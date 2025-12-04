Apele Române: Distribuţia apei nu a început încă. Se va realiza progresiv, numai după confirmarea rezultatelor analizelor DSP Prahova

„Administraţia Naţională Apele Române informează că procesul de reluare a alimentării cu apă în judeţul Prahova se desfăşoară în condiţii de siguranţă şi monitorizare permanentă. Ieri, la ora 15:30, a început alimentarea aducţiunii şi amorsarea sistemelor ESZ de la Staţia de Tratare Voila până la nodul hidraulic Movila Vulpii, din care sunt alimentaţi toţi operatorii din judeţ. Conform estimărilor tehnice, amorsarea completă va fi atinsă în această seară, în jurul orei 20:00”, arată instituţia într-un comunicat de presă citat de News.ro.

Potrivit comunicatului, după finalizarea amorsării, Direcţia de Sănătate Publică Prahova va preleva probe de apă pentru analizarea parametrilor de calitate. Reintroducerea apei în reţelele Hidro Prahova va fi realizată numai după confirmarea că apa respectă toţi parametrii fiziologici şi bacteriologici.

De asemenea, de miercuri, Staţia de Tratare Voila a început să primească apă brută prin conducta CHEMP3 ELSID, direcţionată către coada lacului de acumulare Voila. Procesul de tratare a apei a fost reluat, iar debitul transportat prin conductă către lacul de priză a crescut la 4 mc/s.

„Apele Române asigură volumul necesar de apă în parametri optimi şi monitorizează permanent turbiditatea. De asemenea, au fost identificate soluţii alternative pentru perioada imediat următoare: au fost create volume tampon cu turbiditate scăzută în BAC-ul de la Malul Vânat, pentru a sprijini reluarea alimentării. Distribuţia apei către consumatori se va realiza progresiv, conform procedurilor tehnologice obligatorii, numai după confirmarea rezultatelor analizelor DSP Prahova. Procesul nu a început încă, iar orice informaţie contrară apărută în mediul online este falsă”, au precizat reprezentanţii Apele Române.

Conform acestora, Apele Române „participă activ” la şedinţele operative de la nivel judeţean şi susţine aplicarea soluţiilor imediate pentru normalizarea situaţiei. „Instituţia sprijină toate demersurile ESZ Prahova pentru urgenta decolmatare a BAC-ului şi a conductei de aducţiune şi monitorizează continuu parametrii apei”, mai scrie în comunicat.

Peste 107.000 de oameni sunt afectaţi de lipsa apei potabile, dar şi instituţii, şcoli şi unităţi sanitare.

Editor : M.B.