul.

***

Felix Pătrăşcanu, antreprenor Fan Courier: Piaţa românească ne-a dat extrem de mult şi continuă să ne dea. Este un loc în care se poate face business, oportunităţiile sunt extrem de mari.

***

Marius Ştefan, antreprenor Autonom: Apasă pedala până la fund şi asta am şi făcut: Am văzut oportunitatea şi era validată. Am investit toate resursele şi timpul pe care le aveam la dispoziţie, astfel încât să extindem afacerea. Și în 2006 am început să ne extindem în mai multe oraşe din zona Moldovei, iar în 2007 în restul oraşelor mari din ţară.

Dar afacerea de familie a fraţilor Ştefan nu pune accent doar pe binele clienţilor, ci şi pe cel al angajaţilor.

Dan Ştefan, antreprenor Autonom: Împărţim rezultatele. Este o filozofie pe care am văzut-o şi am luat-o model de la mai multe firme din afară şi o împărtăşim în totalitate. Tot ce ne permitem împărţim cu angajaţii noştri.

- Promovaţi cărţi şi ştiu de la angajaţi de-ai voştri că îi lăsaţi să citească la serviciu. De unde conceptul?

- Chiar îi rugăm! Pentru că pentru mine acest obicei de a citi foarte mult mi-a deschis multe orizonturi în viaţă şi atunci am zis că dacă pot să îi influenţez şi pe colegii mei în acest sens, am spus de ce să nu o fac? Nu putem să creştem dacă nu cresc şi angajaţii noştri. Nu am montat cartele de acces, nu am montat camere video în agenţii care să monitorizeze angajaţii, nu avem softuri care să monitorizeze cât stau pe Facebook.

***

Alexandru Lăpuşan, antreprenor Zitec: Noi nu punem colegii să facă nimic, ei fac pentru că le pasă şi se implică. Nu stăm să facem un pontaj cine a venit şi la cât, asta este responsabilitatea echipei în care lucrează.

***

De multe ori nu călătorești singur, îți iei o bună parte din angajați cu tine pentru a le arăta lumea și vrei să îi înveți ceva din experiențele astea.

Ciprian Morar, antreprenor Lateral: Încerc să fac ce mi-ar plăcea să îmi facă și mie angajatorul, să mă plimbe prin lume și să îmi deschidă orizonturi. Degeaba vrei să faci reforme în infrastructură sau sănătate, totul începe de la educație, dacă ai educație poți să ai alegeri mai bune, poți să creezi mai bine, să lucrezi mai bine. Avem o fundaţie care sprijină proiecte în educaţie și derulăm tot felul de programe alternative de educaţie, după programul de şcoală, care se numeşte Upschool, prin care încercăm să învăţăm nişte tineri făcând proiecte adevărate, mari.

(...) Am ajuns la un punct în care nu mă mai motivează nimic material.

- Pare foarte greu să crezi că există un om care el consideră despre el că a ajuns la niv maxim, financiar nu mai are nevoie de nimic.

Ciprian Morar: Nu contează dacă mai adaugi câteva zerouri, ce va schimba? Până la urmă tot într-un pat dormi sau tot același tip de mâncare mănânci. Nu mai contează lucrurile astea atât de mult și e sănătos să te mulțumești și să apreciezi fiecare lucru pe care îl ai și să îți dai seama că valoarea lucrurilor materiale dispare. E o chestie ca un drog, de moment, după orice telefon ai, după două săptămâni te-ai obișnuit cu el și nu mai are valoare.

***

Proiectul C. A. Rosetti.: Am ajuns să fim împreună doar în negaţii colective: Nu vrem corupție, nu vrem OUG, nu vrem hoţi, orice, dar nu PSD, nu şpagă, nu salarii mici, nu selfie-uri cu Sailor Moon. Și dacă esti prea deștept și le-ai citit pe toate, atunci învață-l pe cel de lângă tine ceva, orice. Sau cere partidelor politice pe care le susții să-ti prezinte programa lor privind educația și să le spui că valoarea ei îți influentează votul.

***

Bucureștiul Tinerilor

Elena Nastasă, mama tânărului Robert: Dacă vrei o societate sănătoasă trebuie să te ocupi de tineri, tinerii sunt viitorul nostru. Dacă le dăm acum șansa ca ei să facă lucruri, sunt lucruri făcute nu doar pentru ei, ci şi pentru noi, cei din generaţia trecută, şi pentru cei care vin după ei.

Valentin Sen, consilier de dezvoltare personală: Vibraţia este foarte bună şi sunt oameni care spun că în România nu mai există speranţă, ba din contră, dar trebuie să vrei să vezi oamenii şi potenţialul tinerilor şi ce au ei de oferit, pentru că ei sunt acolo şi bat la uşă. Din păcate, unii fug de acea uşă, să nu le deschidă.

***

Părinţii v-au insuflat regulile pe care ar trebui să meargă un om de afaceri, pe care le-aţi implementat apoi în firma Elmas lansată în 1990.

Marton Geza Roth, acționar Elmas Brașov: Deservirea promptă a clientului. Şi pe acel principiu, că 99 de clienţi mulţumiţi nu acoperă nemulţumirea unui singur client, care face o reclamă mult mai mare decât cel care este mulţumit. Cel care este mulţumit consideră asta o activitate firească, dar nemulţumitul spune tuturor ce a păţit şi cât de nemulţumit este el.

