Video Buget majorat pentru Ministerul Mediului. Diana Buzoianu: Am alocat de 5 ori mai mulți bani pentru baraje decât suma din 2025

Diana Buzoianu. Foto: Inquam Photos / Malina Norocea
Obiective PNRR și proiecte pentru mediu Creștere semnificativă a fondurilor pentru infrastructură anti-inundații

Bugetul Ministerului Mediului pentru 2026 a crescut semnificativ, majoritatea fondurilor fiind alocate investițiilor. Pentru proiectele de infrastructură împotriva inundațiilor, bugetul a ajuns la 250 de milioane de lei, de cinci ori mai mult decât în 2025, când au fost cheltuite 50 de milioane de lei, a anunțat, marți, ministra Diana Buzoianu.

„Avem vești bune, spun eu, din perspectiva bugetului, în sensul în care am reușit să aprobăm... Să alocăm undeva la 84% din creditele bugetare, din banii care vor fi cheltuiți în anul acesta, pe investiții proiecte asimilate investițiilor, proiecte din fonduri europene proiecte din PNRR, deci practic proiecte care vor rămâne generațiilor viitoare”, a declarat Buzoianu, marți la Parlament.

Ministra Mediului a subliniat că mai puțin de 10% din bugetul alocat reprezintă cheltuieli de funcționare pentru minister.

„Mai puțin de 10% din banii care au fost prevăzuți în buget reprezintă cheltuieli cu salariile, bunuri, servicii, deci cheltuieli de funcționare pentru minister. Asta ne arată că avem o prioritate din investiții, am făcut o prioritate din acest lucru. Se vede inclusiv în banii care au crescut pe zona de proiecte care vor fi finalizate anul acesta”, a adăugat Buzoianu.

Obiective PNRR și proiecte pentru mediu

Diana Buzoianu a menționat obiectivele majore ale ministerului pentru anul în curs.

„Avem ambiții să finalizăm țintele propuse prin PNRR, sutele de centre de aport voluntar, fabrici de reciclare, proiectele de apă canal. Și sigur pentru Ministerul Mediului discuția pe bugetul național este un prim pas pentru că urmează imediat după aprobarea bugetului inclusiv discuția mult așteptată de către români pe bugetul din Fondul Pentru Mediu, care poate să fie aprobat abia după ce se aprobă Legea bugetului național”, a mai precizat ea.

De asemenea, ministrul a vorbit despre bugetul veniturilor proprii ale ANAR – Apele Române.

„Și, de asemenea, urmează imediat să aprobăm și legea bugetul din veniturile proprii ale ANAR, ale Apele Române, unde vor fi prevăzute absolut toate proiectele care au primit bani anul acesta”, a mai afirmat Buzoianu.

Creștere semnificativă a fondurilor pentru infrastructură anti-inundații

Buzoianu a anunțat o creștere importantă a investițiilor în infrastructură pentru prevenirea inundațiilor.

„Încă o veste, aș spune eu, ambițioasă pentru anul acesta este faptul că am alocat 250 de milioane de lei pe proiecte de infrastructură împotriva inundațiilor. Ca să ne facem o idee, anul anterior, în 2025, au fost cheltuite 50 de milioane de lei. Deci vorbim de o sumă de 5 ori mai mare pe care avem ambiția să o cheltuim anul acesta și am făcut din această ambiție inclusiv criteriul de performanță pentru directorii din administrațiile bazinale. Vor avea criterii de a executa acești bani care le-au fost alocați de 100% din ce s-a prevăzut în bugetul național, 85% din ceea ce s-a prevăzut din veniturile proprii”, a explicat ea.

Ministrul a răspuns și la criticile primite în comisiile parlamentare.

„Am răspuns în comisie este amuzant faptul că dacă ar fi fost preocupat măcar 5 secunde să se uite pe buget ar fi văzut că absolut toate lucrurile pe care le spuneau. Nu doar că erau introduse în buget, dar erau mai ambițioase trecute în buget și cu sume mai mari decât au fost în mulți ani anteriori. Dar știți cum este, like-urile pe TikTok valorează foarte mult în ziua de astăzi, așa că să lăsăm circul să funcționeze”, a conchis ministra Mediului.

