Firma din România care a dat lovitura cu închirierea hainelor de nuntă pentru bărbați

Moda e schimbătoare şi adesori costisitoare. Iar ţinutele de gală, folosite foarte rar, devin chiar o gaură în buget. Doi antreprenori au văzut o oportunitate de afaceri în închirierea de ţinute de ceremonie pentru bărbaţi. Ideea a prins şi chiar a fost premiată. E o poveste de antreprenoriat de succes pornită de doi oameni care se cunoşteau doar din vedere când au decis să pună împreună pe picioare o firmă. N-a fost chiar așa de ușor. La un moment dat, au fost nevoiți să-și mute producția din România tocmai în Liban. Ca să reușești în afaceri, spun ei, trebuie să ai noroc. Dar în egală măsură e vorba și despre muncă multă, idei și energie. La „România Fast Forward” îi cunoaștem pe oamenii din spatele iTUX și iTEX.

Sergiu Voicu, jurnalist Digi24: În modul vostru de a vă adresa publicului prin reclamă, nu v-aţi dus către barbaţi, ci v-aţi dus catre femei.

Oana Preda - director de marketing: Întotdeauna ziua nunții este ziua femeii, iar mirele rămâne undeva acolo, în fundal. Și atunci am zis, dacă tot e ziua ta cea mare, nu vrei să arate şi el bine lângă tine?

Alexandru Neștian - antreprenor iTUX: Suntem primul serviciu de închiriere costume bărbăteşti din România. Ce înseamnă asta? Că atunci când ai o nuntă găseşti la noi totul, costumul, cămaşa sau papionul, după caz, butonii şi batista de buzunar.

Oana Preda - director de marketing: Noi glumim şi spunem că dacă vrei un costum de ceremonie, te duci şi îl plateşți. Ca să îţi dai seama cam ce se întâmplă cu banii ăia, ia banii de costum, pune-i într-un plic şi pune-l în şifonier şi din când în când îl mai ştergi de praf. Cam asta se întâmplă când ai un costum de ceremonie şi pe care nu îl mai porţi.

Clienții recunosc avantajele serviilor iTUX

Radu Popescu – client: Mentalitatea în general, până acum ceva vreme, asta era. Numai că lucrurile între timp s-au schimbat, ideea e că așa ceva nu aveam acasă, aveam un costum clasic, normal, care nu se potrivea cu evenimentele la care ar urma să merg și atunci am decis să vin la Alex.

- Investiția ar fi fost prea mare să vă luați un costum pe care care să îl aveți după aceea permanent?

- Nu m-am gândit niciodată. Cu siguranță probabil că da, în plus față de asta, dacă îmi cumpărăm costumul, ăla era costumul, îl foloseam la toate evenimentele care urmau, pe când aici pot alege mai multe variante.

Oana Preda - director de marketing: Costumul de ceremonie e costum de ceremonii. În afara de pantaloni, practic nu prea poţi să îl porţi în altă parte. Nu poți merge cu el la birou, diferă reverul. Te poți duce la alte evenimente, dar pe de altă parte nu poți merge la toate evenimentele cu același costum.

„Am avut o șansă a dracului de mare”

- E prima ta încercare de afaceri?

Ana-Maria Varvara - antreprenor iTUX: Da. Este prima mea încercare personală de antreprenoriat.

- Eşți un IT-ist care a lucrat în industria modei, fashion, costume. Ai fost angajat cu idei, dar erai frustrat că erai pe locul 2. Aşa ai ajuns să-ți faci propria afacere. Cât de lung a fost drumul, câte încercări ai mai avut, câte locuri de muncă înainte de propria afacere?

Alexandru Neştian, antreprenor iTUX: Încercari de business n-am mai avut, a fost prima. Am fost între cazurile norocoase când încearcă și reușește. Locuri de muncă serioase și din industria modei au fost trei oficiale.

- E greu să porneşți în afaceri în România?

Ana-Maria Varvara – antreprenor: Sincer, da.

- Ce e greu?

iTUX și iTEX. Ana Maria Varvara, tânăra care a lăsat o carieră militară pentru a se lansa în afaceri

- E greu să îţi menţii entuziasmul, pentru că sunt foarte multe lucruri pe care nu le poţi estima. În fiecare zi constaţi că este ceva ce nu ai putut să estimezi ca şi cost, nu ai putut să estimezi ca implementare în sine, ca dificultăţi de implementare a anumitor aspecte din fluxul operaţional şi trebuie să te descurci repede şi bine ca lucrurile să meargă mai departe.

