Bugetul Ministerului Mediului pentru 2026 a crescut semnificativ, majoritatea fondurilor fiind alocate investițiilor. Pentru proiectele de infrastructură împotriva inundațiilor, bugetul a ajuns la 250 de milioane de lei, de cinci ori mai mult decât în 2025, când au fost cheltuite 50 de milioane de lei, a anunțat, marți, ministra Diana Buzoianu.

„Avem vești bune, spun eu, din perspectiva bugetului, în sensul în care am reușit să aprobăm... Să alocăm undeva la 84% din creditele bugetare, din banii care vor fi cheltuiți în anul acesta, pe investiții proiecte asimilate investițiilor, proiecte din fonduri europene proiecte din PNRR, deci practic proiecte care vor rămâne generațiilor viitoare”, a declarat Buzoianu, marți la Parlament.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Ministra Mediului a subliniat că mai puțin de 10% din bugetul alocat reprezintă cheltuieli de funcționare pentru minister.

„Mai puțin de 10% din banii care au fost prevăzuți în buget reprezintă cheltuieli cu salariile, bunuri, servicii, deci cheltuieli de funcționare pentru minister. Asta ne arată că avem o prioritate din investiții, am făcut o prioritate din acest lucru. Se vede inclusiv în banii care au crescut pe zona de proiecte care vor fi finalizate anul acesta”, a adăugat Buzoianu.

Obiective PNRR și proiecte pentru mediu

Diana Buzoianu a menționat obiectivele majore ale ministerului pentru anul în curs.

„Avem ambiții să finalizăm țintele propuse prin PNRR, sutele de centre de aport voluntar, fabrici de reciclare, proiectele de apă canal. Și sigur pentru Ministerul Mediului discuția pe bugetul național este un prim pas pentru că urmează imediat după aprobarea bugetului inclusiv discuția mult așteptată de către români pe bugetul din Fondul Pentru Mediu, care poate să fie aprobat abia după ce se aprobă Legea bugetului național”, a mai precizat ea.

De asemenea, ministrul a vorbit despre bugetul veniturilor proprii ale ANAR – Apele Române.

„Și, de asemenea, urmează imediat să aprobăm și legea bugetul din veniturile proprii ale ANAR, ale Apele Române, unde vor fi prevăzute absolut toate proiectele care au primit bani anul acesta”, a mai afirmat Buzoianu.

Creștere semnificativă a fondurilor pentru infrastructură anti-inundații

Buzoianu a anunțat o creștere importantă a investițiilor în infrastructură pentru prevenirea inundațiilor.

„Încă o veste, aș spune eu, ambițioasă pentru anul acesta este faptul că am alocat 250 de milioane de lei pe proiecte de infrastructură împotriva inundațiilor. Ca să ne facem o idee, anul anterior, în 2025, au fost cheltuite 50 de milioane de lei. Deci vorbim de o sumă de 5 ori mai mare pe care avem ambiția să o cheltuim anul acesta și am făcut din această ambiție inclusiv criteriul de performanță pentru directorii din administrațiile bazinale. Vor avea criterii de a executa acești bani care le-au fost alocați de 100% din ce s-a prevăzut în bugetul național, 85% din ceea ce s-a prevăzut din veniturile proprii”, a explicat ea.

Ministrul a răspuns și la criticile primite în comisiile parlamentare.

„Am răspuns în comisie este amuzant faptul că dacă ar fi fost preocupat măcar 5 secunde să se uite pe buget ar fi văzut că absolut toate lucrurile pe care le spuneau. Nu doar că erau introduse în buget, dar erau mai ambițioase trecute în buget și cu sume mai mari decât au fost în mulți ani anteriori. Dar știți cum este, like-urile pe TikTok valorează foarte mult în ziua de astăzi, așa că să lăsăm circul să funcționeze”, a conchis ministra Mediului.

Editor : Ana Petrescu