Top Citite
IRAN TEHRAN PRESS CONFERENCE
1
Iranul avertizează România după sosirea americanilor în bazele militare de la noi: Va...
radare fixe timisoara
2
Primul oraș din România cu radare e-Sigur. Amenzile pentru viteză vor fi expediate prin...
calin georgescu la tribunal
3
Călin Georgescu a recunoscut că i-a cerut ajutorul lui Sebastian Ghiță pentru campania...
apa
4
România trimite un convoi umanitar cu apă potabilă în al doilea oraș ca mărime din...
donald trump
5
Amenințările lui Donald Trump la adresa NATO scot la iveală lipsa unei strategii...
Te-ar putea interesa și:
Screenshot 2026-03-17 at 16.58.44
„Dacă țipați nu vă crește bărbăția”. Atacuri în rafală la adresa Dianei Buzoianu, la dezbaterea bugetului
raluca-turcan_INQUAM_Photos_Ovidiu-Dumitru_Matiu-1536x1024
Raluca Turcan îi cere lui Adrian Câciu să-i prezinte scuze urgent liberalei Gabriela Horga și face comparații cu violența domestică
Diana Buzoianu, ministra Mediului.
Cât va rezista coaliția de guvernare și de ce depinde stabilitatea Executivului. Diana Buzoianu explică miza reformelor
Screenshot 2026-03-17 at 15.16.03
Derapaj în Parlament. Câciu a bătut cu pumnul în masă și a strigat la președinta comisiei de buget: „Vreau răspuns!”
Screenshot 2026-03-17 at 12.42.09
Scandal la dezbaterea bugetului MApN. Un ales al Opoziției a dat buzna în ședință: „Miruță a făcut armata?”. Atacuri între PNL și PSD
Recomandările redacţiei
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului, respinge încetarea...
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan
Ce poate determina PNL să iasă de la guvernare. Un deputat liberal...
radu miruta
Radu Miruță: România are capacități de apărare în fața unei posibile...
nicu sange
Nicușor Dan a donat sânge chiar în Palatul Cotroceni. Îndemnul către...
Ultimele știri
CNSAS cere instanței să confirme că Gigi Nețoiu a fost „cadru al Securității Municipiului București”
UE accelerează extinderea spre Est: Antonio Costa cere reforme pentru Ucraina, Moldova și Balcanii de Vest
A doua zi de proteste în Gorj: sute de mineri în stradă după concedierile anunțate. Trafic blocat la Târgu Jiu
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii intră într-o nouă etapă puternică începând cu 17 martie 2026. Încep să creadă mai mult în drumul...
Cancan
Prima reacție a bărbatului care a făcut gender reveal cu două femei. Cum explică situația
Fanatik.ro
„V-ați uitat la derby?”. Gigi Becali a răspuns și apoi a pornit un atac fără precedent: „Sunt sătul de...
editiadedimineata.ro
Pericolele rețelelor sociale sunt atribuite responsabilității personale și nu marilor companii de tehnologie
Fanatik.ro
Drama femeii care s-a aruncat de la etajul 8 al unui bloc din Constanța: „Avea pensia mică, se plângea”...
Adevărul
„România a făcut pentru SUA mai mult decât orice alt stat NATO”. Planul ascuns al președintelui Trump și de...
Playtech
Cum speli o pilotă din puf acasă fără să o strici. Metoda folosită de hoteluri
Digi FM
Dan Negru nu a avut niciodată prieteni la serviciu. Prezentatorul TV rupe tăcerea
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Vladimir Putin a reacționat imediat, după ce rușii s-au întors acasă
Pro FM
Celia a divorțat după 13 ani de căsnicie: „Am încercat să fiu de casă, dar m-am pierdut pe mine”
Film Now
Teyana Taylor, după ce a fost criticată pentru reacțiile entuziaste de la Oscar 2026, deși a ratat premiul...
Adevarul
„Nici măcar nu ne-au văzut dronele”. Cum au învins ucrainenii forțele NATO, în timpul unor exerciții militare...
Newsweek
Ministrul muncii, mesaj pentru 2.800.000 pensionari. Avem 1.000.000.000 lei în plus pentru pensii în aprilie
Digi FM
Marius Lulea, despre ruptura de George Simion și un posibil atac al Rusiei: „O națiune mică nu trebuie să...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când este echinocțiul de primăvară 2026. De ce ziua nu este, totuși, perfect egală cu noaptea
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Adevărul din spatele rochiei extravagante purtate de Demi Moore la Premiile Oscar. Apariția actriței a...
UTV
Megan Fox a întors toate privirile la petrecerea premiilor Oscar 2026