Alexandru Neştian, antreprenor iTUX: Nu știu dacă să-l numesc destin sau karma, dar am avut o șansă a dracului de mare.

- Cum e să fii antreprenor?

- Bună întrebare. Și bine, și rău. Ai de toate. Înveți să faci de toate, indiferent de oră. Greu, dificil, te lovești de bariere, dar ai și satisfacții pe care nu le-ai avea la un loc de muncă.

Un IT-ist și o absolventă de școli militare intră în afaceri de modă

Iar să se descurce în afaceri au învăţat din experienţele din viaţă: deloc puţine, deloc uşoare.

- Să facem un pas către momentul T-0. Cum te-ai format ca educație, ce visai să devii?

Alexandru Neştian, antreprenor: Am fost foarte pasionat de calculatoare de când eram mic. În clasa a IV-a sau a V-a am avut primul calculator. Și de atunci, jocuri, programare, IT, eram băiatul bun la toate pe IT și îmi doream să lucrez pe asta. De asta facultatea a fost Cibernetica. Chiar dacă părinții n-au fost de acord din prima. Fiind ingineri în construcţîi, își doreau să le urmez carierea. Nu înțelegeau ce caut la ASE.

Alexandru Neștian la absolvirea facultății de cibernetică

- Când eram mic, ce visai că o să devii când o să fii mare?

- Știu că o să sune clişeic, dar mi-am dorit să am un business. Când eram mic, mă jucăm cu diplomatul tatălui meu, cu hârtii, mergând la birourile lor sâmbetele și duminicile. Eram într-o sală de ședință, cu hârtii pe care semnam chestii. Părea mişto. Abia acum încep să îmi dau seama ce înseamnă să ai astfel de responsabilități, să ai angajați, să plăteșți salarii și taxe.

- Ce background ai? Ce educaţie? Adică sunt elemente care te-au dus către afaceri?

Ana-Maria Varvara – antreprenor: Am terminat o şcoală militară, am terminat liceul militar, am continuat cu o academie militară din care m-am desprins la un anumit punct la care am considerat că aş prefera să dezvolt latura mea şi aplecarea mea către finanţe, pentru că am avut nişte experienţe şi cumva nişte rezultate speciale în zona de economie şi idei legate de micro- şi macroeconomie. Anume, am câştigat Olimpiada Naţională de Economie, ulterior am publicat o carte de micro- şi macroeconomie. Am terminat ASE-ul, Finanţe-Bănci, Asigurări şi Burse de valori.

- Primii bani câștigați?

Alexandru Neştian, antreprenor: Primii bani câștigați au fost la o benzinărie, în vara de după bac și între facultate. Făceam sandvişuri. Luam echivalentul a 75 lei pe săptămână.

Work and Travel. Visul american i-a dat curaj și l-a călit

Alexandru Neștian, antreprenor iTUX, povestește despre începuturile afacerii care i-a adus un succes neașteptat

- După sandvişuri, care a fost următoarea experienţă?

- Următoarea experienţă a fost în SUA, unde am vrut să plec cu Work and Travel. Am fost 4 luni, muncind și plimbându-mă.

- Ce voiai să îți demonstrezi?

- Ar fi fost prima dată când plecăm mai mult de acasă și eram pe cont de propriu. Nu neapărat să mă rup, cât să demonstrez că pot. Mereu am fost ambițios, să demonstrez că ceva ce mi se spune că nu sunt în stare pot să fac. Copil, fiind destul de răsfățat, mi s-a spus mereu că nu pot. M-am dus în State ca să arăt că pot.

- Cum a fost experienţa?

- Provocatoare. Pentru un băiat obișnuit cu viața activă de oraș, am ajuns trei luni într-un cătun din vârf de munte, unde cea mai apropiată cafenea era la 30 km și trebuia să iau rata sâmbătă să iau o cafea decentă.

Alexandru Neștian a mers în SUA cu Work and Travel

- Ce făceai acolo?

- Pentru două săptămâni făceam curat în cameră, eram menajer. Fiind obișnuit cu menajeră acasă. Asta a fost discrepanța. Apoi și-au dat seama și americanii că parcă nu e de mine și că sunt mai bun la vorbit și impresionat oameni și m-au mutat pe partea de consiliere. Trei luni am muncit și o lună m-am plimbat în America.

