Secretul antreprenorului român cu cel mai mare magazin online de mobilă din sud-estul Europei

Sergiu Voicu, jurnalist Digi24: Astăzi o cunoaştem pe Monica Cadogan. Eşti un exemplu că România merge pe repede înainte. Ai reuşit să creezi o afacere care a crescut foarte repede, care a ajuns foarte sus. Ai acum cel mai mare magazin online de mobilier şi decoraţiuni pentru casă din sud-estul Europei. Eşti prezentă în România şi...?

Monica Cadogan, antreprenor Vivre: Şi în încă nouă ţări din Uniunea Europeană. Eu simt şi îmi doresc foarte mult să fie începutul poveştii.

- Voi aţi fost cu un pas în viitor, pentru că voi aţi construit afacerea asta în România într-un moment în care nu mai era pe piaţă aşa ceva. Aţi fost primii.

- Întotdeauna în afaceri elementul exterior, al momentului potrivit pot să facă diferenţe foarte mari. Cu siguranţă Vivre s-a născut la momentul potrivit.

Un altfel de medic: „Tratez sufletele oamenilor care vor să-și contruiască o casă”

- Eu îmi doresc întotdeauna în emisiunea asta să cunosc povestea din spatele antreprenorului. Pentru că ea spune mult despre ce a însemnat afacerea până în punctul ăsta. Ştiu despre tine că ţi-ai dorit din copilărie să devii medic. Ce s-a întâmplat cu visul ăsta din copilărie?

- Și acum sunt medic, că tratez sufletele oamenilor care vor să-şi construiască o casă.

- Părinţii tăi ce făceau?

- Părinţii mei au fost cadre didactice. Am fost născută la ţară, crescută într-un mediu destul de liber. Revenind, eram în zona de ştiinţe, îmi plăcea şi ideea de medicină, de a lucra cu oamenii, este una atractivă la un copil. Numai că viaţa şi turnura personală a familiei mele - tatăl meu s-a apucat de afaceri când eu aveam 15 ani - mi-au oferit o nouă perspectivă care m-a atras ca un magnet. Asta era o modalitate de-a lui de a gestiona stresul, transforma aproape în jocuri ce i se întâmpla lui. Mă punea în situaţii teoretice: ce ai face dacă a, b, c, d, e şi mă împingea să vadă unde mă duc şi la sfârşit îmi spunea, poate că aşa este logic, dar realitatea este alta. Mă zguduia. Şi m-am regăsit acolo, în construcţia asta. Pentru că un business înseamnă o construcţie şi cu oameni, dar cu mai mult control pe ceea ce se întâmplă decât e în medicină, unde de obicei eşti pompierul care salvează, stinge focul.

- Ai renunţat la un moment dat la planul de a deveni medic şi te-ai dus de pe chimie, te-ai dus mai târziu către studii spre finanţe-bănci.

- Mi s-a părut o uşă destul de rezonabilă de intrat în mediul de business. Având baza cu matematica, mi-a fost uşor să adaug economia, care era un fel de istorisire a omenirii din punct de vedere al banilor.

În afaceri de la 17 ani

- Ai fost un elev sârguincios ? Ai învăţat bine?

- Am avut şi am o pasiune pentru citit. A fost e evadare a mea din cotidian şi din mediocritatea în care m-am născut. De când am renunţat la chimie şi medicină şi m-am apucat de antreprenoriat, asta a fost în jurul vârstei de 17 ani, am investit toată energia în direcţia aia.

- Şi asta ca să îl ajuţi pe tatăl tău care pornise o afacere...

- Îl şi ajutam. Mă şi descopeream pe mine. Mi-a dat curaj. Fiind aproape de mine, cunoscându-mă, având şi abilităţi didactice, ştia şi ce butoane să apese ca să mă crească. Am făcut meditaţii cu copii, ăsta a fost primul meu job. Îl ajutam şi pe tatăl meu. El are o firmă în construcţii, aşa că aveam grijă de oameni. Lucram cu hârtii, cu documente, cu cecuri, mă trimitea, eram om bun la toate.

- Job în sine?

- Am avut şi joburi în facultate din primul an. Mi-am dorit să mă arunc ca într-o apă în viaţă, aşa că am avut şi joburi în asigurări, am vândut şi softuri, în traduceri, iar din anul II m-am angajat full time, consultant în management.

- De la consultant în management ai ajuns antreprenor.

- În consultanţă vezi , înveţi şi dacă eşti un anumit tip de om, te apucă şi pofta să faci.

- Şi ai început cu ce?