S-a simţit amprenta tatălui în modelul de business ulterior? În modul în care ai coordonat mai departe afacerea?

Marton Geza Jr., directorul Elmas: Am încercat să copiez, să învăţ din mers, să fac ce am văzut la el. Dacă munceşti serios şi eşti serios în fiecare zi, va veni şi succesul.

***

Andrei Cionca, acționar Cemacon: Care este cheia succesului? În primul rând să visezi. În al doilea rând să ai o echipă foarte bine închegată şi să îşi facă treaba cu foarte mult profesionalism.

***

Sunteţi de 26 de ani antreprenor în România. Cum este să fii om de afaceri într-o ţară într-o permanentă schimbare?

Ioan Simion, antreprenor Confind: Dacă nu ţii cont de nimic şi îţi vezi de treaba ta, merge.

Sunteţi un om împlinit?

- Da.

Aveţi vreun regret?

- Că trece timpul. Părinţii mei sunt muncitori şi nu a avut cine să mă ajute, să mă împingă, să mă tragă de urechi. Şi am înţeles încă de la liceu că dacă nu muncesc şi nu încerc să mă dezvolt singur, nu am altă şansă.

***

Cosmin Covaciu, antreprenor IPEC: Noi am înţeles la IPEC că nu mai este timp de aşteptare. Lucrurile s-au schimbat radical în economie. (...) Roboții au crescut foarte mult productivitatea companiei , dar asta nu înseamnă că nu sunt și pierderi. Randamentul este în acest moment de 85%. Asta înseamnă că 15% din tot ce se fabrică, se aruncă. Fie că obiectele sunt fisurate, ciobite sau chiar se sparg. Scopul este ca în următorii trei ani, în domeniul ceramicii, și mai ales aici, la IPEC, să fie o farfurie pierdere la 1 milion de produse.

Se poate câştiga bine în România?

Cristian Covaciu, antreprenor IPEC: Eu consider că da.

Vă consideraţi un om bogat?

- Da. Banii nu au fost niciodată un scop în viaţă pentru mine. Sunt un român normal!

Ați fost numit antreprenorul anului, cel mai bun om de afaceri din România. Ce înseamna asta?

- Nu știam dacă setul meu de valori va fi vreodată apreciat: cinste, corectitudine, onestitate, muncă și la un moment dat, uitându-te în jur, te întrebai dacă tu esti cel care greşeşte.

***

Valer Blidar, antreprenor Astra Vagoane Călători Arad: Toate investiţiile mele se canalizează spre producţie. Nu stiu să fac altceva, asta am făcut toată viaţa. Eu nu mi-am dus banii în Elveţia sau în offshore-uri. I-am băgat aici, ca să pot funcţiona pe bază de competenţă, şi nu pe relaţii şi spăgi. Nu joc la loto de frică să nu câştig. Mi-ar fi jenă să ridic un câştig nemuncit.

Dacă priviţi acum în urmă, ce regretaţi sau ce aţi fi vrut să fie altfel în aceşti ani ?

- Dacă ar fi să o iau de la început, aş face la fel. Nu le poţi avea pe toate.

Ce nu aveţi?

- Nu am căldura asta de familie, cred că asta este cea mai mare lipsă cu care mă confrunt.

***

Cristian China-Birta, fondator și asociat Kooperativa: Cel mai mişto lucru al meu ca antreprenor ştii care e? Că pot sa aleg oricând să muncesc 25 de ore în cele 24 ale zilei. Munca antreprenorului e enorm de complicată, nu e chiar aşa cum vede lumea din exterior.

Vlad Dulea, fondator și asociat Kooperativa: Știu ce înseamnă să lucrezi, am lucrat şi la stat, şi la particular, peste tot , dar mi-a plăcut independenţa asta pe care ţi-o dă antreprenoriatul.

Cristian China-Birta, fondator și asociat Kooperativa: Cred că e cel mai fain lucru care mi se întâmpla în cei 10 ani de blogging. Am cunoscut o gramadă de oameni foarte faini, am devenit prieten cu foarte mulţi dintre ei.

***

Ce este mai greu în jobul ăsta de antreprenor?

Traian Ionescu Heroiu - administrator Dacia Plant: Cel mai greu în jobul de antreprenor este sa nu te crezi prea deştept. Cred că asta este cel mai greu pentru un antreprenor care reuşeşte. Uită că este un om la fel ca toţi ceilalţi.

***

Eşti un antreprenor de succes?

Lucian Cramba, antreprenor Fast Order: Da.

Ce te-a adus aici?

- Ambiţia.

Ce ar trebui sa ştie un tânar care ar vrea sa se apuce acum de un business? Prin ce provocări ai trecut tu?

- Trebuie sa ştie că o idee reprezintă doar 5% din ce înseamnă afacerea în sine.

Ce este cel mai greu?

- Cum aduci o echipa lângă tine, cum finanţezi un proiect, cum validezi piaţa.

***

Florin Talpeş antreprenor Bitdefender: Când am început să ne ocupăm de pieţele din afară, aveam experienţă zero. Prima experienţă neplăcută, lecţie, am avut-o cu un partener american care a început să vândă pe piaţa americană, dar nu ne-am ales cu nici un dolar. E ceea ce astăzi s-ar numi ţeapă....Mare. Un milion de dolari. E mai bine să primeşti lecţiile grele la început decât la sfârşit.