- Ce ai văzut?

- Am stat două săptămâni în New York. Mi-am satisfăcut pofta de a ajunge în Las Vegas, să văd orașul păcatelor. Los Angeles și Beverly Hills și San Francisco.

- Spuneai că ai avut o experiență de patru luni. Trei luni ai muncit, una te-ai plimbat. Ai văzut câteva locuri, dar asta ți-a mâncat banii câștigați?

- Absolut toți.

- Te-ai întors cu ceva acasă?

- Cu un dolar. Dolarul cu care am plecat.

- Ce ai învăţat din experienţa asta?

- Că românii sunt descurcăreți. Mereu găsim o porțiță de a face munca mai ușoară.

Cum a început afacerea iTUX

- Te-ai reîntors și ai intrat în industria modei. Cum a fost intrarea și de ce?

- Într-un business de făcut haine la comandă. Nu aveam o poziţie fermă, eram bun la toate, de la livrare costume la a pune tapet în showroom și a primi clienții. Mi-a deschis pasiunea către modă.

- Ai început să lucrezi la firme de costume de bărbaţi, tu nepurtând costum defel.

- Atunci eram cu tricouri largi, pantaloni cu turul jos, adidași. Nu suportam ideea de cămășă, să am sacou.

Ana-Maria Varvara - anterprenor iTUX: Ştiam că vreau să acced către o carieră în zona financiară, motiv pentru care primul job pentru care am aplicat a fost cel de auditor al unuia din marii jucători din piaţa internaţională. Ulterior, recunosc, pentru o ofertă financiară mai bună, am schimbat mediul de auditor cu cel de analist financiar într-o companie farmaceutică. Şi apoi, schimbarea vieţii personale, şi anume căsătoria, m-a adus în alt context în care am activat ca să îmi dezvolt propria idee.

Contextul s-a legat bine cu momentul pe care îl trăia şi Alexandru.

Alexandru Neştian, antreprenor: N-am avut o fișă a postului. Făceam de toate și am vrut să fac asta ca să învăț. Am simțit și reversul medaliei, de a obosi psihic la birou, să stau 10-14 ore să fac atâtea lucruri și să fiu băgat în atâtea departamente. Când atingi limita de saturație, productivitatea se duce în cap.

- A mai fost un elem care te-a convins să te rupi din a fi angajat și a deveni angajator, o frustrare personală că nu reușeai să fii cel care ar fi trebuit să fii.

- A fost și o dorință de a fi în față. Eram cu ideile, dar nu eram în față.

Şi uite aşa, un om cu o idee bună s-a întâlnit în locul potrivit şi la momentul potrivit cu un alt om cu posibilităţi financiare, care voia o schimbare în viaţă şi nu ştia exact pe ce drum să meargă.

Alexandru Neștian și Ana Maria Varvara au devenit printr-o întâmplare parteneri de afaceri

Ana-Maria Varvara – antreprenor: Ne-am cunoscut în contextul job-ului pe care el îl avea. Eu eram clientă la showroomul în care Alex îşi desfăşura activitatea atunci. Fosta lui angajatoare mi-a prezentat ideea, mi l-a prezentat pe Alex.

- Aveai ideea, știai ce vrei să faci, dar nu știai cum.

Alexandru Neştian, antreprenor: Hai să închiriem costume bărbaților, asta știam. Nu știam unde, cum, cât și de ce.

- Ai decis să investeşți într-o afacere de închiriat costume pentru bărbaţi, dar știai ceva în domeniul ăsta până ai făcut pasul cu investiţia?

Ana-Maria Varvara – antreprenor: Probabil maximele cunoştinţe pe care le-am avut în acest domeniu au fost cele de consumator final. Şi anume de client în magazine, care avea un minim knowledge despre ceea ce înseamnă un costum, o cămaşă. Însă, în ceea ce înseamnă textilele, recunosc că nu am avut nicio experienţă şi nici măcar cunoştinţă despre asta şi da, am avut curajul, nu mă întrebaţi cum, să investesc într-un business pe care nu l-am cunoscut absolut deloc.

Alexandru Neştian, antreprenor: Acesta a fost hibridul de parteneriat. Eu cu ideea, ea cu finanțele, dar amândoi cu managementul. Cumva a mers din prima. Sunt un caz foarte norocos.

„M-a sunat: hai să cari”

- Ce are unul şi ce are altul? Care sunt atuurile voastre care vă definesc?

