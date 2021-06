În Bistrița-Năsăud, la Beclean, unul dintre cei mai mari angajatori din zonă trimite componente de metal prelucrate cu laser către firme uriașe din lume. Are peste 100 de angajați și contribuie cu milioane bune la bugetul local, sub formă de taxe și impozite. Compania a crescut în 20 de ani și datorită finanțărilor europene folosite pentru achiziții de echipamente competitive.

„Lucrăm cu multe, multe firme mari din lume, din toată lumea, începând cu aproape primele firme din lume. Cred că... nu știu dacă ei ar fi fericiți să afle că noi producem pentru ei în Beclean, așa că lăsați-mă să nu le zic, dar lucrăm în domeniul gazelor, a petrolului, a tehnologiei. Firme mari pe care dumneavoastră le folosiți în fiecare zi, probabil și acum când transmiteți”, spune Nelu Bălan, fondatorul companiei.

- Făceați această investiție dacă nu erau banii europeni?

- Nu, pentru că nu aveam nici curajul, nici încredințarea că pot să fac, dacă nu erau fondurile europene. Am început cu un laser mic cu fonduri europene, după aceea am cumpărat o mașină, pe credit, după aceea iar fonduri europene, după aceea iar credit, după aceea iar fonduri europene, după care iar leasing, asta a fost ca o pârghie pentru noi care ne-a ajutat și ne-a încurajat. Și abia așteptăm să se lanseze o nouă sesiune, să mai depunem ceva proiecte, de data asta mai mari, că avem și un pic de experiență și curaj și credința că Dumnezeu ne va ajuta mai departe, spune Nelu Bălan.

„Am scris patru proiecte și la nimeni n-am trimis nici o ciocolată”

„Așa parcă mă doare inima când văd atâția bani europeni, nimeni nu-i absoarbe, pentru că oamenii au dat de consultanți nepricepuți și au ratat, pentru că au fost înșelați de unii așa-ziși consultanți, pentru că le e frică de birocrație. Vreau să vă zic eu, care am scris patru proiecte. La început, într-adevăr, a durat mai mult. Acum merge foarte rapid. Am scris patru proiecte și am beneficiat de tot sprijinul, începând cu ADR-ul și până la consultanți. Am lucrat cu o firmă foarte bună. Nu-i adevărat că nu poți să iei bani europeni dacă nu dai șpagă, nu-i adevărat, asta e o mare minciună. Eu am scris patru proiecte și la nimeni n-am trimis nicio ciocolată, deci se poate, asta vreau să zic”, spune antreprenorul.

- Care-i suma pe care ați investit-o aici doar din fonduri europene?

- Am investit multe milioane de euro și din credite, și din resurse proprii, și din fonduri europene, peste 2 milioane jumate de euro doar din fonduri europene, 2 milioane jumate, precizează Nelu Bălan.

Primar: „E o mândrie locală”

Nicolae Moldovan, primarul orașului Beclean, are motive să fie mulțumit, la rândul lui.

„Este foarte important pentru comunitate, fiindcă pe lângă investițiile publice care au, sigur, un rol important, trebuie neapărat să fie create și locuri de muncă. Chiar aici suntem unde avem un exemplu clar, palpabil, vizibil, cum prin atragerea de fonduri europene a reușit să extindă și mai mult decât atât, să angajeze foarte mulți oameni din localitate”, arată primarul.

„Și nu e numai partea asta. Știu că susține și două grupe sau o grupă de învățământ dual la liceul din Beclean, e foarte important că pregătește deja tinerii care sigur vor munci aici sau în alte locuri, sunt deja specializați pe anumite domenii clare. Și ați văzut ce tehnologie avansată au toate aceste, să spunem, dotări și eu cred că suntem mândri atunci când vedem că multe din livrări sunt făcute chiar din Beclean și asta e o mândrie locală”, mărturisește primarul Nicolae Moldovan.

Mai multe exemple pentru modul în care bistrițenii s-au folosit de banii europeni aflați urmărind AICI emisiunea „Europa. Mi-e bine, ți-e bine”, care se difuzează în fiecare duminică, de la ora 16:00, la Digi24.