- Cu consultanţă. Prima mea firmă a fost de consultanţă în management. Scriam hârtii pentru proiecte europene, primării, pentru Ministerul Mediului. Mi-am dorit foarte mult un proiect în care să înfloresc, să aplic tot ce am învăţat şi aşa s-a născut Vivre, de la o idee.

Cum s-a născut Vivre

- Andras, tu eşti unul dintre cei care au dat viaţă acestui proiect. Eşti printre fondatori. Cum a fost începutul?

Andras Nagy - acționar & CTO: Noi având în momentul acela site-ul Neogen, BestJobs, Dating, 2-10, site de jocuri... Jocuri pe online, dar nu am avut nimic pe eCommerce şi la final de 2011 - început de 2012 a început să se contureze ceva pe ideea asta de home and deco.

Monica Cadogan, antreprenor Vivre: Eram după mulți ani în consultanță și eram după doi copii și am zis să mă reinventez. Și am zis să fie e-commerce, dar nu a fost ideea pre-concepută să fie casă și decorațiuni. Ne-am uitat prima oară spre zona de fashion, eu nu m-am simțit foarte bine în zona de fashion. Erau și niște competitori. IT&C era destul de pornit și am avut o atitudine mai precaută, să ne ducem către o industrie goală.

Andras Nagy - acționar & CTO: Primii din România care am pornit pe nişa asta. Nu prea găseai locuri online unde puteai găși decoraţiuni sau mobilier. Noi am prins fix la momentul potrivit nişa asta.

Monica Cadogan, antreprenor Vivre: Dacă nu ştii unde mergi, orice drum este bun! Eu sunt un om care freamătă de viaţă şi de vise și de dorințe.

- Eşti o visătoare?

- Asta mi s-a reproşat mereu în familie, că sunt prea visătoare.

- Cum reuşeşte un om atât de visător să pună pe picioare o companie atât de trainică?

- Secretele sunt întotdeauna oamenii cu care te înconjori. Unii sunt mai pământeni.

Andras Nagy - acționar & CTO: La început eram 3-4 oameni într-un birou în apropiere de Gara Progresul, la intrarea în Jilava.

Monica Cadogan, antreprenor Vivre: Din primii 10 angajați, trei erau delegați cu achiziții. Eu nu aveam experienţă. Nici eu, nici prietenii mei.

Simona Bunea - Head of Content Production: Îmi aduc aminte povestea de la depozit, când trebuia să se angajeze primul manager de la logistică şi el a întrebat în timpul interviului plimbându-se prin depozit: dar tu de ce ai nevoie de un manager pe partea de logistică? Şi Monica i-a spus: pentru că, o să vezi peste 6 luni, lucrurile o să arate cu totul diferit şi o să ai treabă de făcut. Şi aşa s-a şi întâmplat. În momentul interviului, în depozit erau doar câteva colete. Aşa este.

- Primele produse de unde le-ați adus?

Andras Nagy - acționar & CTO: Îmi aduc aminte că primele produse au venit din Portugalia. Și era o provocare... mai departe nu puteam să găsim.

- De ce nu ați mers spre piața românească, către producătorii români?

- Ideea era să mergem către produse mai speciale, cu un design mai special și nu neapărat ce se poate cumpăra în magazinele de aici.

- Cum mergea comerțul online în 2012, când ați început voi, pe partea asta de home and deco?

Monica Cadogan - antreprenor Vivre: Pentru că noi am început așa, hei-rup, din nimic, nouă ni se părea că merge bine.

Primul an, primul milion de euro

- Prima vânzare?

- Aveam și niște eșarfe, aveam și niște boluri. Aveam patru poze pe site, de campanii.

- Ce produse ați vândut prima oară?

Alina Popescu - director de achiziţii: Aveam niște vaze nemțești care s-au vândut foarte bine.

- Îţi aduci aminte de primele comenzi, primele livrări, primele colete care au ajuns la voi?

Simona Bunea - Head of Content Production: Primele colete care au venit le desfăceam pe fiecare în parte. Recepţia o făceam noi, ca să vedem ce este şi cum arată.

Andras Nagy - acționar & CTO: Primul depozit era canapeaua din biroul nostru și de acolo plecau la primii clienți Vivre. Iar acum avem mai multe mii de metri pătrați de depozite în România și în Slovacia.

Ciprian Sîrbu - director logistică: Făceam o chestie foarte rudimentară faţă de ce facem acum. Ca şi cum m-aş uita într-un basm în care am crescut într-un an cât alţii în 3.