Ana-Maria Varvara – antreprenor: Operaţional vorbind, Alex supraveghează tot. Eu vin cu idei noi de dezvoltare şi de creştere a business-ului, el implementează şi mă ajută să găsim formula cea mai bună ca să ajungem la rezultatul pe care ni-l dorim.

Andrei Cizmaru - prieten și client: El a venit într-o piață virgină în domeniul ăsta, era doar pentru segmentul de fete serviciul de rental și el a venit să schimbe un mindset al nostru. Trebuie să ai lucrul tău, să-l faci tu, să fii sigur că ce-i în mâna nu-i minciună. Și a venit el cu o propunere hai că eu îți închiriez hainele și tu vii, îmi dai banii, îți dau costumul, ți-l modific, îl customizez, l-ai adus înapoi și aia a fost.

- Primul sediu, primele costume? Cum ați început?

Alexandru Neştian, antreprenor: Foarte bâjbâind. Cunoştinţe de antreprenoriat nu aveam niciunul. Am început pas cu pas. A apărut showroom-ul. M-a sunat Ana, mi-a spus că a găsit un spațiu, e mișto. Am spus ok, merg pe mâna ta. Colecţia a venit ulterior. Pasul 2. Îmi amintesc când au venit produsele, a venit mașina. M-a sunat: hai să cari. Erau 100 de sacouri, cămăși, pantaloni. Nu aveam montați pereții. A trebuit să le punem pe jos. A trebuit să le fac singur. Ana nu era în țară. Angajați nu aveam, experiență nu. M-am trezit cu o marfă pe care trebuia să o expun și să arate bine.

- Cum arătau la început colecţiile de costume?

Oana Preda - director de marketing: La început colecțiile de costume erau mai simpliste. Fiind la început nu ne permiteam foarte mult să riscăm. Nu aveam prea multe culori, nu avem prea multe variații pe model.

„Am sunat-o: nu avem scaune, du-te, cumpără”. Primul client

- Cât de repede au venit clienții?

Alexandru Neştian, antreprenor iTUX: E o poveste foarte amuzantă. Site-ul l-am făcut singur. Când am făcut lansarea, uitasem la formularul de contact să modificăm setările ca să primesc mesajele. Eram la o conferință după lansare și se vorbea de e-mail marketing și un speaker spune că sunt foarte multe probleme, pentru că nu e bine setat formularul de contact. Mi-am scos laptopul, am intrat în setări, nu erau bine setate. M-au luat transpirațiile. În 2 minute vine un email, primul client. În showroom nu aveam scaune. Omul mă întreba dacă poate veni la probă, pentru că sâmbătă are nuntă. Am sunat-o pe Ana: nu avem scaune, du-te, cumpără.

- Cele mai mari provocări?

- Când am avut primul client, habar n-aveam ce să fac cu el. Știam că trebuie să-l îmbrac, să fac măsuri și să-i livrez pentru propria nuntă. Zero experiență.

Alexandru Neștian, antreprenor iTUX

Ce spun clienții

- Am văzut că ați încercat câteva variante. Ați rămas la negru, care va prinde bine, ce-i drept.

Radu Popescu, client: Mi se pare culoarea potrivită, mulțumesc.

- A câtă încercare e? De câte ori ați mai venit aici să închiriaţi?

- A treia încercare.

- La ce evenimente ați mai fost cu costum de închiriat?

- Evenimente mondene, nunți, în general în zona asta.

- Și de ce alegeți costum de închiriat?

- Păi în primul rând, dacă în perioada dintre închirieri se întâmplă ceva cu mine, din perspetiva greutății...

Cum decurge închirierea unui costum

Oana Preda este directorul de marketing la iTUX

Oana Preda - director de marketing: Aceste costume sunt făcute astfel încât să ne putem juca cu un pantalon, să îl scurtăm, să îl lungim.

- De la momentul alegerii costumului până când pleacă la eveniment cât mai durează?

Rareș Lazăr - director de dezvoltare iTUX: Nu-i lăsăm să-l ia pe loc. Asta e cartea noastră de vizită, cum stă pe el costumul. Așa că îi luăm niște măsuri, vedem ce putem face cu costumul ca să-i stea cât mai bine pe corp și de obicei scurtăm sau lungim mânecile sacoului, la fel la pantaloni, talie.

- În cât timp faceți modificările?

- Cele mai grele modificări să spun că avem tot de modificări la pantaloni – talie, genunchi, gambe, fund - și la sacou, cam o oră durează modificările în atelier.

- Îl costă pe client ceva în plus pentru modificări?

- Nu-l costă nimic în plus.

Cât economisești cu un costum închiriat

- Care este diferența de preț între a-ți cumpăra un costum versus a-ți închiria un costum?

Oana Preda - director de marketing: În funcție de unde vrei să îți cumperi un costum, poate să coste și câteva mii de lei. Versus câteva sute, cât te costă să îți închiriezi un costum.

Andrei Cizmaru - prieten și client: În cazul meu a fost fix pe sistemul ăsta. Am avut două nunți și am zis ok, dau 500 euro pe un costum, două nunți black-tie merge să fie purtat, dar dacă mai e unul altă culoare, nu poți să te duci la două nunți în gașcă de prieteni cu același costum.

- De câte ori puteți să folosíţi un costum, să-l tot modifici?

Rareș Lazăr - director de dezvoltare iTUX: Depinde și de modul în care îl poartă clientul. Noi avem o dată la 2-3 săptămâni un inventar de calitate al produselor. Mergem și ne uităm și vedem mai poate fi purtat ăsta? Nici nu lăsăm să arate foarte purtate. De obicei, la pantaloni până la 7 purtări, iar la sacou 10-11 purtări.

iTEX, afacerea care îmbracă angajații

- Aveţi două afaceri în paralel, ambele cu haine. Cea de-a doua, cel de-al doilea business, merge către partea de industrie, către hoteluri, către companii foarte mari. Care a fost conceptul de business acolo?

Ana-Maria Varvara – antreprenor: Pe latura de business to business pe care am dezvoltat-o şi care se numeşte iTEX, adică avem cele două concepte, iTUX şi iTEX, dezvoltăm soluţii de uniforme şi echipament de protecţie pentru diferite industrii. Am început cu industria hotelieră, am dezvoltat produse sau am importat produse dedicate industriei petroliere pe diferite nivele de protecţie, ulterior am dezvoltat industria de ospitalitate, îmbrăcăm hoteluri şi restaurante.

- Iar aici vă diferenţiaţi faţă de restul din piaţă, pentru că voi creaţi costumele, uniformele sau ce au nevoie.

- Exact, pornim de la imagini din locaţia beneficiarului, poze legate de designul interior, logo-ul lor şi pe baza acestora dezvoltăm o uniformă care să fie complet în acord cu ambinetul cu care cumva se identifică business-ul în sine.

Alexandru Neştian, antreprenor: La începutul parteneriatului cu Ana, ne-am împărțit taskurile. Ea s-a ocupat mai mult de iTEX cu suportul meu, eu de managementul iTUX, cu suportul ei. La iTEX, ea a venit cu viziunea acestei piețe de uniforme de protecție. E un business atractiv, pentru că e recurent: orice ai face, trebuie să iei uniforme. Au o durată de viață, reglementată prin lege și trebuie să schimbi uniformele angajaţilor.

De ce au preferat să mute producția în afara țării

- Peste ce hopuri aţi trecut voi?

Ana-Maria Varvara – antreprenor: Principalul hop, dacă ar fi să răspund acum, şi care pe mine personal m-a impactat cel mai mult, a fost acela de a găsi o producţie foarte bună. Atât pentru iTUX, pentru costumele pe care noi le închiriem şi care toate sunt colecţia noastră şi sunt create de noi şi produse sub supervizarea noatră, cât şi pentru celălalt business de uniforme.

- Voi aţi început practic aici. Producţia o făceaţi în fabricile din România. Ce s-a întâmplat? De ce aţi decis să plecaţi în afara ţării cu producţia de costume?

- Din raţiuni de timp, de execuţie a costumelor. Am avut o nevoie stringentă de a deschide un showroom nou, cel de-al doilea showroom al nostru de la Cluj, pentru care crearea şi producţia colecţiei respective a fost efectiv amânată de producţia pe care noi ne bazam în România.

Alexandru Neştian, antreprenor: Showroomul din Cluj a fost deschis cu șase luni întârziere. Nu am putut profita de încasările de Cluj.

Ana-Maria Varvara – antreprenor: Şi în momentul respectiv am spus în condiţiile astea, în mod necesar, trebuie să am o alternativă pe care să mă pot baza pe termen lung.

- Unde aţi găsit soluţia?

- În Liban.

- În Liban? Toată producţia se face acum în Liban?