- Și ați vândut de cât în prima zi?

Monica Cadogan - antreprenor Vivre: Am vândut de 2-3 mii de euro. Mult pentru un site. Ne-a ajutat curiozitatea și interesul consumatorilor.

- Primul milion de euro când l-ați făcut?

Andras Nagy - acționar & CTO: La final de 2012.

- Era chiar în anul în care v-ați deschis?

- Da, primul milion de euro, cumulat, însemnând vânzarile până la finalul anului.

- Cât de repede au crescut vânzarile?

Simona Bunea - Head of Content Production: Destul de repede. Cu 30 până la 50% de la an la an.

Vivre este cel mai mare magazin online de mobilă și decorațiuni din sud-estul Europei

- Ieşirea în afară ţării cum a fost?

Andras Nagy - acționar & CTO: Încă de la mijlocul lui 2012 cochetam cu gândul. Nu am făcut super-analize de piețe. Am zis să ne mișcăm foarte repede.

Monica Cadogan - antreprenor Vivre: Suntem destul de curajoși, undeva între curaj și inconștiență. Ne plac provocările mari. Nu este doar despre bani sau rezultate. Aici putem să ne punem mușchii la încercare.

- Jumătate curajoși, jumătate inconștienți. Așa ați trecut granițele țarii?

- Da.

Extinderea Vivre: câte două țări noi în fiecare an

Simona Bunea - Head of Content Production: În 2013 am lansat două țări noi, primele țări - Bulgaria și Ungaria, după România. Și am continuat ritmul cu două țări noi lansate în fiecare an.

Monica Cadogan - antreprenor Vivre: Soarta favorizează pe cel îndrăzneț. Ne-a suflat vântul în pânze și ne-a dus înainte.

Iulian Vegheș - director de marketing: Gândeşte-te că acum 5-6 ani de zile erau aici câteva persoane, au zis hai să facem un site de acest gen, că ni se pare util, că s-ar putea să aibă piaţa nevoie de aşa ceva. Și la 6 ani distanţă, suntem prezenţi într-o treime de Europa, în nouă ţări, peste 100 de milioane de potenţiali clienţi.

- Pentru a fi mai aproape de clienții voștri ați mai deschis un depozit ca ăsta din București peste graniță. Unde sunteți?

Ciprian Sîrbu - director logistică: Am ales Bratislava pentru acest lucru. Am ales Bratislava și Slovacia pentru că ea se află în centrul clusterului de țări pe care îl deservește. Cu cât ne apropiem mai tare de Vest, cu atât așteptările sunt altele. În Marea Britanie vorbim de livrare cu drona, posibilitate de a anula comanda sau de a o reruta într-o fereastră de maximum două ore înainte de livrare.

- Cum arată în cifre volumul de produse de la voi de acasă, de pe site-ul vostru?

Simona Bunea - Head of Content Production: Zilnic rulăm între 1.500 și 2.000 de produse noi și deja existente în sistem. Iar lunar între 25 și 30 de mii de produse.

Peste 5.000 de furnizori. Strategia celor trei zile

Alina Popescu - director de achiziţii: Sunt produse lucrate manual, sunt produse pe o multitudine de culori, de forme şi utilităţi.

- Cât rămâne un produs pe site?

Simona Bunea - Head of Content Production: Trei sau cinci zile, dar avem și varianta de catalog, unde avem produse permanente. Avem 55 de mii de produse pe care clienții Vivre le pot găși în orice moment când intră pe site.

Alina Popescu - director de achiziţii: În fiecare zi avem 8-10 campanii noi. Reînnoim oferta. Campanie înseamnă elementul-surpriză. Produse care intră online în fiecare zi şi rămân valabile trei zile lucrătoare pe site.

- Este ăsta şi un cârlig de a aduce clienţii la voi pe site?

Iulian Vegheș - director de marketing: În mod normal este, dar nu aşa a fost gândit. Încercăm să aducem modele şi produse din toată lumea. Nu este uşor.

Alina Popescu - director de achiziţii: Mi-a fost dat să văd produse făcute în România cumpărate de furnizori din Germania și expuse la un târg în China. Și așa ajungeam eu să iau cunoștință de existența produselor româneoti. Produsele se plimbă mult.

- Câți furnizori aveți acum?

- Sunt peste 5000. Din care 1.500 sunt constanți.

- Cele mai mari provocări?

Andras Nagy - acționar și director tehnic: Cele mai mari provocări erau legate de creștere, creștere de volum, de complexitate. Noi considerăm mereu viteza mai importantă decât siguranța.