- Toată producţia acum se face în Liban, cu o relaţie bazată pe foarte multă încredere şi profesionalism şi putem să răspundem la nevoi urgente pe ambele business-uri. Adică avem nevoie să facem un costum într-o săptămână, ştim că putem să-l facem. Avem nevoie să îmbrăcăm un hotel în două săptămâni, ştim că putem să facem şi asta.

Alexandru Neştian, antreprenor: Au fost greutăți de care ne-am izbit și nu știam cum să trecem peste. Ce faci dacă producţia dispare? Nimic din ce am făcut nu a fost planificat. Multe probleme au apărut fără să avem o soluţie.

- Fabricile din România de costume au pierdut comenzile voastre pentru că? Ce s-a întâmplat?

Ana-Maria Varvara – antreprenor: Pentru că au considerat că o cantitate, să spunem de aproximativ 100 de costume, pe care noi o comandăm la fiecare reînnoire de colecţie sau deschidere de showroom nou, este prea mică pentru ceea ce produc ei.

142.000 de nunți într-un an în România

- Cât de repede ați crescut? Sunteți singurii din piață...

- Am pornit cu resurse destul de limitate. Atât financiare, cât şi umane. La început am fost doar eu cu Alex. Financiar vorbind, investiţia iniţială s-a apropiat de 100.000 de euro pentru ambele business-uri.

Alexandru Neştian – antreprenor: Ce am făcut până acum? Am înregistrat o creştere de 40% de la un sezon la altul, avem două locaţii în România, la Bucureşți şi la Cluj. Ce înseamnă piaţa pentru noi? Anul trecut au fost 142 de mii de nunţi. Piaţa este enormă, iar posibilităţile de extindere pe măsură.

Premiu pentru cea mai bună idee de start-up. Și noroc!

iTUX a obținut un premiul de 50.000 de euro pentru ideea de afacere

Chiar dacă investiţia iniţială a fost una mică, antreprenorii au reuşit să obţină pentru dezvoltare un premiu de 50 de mii de euro pentru cea mai bună idee de start-up a anului.

Alexandru Neştian: Este un business care rezolvă o problemă reală în piaţă. Suntem nişte oameni care am luat o idee de „ce ar fi să...” şi am implementat-o şi am validat-o în piaţă. Business-ul l-am gândit cu mine client, ce mi-ar plăcea să văd, cum m-ar ajuta.

Ana-Maria Varvara – antreprenor: Recunosc că îmi este extrem de utilă experienţa pe care am avut-o ca angajat. Pentru că pot să înţeleg ceea ce văd angajaţii la mine. Şi pot să le înţeleg nevoile, să le anticipez aşteptările lor, lucru care mi se pare din nou esenţial.

Oana Preda - director de marketing: Vrem să fim pentru clienții noștri prietenul pe care îl suni când ai nevoie.

Andrei Cizmaru - prieten și client: Îl mai sun din când în când, am o întâlnire importantă la job. Pun mâna pe telefon, uite ce am, îți trimit poze, am sacourile astea, cămășile, îmi iau blugii, pantalonii? Nu, vezi că ăla nu merge, cu ăla vezi că ăla e de seară și tu ai cămășă de zi.

Rareș Lazăr - director de dezvoltare: Alex e foarte organizat. Dacă ar fi să mă gândesc la cel mai mare atu al lui Alex e foarte organizat, are totul în control.

Alexandru Neștian și Ana Maria Varvara, antreprenorii care au pus pe picioare afacerea iTUX

Ana-Maria Varvara – antreprenor: Sunt foarte pozitivă cu tot ce s-a întâmplat în viaţa mea până acum şi cu ceea ce urmează. Seara, când te aşezi în pat să te așezi cu linişte şi să te gândeşți că mâine va fi o zi bună.

- E noroc, viziune, muncă. Ce cântărește mai mult?

Alexandru Neştian, antreprenor: Norocul să fii la momentul potrivit în mediul potrivit. Am avut foarte mare noroc cu Ana ca partener. Și cu Ana, și Rareș pe post de colegi, care au apărut de nicăieri și sunt de neînlocuit. Am avut noroc de prieteni care să mă ajute în marketing și comunicare, să ajung la o echipa de creaţie. Viziune, dar, dar... nu atât de amănunțit. Trebuie să ai o idee și să te apuci de ea.

Reporter: Sergiu Voicu

Operator: Mihai Pasăre