- Care este rulajul de produse, într-o zi, într-o lună?

Ciprian Sîrbu - director logistică: În România, anul trecut am avut un rulaj de circa 2,5 milioane de produse. Noi nu avem o logistică de stocare, ce vedeți aici sunt produse comandate, ale clientului.

- Avem aici un ecran pe care vedem în timp real ce se întâmplă în piaţă?

Monica Cadogan - antreprenor: Aici sunt vânzările de astăzi, avem o campanie specială. Uite cum creşte aici 144 de mii 496 de euro. Se dă peste cap.

- Iar aici este estimarea pe toată ziua? 435 de mii de euro pe zi?

- În zile bune, da. Azi este o zi bună.

- V-am purtat noi noroc.

Vivre, o afacere online care a atins primul milion de euro în câteva luni de la lansare

Fără împrumuturi, pe propriile puteri

- V-ați împrumutat pentru a crește, pentru a va dezvolta?

Andras Nagy - acționar și director tehnic: Nu. Am crescut pe propriile puteri.

- Ați venit cu bani de acasă?

- Da.

- Ai frici?

Monica Cadogan - antreprenor Vivre: Nu, dimpotrivă, nu am deloc frici. Dimpotrivă, sunt un antreprenor iubitor de risc, îmi place riscul.

- Care sunt atuurile Monicăi Cadogan?

Iulian Vegheș - director de marketing: Are o energie absolut debordantă. Trăiește cu niște ani în față. Știe unde o să fim peste 3-4 ani.

- Crezi că eşti pe drumul potrivit în viaţă sau ai fost mereu pe drumul potrivit în viaţă?

Monica Cadogan, antreprenor Vivre: Ştiu foarte bine unde vreau să duc proiectul ăsta şi multe alte lucruri din viaţa mea. Sunt consistentă cu obiectivele.

Ciprian Sîrbu - director logistică: Monica este o minte sclipitoare. Este omul care te face să îţi depăşeşti limitele.

Secretul unui antreprenor femeie, cu patru copii

- Te-ai căsătorit la 20 şi un pic de ani, deja ai 4 copii şi un business de succes. Cum se îmbină cele două?

Monica Cadogan, antreprenor Vivre: Eu nu îmi trimit copiii nici cu șoferul, nici cu bona, nici cu guvernanta. Mă duc cu ei că vreau să fiu parte din viața lor.

- Și te duci cu ei peste tot?

- Da. Cheltui timpul cu atenţie, așa mă descurc. Acesta este marele secret. Mai este un secret că cer ajutor. Ce poate fi tradus la birou că deleg. Dacă se poate să deleg totul este perfect pentru mine. Copiii mei sunt destul de mari şi curioşi şi i-am luat tot timpul şi la birou, şi în team-buildinguri.

- Încerci să îi înveţi afaceri de la vârsta asta?

- Da. I-am şi dus la cursuri antreprenoriale. Din clasa a III-a merg în tabere, fac produse, le vând. Toate sunt lecţii şi pentru copiii mei, şi pentru noi.

- Un lucru foarte interesant pe care puţină lume îl ştie despre ține: tu crezi despre tine că într-o viaţă anterioară ai fost comediant...

- Îmi place să râd şi îmi place să fac oamenii să râdă şi cred că râsul nu costă nimic. Dimpotrivă, detensionează, deschide minţile şi le pregăteşte pentru o comunicare autentică. Când râzi, laşi din pereţi jos, lași din prejudecăţi. Sunt niște capcane în fiecare cultură. Românii au tristeţea aia, mioriţa, aşa e dat, noi ne-am născut români. O autoflagelare, așa, că ţara noastră e proastă şi cea mai mare problemă a noastră este că ne-am născut în România. Nici nu de dăm seama cât de mult ne influențează în alegerile noastre.

- Cum arată România acum?

- Este înca un teritoriu virgin. Și asta este un fel de Vest sălbatic, cam la 50 de ani după ce a început să se facă. Sunt niște șerifi care enforce the law, care încearcă să pună legea. Dar încă sunt foarte multe oportunități. Eu cred mult în România viitorului. România viitorului va fi plină de români care vor veni să construiască acasă. Însuși cuvântul „acasă” înseamnă foarte mult pentru noi. Ca României să îi meargă bine este important ca oamenii cu talent şi cu vocaţie istorică să îşi asume, să aibă curaj să iasă în faţă. Atunci o să-i meargă bine. Dar România va exista prin românii ăştia care construiesc „ACASA” de care au nevoie.

